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Ребенок умер в очереди к педиатру в Ульяновской области: новости 7 сентября

Что произошло за сутки

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До этого малышке оказывали помощь сотрудники скорой помощи | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU До этого малышке оказывали помощь сотрудники скорой помощи | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

До этого малышке оказывали помощь сотрудники скорой помощи

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 сентября.

Массово перестают работать сайты, банки и онлайн магазины 

С июня западные центры сертификации начали массово отзывать сертификаты безопасности у российских сайтов. Из-за этого россияне теряют доступ к ресурсам, а интернет-магазины рискуют лишиться покупателей, заявили в Ассоциации предпринимателей платформенной экономики. 

Причина — новые требования к разработчикам браузеров, которые обязаны проверять клиентов по санкционным спискам. Если организация попадает под ограничения, её сертификат отзывают. Проблема уже затронула тысячи доменов, пишет «Газета.Ru».

Без сертификата браузер предупреждает о небезопасном соединении или блокирует доступ к сайту. Покупатель с высокой вероятностью закроет страницу, а платежные системы могут не сработать.

Восстановить доступ можно бесплатно через отечественный сертификат от Минцифры, но зарубежные браузеры не поддерживают его по умолчанию — пользователю придётся устанавливать его вручную. Альтернатива — использовать российские браузеры со встроенной поддержкой. Владельцам магазинов рекомендуют размещать инструкции для покупателей на сайтах и в соцсетях.

В аэропорту Ханоя застряли сотни российских туристов

Несколько сотен российских туристов застряли в аэропорту Ханоя и не могут вылететь в Москву из-за отмены рейса Vietnam Airlines. По данным Telegram-канала Mash, речь идет примерно о 600 пассажирах.

Рейс Vietnam Airlines по маршруту Ханой — Москва должны были вылететь 6 сентября, но авиакомпания отменила его. Билеты перебронировали на следующий день, однако после того, как пассажиры прошли регистрацию и паспортный контроль, им снова сообщили об отмене. 

Посольство России во Вьетнаме находится в контакте с местными властями для скорейшего разрешения ситуации, сообщили российские дипломаты в беседе с ТАСС. 

Причиной задержки рейса стало извержение вулкана в Индонезии, уточняет АТОР со ссылкой на компанию Space Travel. В авиакомпании заявили, что пересадили пассажиров на рейсы «Аэрофлота».

На границе с РФ разместили дальнобойное оружие, способное дотянуться до Москвы 

Американские ракетные комплексы, размещенные в Норвегии, способны накрывать европейскую часть России вплоть до Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комплексы выполнены на базе пусковых ячеек Mk-41 и предназначены для универсальных ракет, которые могут поражать как наземные, так и морские цели. По словам Захаровой, эти системы также могут применять для стрельбы дальнобойными крылатыми ракетами «Томагавк». Их размещение в Норвегии позволяет накрывать внушительный сектор европейской части России, включая столицу.

Таким образом, данные ракетные средства могут задействовать в агрессивных действиях НАТО против России, подчеркнула Захарова. Она отметила, что для тех, кто принимал решение о развертывании систем, не должно быть сюрпризом, что места их дислокации становятся предметом особого внимания со стороны российских сил стратегического сдерживания.

В МИД также указали, что подобные шаги «обнуляют» предпосылки для конструктивного диалога с США по стратегической стабильности. Администрация Джо Байдена в одностороннем порядке прервала этот диалог, и благоприятные условия для его возобновления не сформированы.

Кроме того, посол России в Осло Николай Корчунов сообщил, что Норвегия в конце августа сформировала у границы с РФ артиллерийский дивизион. На боевое дежурство заступили четыре южнокорейские САУ К9 с дальностью стрельбы до 40 км и планами ее увеличения в будущем до 120 км. По словам дипломата, приближение наступательных систем НАТО к российским границам представляет прямую угрозу для национальной безопасности.

Кыргызстан рискует остаться без мирового интернета 

Кыргызстан может оказаться отключенным от мирового интернета из-за полной монополизации внешнего трафика государственной компанией. Об этом пишет China.com со ссылкой на китайских экспертов.

По их мнению, такая схема управления создаёт единую точку отказа и угрожает устойчивости сети. Особенно рискованным это выглядит на фоне недавнего сбоя на Токтогульской ГЭС 14 августа. Тогда без света остались Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

Эксперимент с единой точкой входа трафика в условиях подобных аварий становится крайне уязвимым. Такая модель несет серьезные риски для всей инфраструктуры связи, отмечается в материале.

