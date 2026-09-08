В центре Ярославля начали устанавливать новую детскую площадку с гигантской «Птицей Говоруном» — фото

ООО «СМУ-79» — строительная компания, зарегистрированная в Вологде в 2013 году. Руководитель и единственный владелец — Сергей Клопов. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2025 года выручка ООО «СМУ-79» составила 259,7 млн рублей, а чистая прибыль — 5,4 млн рублей.

Сейчас компания занимается благоустройством проезжей части в городе Бабаево Вологодской области. Стоимость контракта составляет 1,7 млн рублей. Кроме того, ООО «СМУ-79» выполняет работы по благоустройству территорий и обеспечению антитеррористической защищенности в Вологодском аграрно-экономическом колледже и Череповецком многопрофильном колледже. На эти цели выделено 2,9 млн и 21 млн рублей соответственно.