«45–50 тысяч на одного за 10 дней». Как проходил отпуск в режиме ЧС и с пустыми пляжами в Крыму этим летом

Формально летний сезон — 2026 в Крыму уже закончился, и большая часть отдыхающих уехала, несмотря на жару, которая по-прежнему стоит на полуострове, и температуру морской воды в 23–25 градусов Источник: Александра Сотникова / MSK1. RU

Удары по трассе через новые территории, атаки на курортные города, топливный кризис и блэкаут — летний сезон на полуострове еще не сталкивался с таким букетом проблем. Журналист MSK1.RU в Крыму рассказывает, как прошло лето и что ждет туристов в бархатный сезон.

«На весь отель — 15 человек»

«На Крымском мосту со стороны Керчи затруднений к пункту ручного досмотра нет», — эти невероятные сообщения от администраторов телеграм-чата «Крымский мост» сопровождали уезжающих с полуострова туристов в последние дни августа. Много лет подряд неделя перед 1 сентября была одной из самых загруженных на выезд из Крыма: автотуристы стояли в пробках на досмотр по несколько часов, а число ожидающих проверки машин исчислялось тысячами. Но в конце лета 2026 года полуостров спокойно покидали туристы, отдыхавшие в Крыму, несмотря на все сложности курортного сезона.

Начались они в конце мая с ударов по сухопутному пути, атаки на нефтехранилища полуострова. Итог — уже в начале июня Крым захлестнул топливный кризис, а туристов — паника. Начались массовые отказы от бронирований, ведь 90 процентов отдыхающих приезжают на отдых на личном транспорте, поэтому наличие топлива — базовая потребность. Но и тем, кто выбирал поезда, пришлось решаться на сложную логистику: из-за повреждений путей и соображений безопасности составы в Крым прибывали и до сих пор прибывают на станцию Керчь-Южная, а уже оттуда туристов везут на автобусах к местам отдыха.

Небольшая часть туристов, особенно с детьми, прервала отдых вернулась на материк. Но навстречу им в Крым направлялись другие, «подготовленные» отдыхающие — с канистрами в багажнике, пуэрбанками и аккумуляторами.

Нынешним летом туристам выпала редкая возможность отдыхать на пляже Поти в одиночестве Источник: Александра Сотникова / MSK1. RU

«В Крыму были в первый раз. Очень надеюсь, не в последний. Все страхи и сомнения ничтожны по сравнению с морем и солнцем! Сейчас всё кажется глупым и смешным, но перед отъездом мне так не казалось, конечно. Отдых прошел на все сто!» — оценила отпуск в Крыму Елена из Москвы.

«Малый Маяк, отель „Береговой“. На весь отель — 15 человек, учитывая, что вместимость 150. На пляже мы были одни, сижу на террасе одна во всём парке, в столовой большой зал шведской линии, и мы обедали одни. Так необычно и странно… Парк и море восхитительны! Но как-то неловко даже чувствую себя: большая территория — и никого, как будто всё только для нас», — удивляется москвичка Анна в телеграм-чате «Крымский паровоз».

Многие отдыхающие, особенно те, кто помнит прошлогоднюю давку на крымских пляжах, скорее всего, позавидовали бы нынешним туристам, способным наслаждаться парками и морем «индивидуально», если бы к этой приятной опции не прилагались бытовые сложности и тревожность за собственную безопасность.

«Мы должны были ехать несколькими семьями из разных городов. Кто на машине, кто на поезде — потом все в одно место. В итоге одни друзья побоялись и поменяли Крым на Геленджик (не понравилось). Другие остались дома, но тоже грустно. У нас в гостевом доме в Судаке тусовка многолетняя, все приезжают плюс-минус в одно время, уже дружат. В этом году, конечно, печаль… Максимально 5–6 номеров было из 21. Хотя в самом Судаке пожилых людей отдыхало достаточно, с детьми тоже. Да, народу меньше, чем всегда, но не апокалипсис», — так Ирина из Нижнего Новгорода оценила в телеграм-чате «Крымский паровоз» ситуацию в одном из самых популярных курортных городов полуострова.

Морская вода летом 2026 года была просто идеальной: ни мазута, ни нашествия медуз, ни толп купальщиков Источник: Александра Сотникова / MSK1. RU

Крымские отели нынешним летом были максимально гостеприимны: цены на проживание опускались на невозможные для пика сезона 20–50 процентов, бонусы предлагали туристам миллион «комплиментов» — от канистр с бензином до бесплатного размещения детей и спа-процедур в подарок. Но, к сожалению, турпоток, начавший подать в июне, так и не восстановился к концу лета, хотя в августе отдыхающих стало значительно больше.

