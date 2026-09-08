Будет ли зима суровой, можно понять уже 8 сентября: народные приметы дня

К началу сентября уборку овса старались закончить, а завершение жатвы отмечали общим угощением Источник: GPT

8 сентября в народном календаре называли Натальей Овсяницей и Адрияном Осенним. Название напрямую связано с одним из главных крестьянских занятий этой поры — уборкой овса. К началу сентября старались управиться с жатвой и отметить окончание важных полевых работ.

Овес в этот день занимал почетное место и на столе. Из зерна нового урожая варили кашу и кисель, делали толокно, пекли блины. Овсом щедро кормили и лошадей — главных помощников в хозяйстве. К этому же времени поспевала рябина, поэтому ее ягоды собирали для домашних заготовок.

Православные 8 сентября вспоминают мучеников Адриана и Наталию, живших в Никомидии в начале IV века. В церковной традиции супругов почитают как пример верности и поддержки друг друга, поэтому к святым обращались с молитвами о семейном мире.

Что нельзя делать 8 сентября

С Натальей Овсяницей связывали несколько бытовых запретов. Их объясняли желанием сохранить достаток в доме и избежать семейных неприятностей:

ссориться и выяснять отношения с близкими — по поверьям, небольшой конфликт мог перерасти в затяжной разлад;

лениться и долго оставаться в постели — безделье связывали с будущими денежными трудностями;

постоянно жаловаться на жизнь — считалось, что унылые разговоры могут только прибавить хлопот;

переедать — излишества за столом в народных представлениях не сулили финансового благополучия;

без необходимости ломать ветви рябины и портить дерево — к рябине в этот день относились особенно бережно;

заниматься посторонними работами в саду и огороде — основное внимание старались отдавать завершению сезонных дел, связанных с овсом;

начинать день совсем без еды и демонстративно отказываться от овсяных блюд — праздничное угощение считалось символом сытого года.

Блюда из нового овса были главным угощением Натальи Овсяницы и символизировали завершение важных полевых работ Источник: GPT

Что можно делать 8 сентября

День был прежде всего хозяйственным: урожай нужно было убрать, часть запасов подготовить к зиме, а после работы — собрать семью за столом:

заканчивать уборку овса и приводить в порядок собранный урожай;

готовить кашу, блины, толокно, кисель и другие блюда из овса нового урожая;

угощать овсом лошадей, выражая таким образом благодарность животным за помощь в хозяйстве;

собирать поспевшую рябину для заготовок и украшения дома;

ходить в лес за грибами, если позволяли погода и условия;

проводить время с семьей и стараться мирно решать домашние вопросы;

обращаться с молитвой о согласии между супругами и благополучии близких.

С уборкой овса был связан и красивый старинный обычай. Один из снопов торжественно приносили с поля в дом и ставили в красном углу. Ему приписывали значение символа будущего достатка. После работы устраивали общее угощение, где главными блюдами становились овсяные блины, толокно и кисель.

Рябину тоже наделяли особым смыслом. Ветки с яркими ягодами приносили домой и подвешивали под крышей или у входа. В старину считалось, что такое украшение помогает спастись от ночных кошмаров. Приписывали рябине и способность оберегать молодую семью. Во время свадеб веточки с ягодами могли класть под матрас или прятать в одежду жениха и невесты — считалось, что такой оберег помогает защитить брак от чужого недоброго влияния.

По утреннему холоду, листве и поведению птиц в этот день пытались судить о приближении зимы Источник: GPT

Народные приметы о погоде

На Наталью Овсяницу особенно внимательно смотрели на деревья, птиц и лесной урожай. По этим наблюдениям пытались понять, какой будет оставшаяся осень и насколько рано придет зима:

холодное или морозное утро — к ранней и холодной зиме;

утренний туман — к потеплению и мягкой осенней погоде;

иней на деревьях — к скорому похолоданию;

листья на березе и дубе всё еще крепко держатся — к суровой зиме;

много ягод на рябине — к сильным зимним холодам;

много опят в лесу — бабье лето окажется коротким или вовсе не наступит;

гром 8 сентября — к долгой и теплой осени;

далеко слышен стук дятла — к дождю;

сойки рано отправились в теплые края — скоро заметно похолодает;

журавли уже собираются в стаи — заморозков ожидали в ближайшие недели;

много желудей на дубах — к снежной зиме;

ясная погода — к сухой осени.