В центре Ярославля начали устанавливать новую детскую площадку с гигантской «Птицей Говоруном» — фото

В Ярославле начали устанавливать шестиметровую детскую площадку «Птица Говорун» на площади Юности у ТЮЗа. Утром 7 сентября рабочие уже возвели каркас конструкции и установили голову птицы.
Поставкой и установкой детской площадки занимается вологодская компания ООО «СМУ-79». По контракту она должна получить 30 млн 68 тысяч рублей за работы.
Согласно проекту контракта, для детей установят новые горки и игровой комплекс для лазания. «Птица Говорун» высотой 6,1 метра — главный объект площадки.
Птица Говорун — это вымышленный персонаж книг Кира Булычева и советского мультфильма «Тайна третьей планеты» 1981 года. История рассказывает о приключениях девочки Алисы и ее папы-ученого, которые отправляются в космос на поиски новых видов животных для городского зоопарка.
Установить детскую площадку, по контракту, подрядчик должен до 31 декабря 2026 года.
«Птица Говорун» станет не единственным ярким объектом у ТЮЗа. Там же планируют установить шестиметрового дракона, в лапах которого будет телеэкран, за 23 млн 334 тысячи рублей.
«Помимо городка будут арт-объекты. Дракон — на нем будет экран, транслирующий детскую тематику. Будет новое резиновое покрытие очень мягкое, фонари, скамейки, зона для мам с теневыми навесами. Фонтан будет сохранен, отремонтирован», — рассказывали 76.RU о концепции в областном «Проектном институте».
Что известно про подрядчика
ООО «СМУ-79» — строительная компания, зарегистрированная в Вологде в 2013 году. Руководитель и единственный владелец — Сергей Клопов. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2025 года выручка ООО «СМУ-79» составила 259,7 млн рублей, а чистая прибыль — 5,4 млн рублей.
Сейчас компания занимается благоустройством проезжей части в городе Бабаево Вологодской области. Стоимость контракта составляет 1,7 млн рублей. Кроме того, ООО «СМУ-79» выполняет работы по благоустройству территорий и обеспечению антитеррористической защищенности в Вологодском аграрно-экономическом колледже и Череповецком многопрофильном колледже. На эти цели выделено 2,9 млн и 21 млн рублей соответственно.
Мы показывали, как должна преобразиться площадь Юности.
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