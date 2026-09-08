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Осень Будет ли зима суровой, можно понять уже 8 сентября: народные приметы дня

Будет ли зима суровой, можно понять уже 8 сентября: народные приметы дня

На Наталью Овсяницу заканчивали жатву овса и собирали рябину для оберегов

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К началу сентября уборку овса старались закончить, а завершение жатвы отмечали общим угощением | Источник: GPTК началу сентября уборку овса старались закончить, а завершение жатвы отмечали общим угощением | Источник: GPT

К началу сентября уборку овса старались закончить, а завершение жатвы отмечали общим угощением

Источник:

GPT

8 сентября в народном календаре называли Натальей Овсяницей и Адрияном Осенним. Название напрямую связано с одним из главных крестьянских занятий этой поры — уборкой овса. К началу сентября старались управиться с жатвой и отметить окончание важных полевых работ.

Овес в этот день занимал почетное место и на столе. Из зерна нового урожая варили кашу и кисель, делали толокно, пекли блины. Овсом щедро кормили и лошадей — главных помощников в хозяйстве. К этому же времени поспевала рябина, поэтому ее ягоды собирали для домашних заготовок.

Православные 8 сентября вспоминают мучеников Адриана и Наталию, живших в Никомидии в начале IV века. В церковной традиции супругов почитают как пример верности и поддержки друг друга, поэтому к святым обращались с молитвами о семейном мире.

Что нельзя делать 8 сентября

С Натальей Овсяницей связывали несколько бытовых запретов. Их объясняли желанием сохранить достаток в доме и избежать семейных неприятностей:

  • ссориться и выяснять отношения с близкими — по поверьям, небольшой конфликт мог перерасти в затяжной разлад;

  • лениться и долго оставаться в постели — безделье связывали с будущими денежными трудностями;

  • постоянно жаловаться на жизнь — считалось, что унылые разговоры могут только прибавить хлопот;

  • переедать — излишества за столом в народных представлениях не сулили финансового благополучия;

  • без необходимости ломать ветви рябины и портить дерево — к рябине в этот день относились особенно бережно;

  • заниматься посторонними работами в саду и огороде — основное внимание старались отдавать завершению сезонных дел, связанных с овсом;

  • начинать день совсем без еды и демонстративно отказываться от овсяных блюд — праздничное угощение считалось символом сытого года.

Блюда из нового овса были главным угощением Натальи Овсяницы и символизировали завершение важных полевых работ | Источник: GPTБлюда из нового овса были главным угощением Натальи Овсяницы и символизировали завершение важных полевых работ | Источник: GPT

Блюда из нового овса были главным угощением Натальи Овсяницы и символизировали завершение важных полевых работ

Источник:

GPT

Что можно делать 8 сентября

День был прежде всего хозяйственным: урожай нужно было убрать, часть запасов подготовить к зиме, а после работы — собрать семью за столом:

  • заканчивать уборку овса и приводить в порядок собранный урожай;

  • готовить кашу, блины, толокно, кисель и другие блюда из овса нового урожая;

  • угощать овсом лошадей, выражая таким образом благодарность животным за помощь в хозяйстве;

  • собирать поспевшую рябину для заготовок и украшения дома;

  • ходить в лес за грибами, если позволяли погода и условия;

  • проводить время с семьей и стараться мирно решать домашние вопросы;

  • обращаться с молитвой о согласии между супругами и благополучии близких.

С уборкой овса был связан и красивый старинный обычай. Один из снопов торжественно приносили с поля в дом и ставили в красном углу. Ему приписывали значение символа будущего достатка. После работы устраивали общее угощение, где главными блюдами становились овсяные блины, толокно и кисель.

Рябину тоже наделяли особым смыслом. Ветки с яркими ягодами приносили домой и подвешивали под крышей или у входа. В старину считалось, что такое украшение помогает спастись от ночных кошмаров. Приписывали рябине и способность оберегать молодую семью. Во время свадеб веточки с ягодами могли класть под матрас или прятать в одежду жениха и невесты — считалось, что такой оберег помогает защитить брак от чужого недоброго влияния.

По утреннему холоду, листве и поведению птиц в этот день пытались судить о приближении зимы | Источник: GPTПо утреннему холоду, листве и поведению птиц в этот день пытались судить о приближении зимы | Источник: GPT

По утреннему холоду, листве и поведению птиц в этот день пытались судить о приближении зимы

Источник:

GPT

Народные приметы о погоде

На Наталью Овсяницу особенно внимательно смотрели на деревья, птиц и лесной урожай. По этим наблюдениям пытались понять, какой будет оставшаяся осень и насколько рано придет зима:

  • холодное или морозное утро — к ранней и холодной зиме;

  • утренний туман — к потеплению и мягкой осенней погоде;

  • иней на деревьях — к скорому похолоданию;

  • листья на березе и дубе всё еще крепко держатся — к суровой зиме;

  • много ягод на рябине — к сильным зимним холодам;

  • много опят в лесу — бабье лето окажется коротким или вовсе не наступит;

  • гром 8 сентября — к долгой и теплой осени;

  • далеко слышен стук дятла — к дождю;

  • сойки рано отправились в теплые края — скоро заметно похолодает;

  • журавли уже собираются в стаи — заморозков ожидали в ближайшие недели;

  • много желудей на дубах — к снежной зиме;

  • ясная погода — к сухой осени.

Наталья Овсяница приходилась на заметный сезонный рубеж. Основные полевые заботы постепенно подходили к концу, в лесу появлялись осенние грибы, наливалась рябина, а холодные ночи всё яснее напоминали о приближении нового времени года.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Погода Народные приметы и поверья
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