— Этот сезон был очень сложным, падение туристического потока составило десятки процентов, и пока мы не видим разворота к росту. Это притом, что к 1 июня регион шел с увеличением бронирования на 10–12 процентов к прошлому уже рекордному году, — говорит Сергей Ромашкин, глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР). — Возможно, рост турпотока произойдет позже, возможно, уже в следующем году. А пока мы ждем итоговую статистику, и тогда будет понятно, сколько потерял Крым и по деньгам, и по туристам. Средний чек в этом сезоне мы оцениваем в 45–50 тысяч на одного человека за 10 дней отдыха. Соответственно, умножив средний чек на число туристов, отменивших отдых в Крыму, получим примерную цифру по финансовым потерям.

Часть отелей, столкнувшись в июне с отменой броней из-за «бензинового кризиса», решили не открываться в нынешнем сезоне. Часть отелей, не располагавших собственными генераторами, были вынуждены закрыться или снизить цены до себестоимости из-за «энергетического кризиса».

Шанс по итогу сезона заработать хоть минимальную прибыль остается у крупных отелей и санаториев, располагающих собственной генерацией: большинство туристов, приехавших в Крым, выбирали отдых именно в них, тем более что все — от пятизвездочных до «двушек» — давали ощутимые скидки на размещение. Сергей Ромашкин глава туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Да, поток существенно сократился, но могу сказать, что туристы в Крым по-прежнему заезжают. Их меньше, чем год назад. Но каждый день бронируется отдых и приезжает достаточно большое число тех, кого привлекает именно этот регион, — говорит Сергей Ромашкин. — Довольно много крупных отелей продолжили работу, потому что у них есть собственная генерация, и весьма значительная. Вплоть до того, что во многих больших отелях даже лифты работают на собственной генерации, рестораны, спа-центры и так далее.

Вот эти отели снизили цены и получили эффект. Но если в отеле не было электричества, то понятно, что снижение цен здесь ни к чему не привело, потому что туристы не готовы к отсутствию комфорта на отдыхе, даже за минимальную стоимость. Поэтому скидки и бонусные программы сработали только для тех отелей и санаториев, которые технологически смогли продолжить работу.

Генератор — друг туриста

На полутемных набережных всё лето гуляли отдыхающие, танцевали под фонарями, светящимися от аккумуляторов, сидели в кафе под жужжание генераторов и ложились спать при свечах. При этом в многочисленных туристических форумах положительных отзывов об отдыхе на полуострове значительно больше, чем отрицательных.

«Несмотря на отсутствие электричества, мы попали в период, когда Ялта стала обесточена, я очень рада, что не отменила поездку и этот месяц мы провели на чистом море с прекрасной погодой, отдыхом от интернета, телефона и за разговорами вечерами при свечах», — и Полина из Самары не одинока в своих оценках.

В туристических чатах Крыма прошли опросы от Крымской информационной группы и агентства «Крыминфорум». По итогам, 28% опрошенных все-таки съездили в Крым и остались довольны, 17% еще планируют провести отдых на полуострове. И только 2% остались недовольны качеством крымского отпуска. Главными причинами, усложнившими каникулы, туристы назвали отсутствие электричества, проблемы с бензином и тревогу по поводу безопасности.

Балаклава закрывает курортный сезон традиционным парадом катеров в последний день лета Источник: Александра Сотникова / MSK1. RU

«Отдыхали в Судаке. Свет — с 06:00 до 22:00. После 22:00 до 23:00 владельцы отеля включали генератор. Как в остальных частях города, сказать не могу, потому что везде графики отключения разные. Вода в отеле была целый день, но как только центральное электроснабжение прекращалось, соответственно, не было и воды. А в принципе, всё комфортно. Вся набережная, если где нет света, работала на генераторах, проблем с поесть-попить не было. В целом из-за отключений света особых проблем не испытывали», — пишет туристка с именем Lola в телеграм-чате «Крым туристический».

«В Ялте, как и в других городах Крыма, электричество нестабильно, но нужды ни в чем у туриста нет. Кафе, рестораны, отели работают на генераторах — каждый в доступном себе объеме», — рассказывает в телеграм-чате «Крым туристический» Иван из Москвы. Но добавляет, что развлечений в городе заметно меньше, особенно вечерних.

Ночная жизнь «на минималках» разочаровала часть туристов, особенно молодых. Темные набережные, отсутствие дискотек, отмененные концерты и представления, перенесенные в другие регионы фестивали — всё это последствия энергетического кризиса и введения регионального режима ЧС для Крыма и Севастополя. А сезон собирался быть урожайным на гастроли.