С 2027 года изменятся правила допуска к донорству крови

С 1 января 2027 года в России вступают в силу обновленные правила допуска к донорству крови. Нововведения затронут перечень противопоказаний, порядок оформления документов и отменят ограничения по числу донаций в год, сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. 

В список временных противопоказаний добавят прием некоторых лекарств, дерматозы, хронический бронхит, язву роговицы, стоматологические процедуры и глазные операции, пишет РИА Новости. Уточнят и постоянные ограничения по инфекционным, аутоиммунным, неврологическим и другим заболеваниям с кодами МКБ-10.

Для регистрации донора потребуются паспорт и СНИЛС. Анкеты и согласия можно будет подписывать электронной подписью перед первой сдачей в каждой организации службы крови. Электронные документы будут хранить 50 лет, бумажные — 30 лет вместо пяти.

Отменяется предельное число донаций в год — не более пяти для мужчин и четырех для женщин. Однако возможность сдачи будет определяться состоянием здоровья. Как отметила Дрожжина, изменения направлены на повышение безопасности и удобства для доноров.

На какой работе заплатят от 100 тысяч рублей без опыта

Работодатели готовы платить от 100 тысяч рублей новичкам в логистике, рабочих специальностях и продажах. Об этом сообщили аналитики Mega-Personal.

В транспорте и логистике зарплаты от 100 тысяч встречаются в 64% вакансий, сообщает «Газета.Ru». Электрогазосварщик без опыта в Сибири может зарабатывать 111 тысяч, электромонтажник — около 100. Курьеры в Москве — до 200 тысяч. Комплектовщику в Домодедове предлагают 100 тысяч на руки.

Опыт часто не требуется, но работа физически тяжелая и монотонная. Многие не выдерживают темпа и уходят после одной-двух смен.

Каким будет сезон гриппа 2026-2027 

Тяжелой эпидемиологической ситуации в предстоящем сезоне гриппа не ожидается. Об этом ТАСС рассказал эпидемиолог Геннадий Онищенко.

По его словам, циркулирующие штаммы находятся в пределах прогнозируемых, оснований для тревоги нет. Современная вакцина составлена из актуальных штаммов, поэтому массовая прививочная кампания способна снизить заболеваемость. Однако, по словам академика, эпидемический подъём в любом случае влияет на здоровье, и россиянам стоит соблюдать осторожность.

Президент России создал комиссию по пособиям для семей релокантов

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер. Основная задача комиссии — назначать ежемесячное пособие членам семей релокантов, уклоняющихся от наказания.

Ранее, в августе, глава государства подписал закон о временных ограничениях в отношении граждан, находящихся за пределами России и не исполняющих уголовное или административное наказание.

В Майами разбился грузовой самолет Amazon

Грузовой самолет Amazon потерпел крушение в международном аэропорту Майами, в результате погибли по меньшей мере пять человек. Работу одного из самых загруженных аэропортов США пришлось остановить.

Самолет Boeing 767, выполнявший рейс из Пуэрто-Рико, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки и врезался в несколько автомобилей. Он загорелся, столб черного дыма поднялся над аэропортом. По словам начальника пожарной охраны округа Майами-Дейд Рэя Джадаллаха, пилот и второй пилот оказались заблокированы в кабине.

Пять человек погибли, еще пятеро пострадали, трое из них находятся в критическом состоянии, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава. Пожарные борются с утечкой топлива из самолета.

Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что рейс 7598 авиакомпании 21 Air вылетел из Сан-Хуана и выкатился за пределы полосы по местному времени. В аэропорту ввели запрет на взлет и посадку, возможны значительные задержки и отмены рейсов, предупредил министр транспорта США Шон Даффи.

В Ульяновске в частной клинике умерла маленькая девочка

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти малолетней девочки в частной клинике Ульяновска. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ульяновской области.

Ребенок скончался 6 сентября в очереди на прием к врачу одной из частных клиник города во время ожидания приема педиатра. До этого у девочки наблюдалось недомогание, ей уже оказывали помощь сотрудники скорой.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они проверяют качество оказанной медицинской помощи и точную причину смерти. К выяснениям обстоятельств гибели подключился Росздравнадзор.

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Комментарии
7
Гость
13 минут
Что толку от этих очередей, ну отстоял, ну тебя ещё к 10 врачам направят, там тоже простоишь, ничего толком не смотрят, на всё пофиг
Гость
34 минуты
Нас просто травят.
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Гость
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