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Дороги и транспорт Что с бензином Подробности «Призываем соблюдать спокойствие»: в Архангельске на заправках назначили дежурства патрулей

«Призываем соблюдать спокойствие»: в Архангельске на заправках назначили дежурства патрулей

В какой ситуации вы можете с ними пересечься

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Ситуация с топливом остается непростой | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUСитуация с топливом остается непростой | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Ситуация с топливом остается непростой

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

На заправках в Архангельске будут дежурить патрули. Как сообщают наши коллеги из 29.RU, к работе приступят дружинники и волонтеры. Мера принята для обеспечения общественного порядка.

Власти Архангельска объяснили, что патрули смогут отрегулировать очереди и будут контролировать соблюдение прав льготных категорий водителей на внеочередное обслуживание.

«В задачи дружинников и волонтеров входит проверка документов, подтверждающих наличие льготы. Обращаем внимание: попытки использовать чужие удостоверения или передавать их третьим лицам будут пресекаться, — прокомментировали в администрации Архангельска.

В случае возникновения конфликтных ситуаций дружинники незамедлительно вызовут наряд полиции для оказания содействия и принятия необходимых мер.

«Призываем вас соблюдать спокойствие и выдержку, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать установленный порядок. Помните: попытка воспользоваться чужой льготой или агрессивное поведение влекут применение мер реагирования», — обращаются к населению городские власти.

Фиксировать и штрафовать водителей за проезд под запрещающие знаки («кирпич») и иные нарушения ПДД вблизи и на территории АЗС будут сотрудники Госавтоинспекции.

А что в Ярославле?

Ранее мы устроили собственный рейд по заправкам в разных районах Ярославля. Оказалось, что многие АЗС в разгар рабочего дня стоят «сухими». Некоторые крупные сети вернули лимиты по 30 литров на руки. Однако сами же автомобилисты говорят, что ситуация стабильная, и практически не приходится стоять в очередях.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объяснил, что особое внимание уделяется работе крупных сетевых компаний: «Лукойла», «Татнефти», «Газпром нефти», «Роснефти».

«Наша ситуация с бензином значительно лучше, чем во многих других регионах, в том числе в Москве. Да, сегодня не на каждой заправке есть топливо. Но в целом оно в регионе есть. Дважды в день получаю информацию о ситуации по всем муниципальным округам и всем АЗС региона», — прокомментировал глава региона.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее рассказал, что положительная динамика с топливом по России связана с дополнительными поставками нефтепродуктов с российских НПЗ.

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Валерия Новожилова
Журналист
Бензин АЗС Заправка Топливо Архангельск
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