«Не на каждой заправке есть топливо»: губернатор высказался о ситуации с бензином в Ярославской области

Не на всех заправках есть бензин Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Губернатор Михаил Евраев прокомментировал ситуацию с бензином в регионе.

«У многих сложилось представление, что бензин, который производится на НПЗ, здесь же и распределяется по заправкам региона. Это не так. Распределение топлива происходит в Москве, решения о поставках принимаются собственниками компаний и на уровне правительства России», — отметил он 4 сентября на встрече с коллективом ПАО «Славнефть-ЯНОС».

При этом, по словам главы региона в Ярославской области ситуация значительно лучше, чем во многих других регионах, в том числе в Москве.

«Да, сегодня не на каждой заправке есть топливо. Но в целом оно в регионе есть. Дважды в день получаю информацию о ситуации по всем муниципальным округам и всем АЗС региона. Особое внимание — крупным сетевым компаниям: „Лукойлу“, „Татнефти“, „Газпром нефти“, „Роснефти“. Когда видим серьезные проблемы, решаем их через правительство России. Договариваемся, чтобы в регион направлялись дополнительные объемы», — пояснил Михаил Евраев.

Он добавил, что сложнее ситуация с частными заправками, а также на территориях, где сетевых заправок нет вообще. Например, в Некоузском округе, где жители ездят заправляться в соседний Мышкин.

«Есть и другая особенность. К нам приезжают заправляться жители соседних регионов — Вологодской, Костромской, Ивановской, Тверской областей. Поэтому дополнительная нагрузка приходится на АЗС, расположенные ближе всего к границам региона. В частности, это Пречистое и Переславль-Залесский», — сообщил губернатор.

Отдельно власти держат на контроле Брейтовский округ. Он самый отдаленный от Ярославля — около трех часов в пути. Поэтому особенно важно, чтобы топливо там было постоянно.

«Нельзя допустить ситуации, когда человек не сможет заправиться и уехать. Понятно, что сегодня проблема с топливом есть не только у нас. Мы часть большой страны, и, если возникают сложности в других регионах, они отражаются и на нашем. Но мы делаем все возможное, чтобы Ярославская область была обеспечена топливом в достаточной мере», — заключил Михаил Евраев.

Напомним, о второй волне бензинового кризиса ярославские автомобилисты начали говорить примерно с 18–19 августа. После улучшения ситуации в конце июля — начале августа водители вновь стали сообщать об отсутствии топлива и очередях на заправках.