Летом с выступлениями на полуостров собирались Григорий Лепс, Олег Газманов, Елена Ваенга, Шаман, Сергей Трофимов, певицы Слава и Ирина Круг, антрепризные спектакли везли московские театры, даже Мариинка обещала свою легендарную «Жизель». Но гастроли не состоялись. Ни один из популярных артистов или коллективов не приехал в Крым. Причин тут много. И режим ЧС, который запрещает выступление на открытых площадках, как это было запланировано у Евы Польны, Найка Борзова, Хаски, групп «Градусы» и «Моя Мишель». Да и сами организаторы гастролей понимали, что из-за небольшого числа туристов не отобьют расходы на организацию гастролей и гонорары артистам.

— С гастролями этим летом случился провал, и нашим крымчанам, и отдыхающим для «культпоходов» оставались только местные театры, артисты и коллективы, — рассказывает театровед Татьяна Белова, одна из самых авторитетных распространителей билетов на полуострове. — Во-первых, не все площадки гарантировали бесперебойное электричество, а везти с собой генераторы очень накладно и сложно. К тому же был страх, особенно в начале и середине лета, что с Крымским мостом может случиться беда и тогда артисты застрянут у нас. Во-первых, никто не хотел оказаться в блокаде, во-вторых, у всех запланированы выступления на материке, а их срыв грозит неустойками, да и зачем нужен такой риск.

Винить никого невозможно, просто очень жаль, что все пострадали: люди не получили удовольствие, организаторы мероприятий не заработали деньги. Татьяна Белова театровед, распространитель билетов

Большинство купленных билетов на гастрольные выступления по-прежнему действительны: режим ЧС позволяет не отменять, а переносить мероприятия. И если зрители не хотят возвращать билеты в кассы, то могут прийти на концерт в следующем году. У некоторых артистов, например у Шамана, Сергея Трофимова, Елены Ваенги, уже стоят в гастрольном графике даты их выступлений в Крыму летом 2027 года.

Но даже бытовые трудности, отсутствие развлекательной программы и беспокойство, хватит ли бензина обратную дорогу, не перекрыли удовольствие от моря и солнца.

«Добрались 179-м поездом из СПб. В 7 утра были в Керчи, всё четко, без опозданий, сели сразу же в первый автобус и уехали в Евпаторию в 07:13. Водитель сказал, 4 часа ехать, по факту 03:40 ехали с учетом одной остановки на заправке 30 мин. (кофе, перекус, туалеты). По ощущениям вообще всё быстро без напряга, мои три пацана — двое 10-летних и муж — выдержали всё отлично. И вот, наслаждаемся солнцем и морем. Погода отличная, как я обожаю этот климат: сухой воздух, когда в жару не потеешь, — жители городов с высокой влажностью меня поймут. Ничуть не жалеем о поездке, ждали отпуска весь год! Свет у нас был днем всегда, ночью отключали (повезло с линией, как сказали). Но вот сейчас первый раз днем вырубили — минут 40 нет. Тем не менее связь есть. Продукты есть, кафешки, столовые работают. Барабулька рулит!» — отчитывается в телеграм-чате «Крымский паровоз» Анастасия.

«Не для слабонервных»

«К пляжу в районе Парка Победы в Севастополе прибило БПЛА, предварительно, с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь. Территорию оцепили, людей эвакуировали», — такие совершенно не располагающие к расслаблению сообщения нынешним летом были нередки. И если в прошлые сезоны они в основном касались севастопольского региона и Западного Крыма, то в 2026 году добрались и до южного побережья. «В Ялте срочно эвакуируют отдыхающих с пляжей у Приморского парка: к берегу прибило БЭК, начинаются работы по его разминированию». «Из-за падения обломков БПЛА загорелся лес над пляжем „Инжир“ под Балаклавой. Началась эвакуация палаточного кемпинга и отдыхающих с территории пляжа на катерах и других плавсредствах». На пляж «Инжир» туристы вернулись только через неделю, когда удалось справиться с лесным пожаром, а на Приморский пляж и пляж в Парке Победы — сразу, как только опасность ликвидировали и сняли оцепление.

— Думаю, что те люди, которые планировали для отдыха Крым, все-таки представляли и представляют реальную обстановку на полуострове, — говорит вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. — Туристов интересовали исключительно логистические и бытовые проблемы: сложности, связанные с бензином, электричеством. Вопрос с безопасностью даже не обсуждался.

Самыми подготовленными к отдыху в условиях кризиса оказались любители палаток и автодомов — в кемпинге поселка Морское туристов этим летом меньше не стало Источник: Александра Сотникова / MSK1. RU

​​​​​​​И тем не менее для части отдыхающих отпуск в условиях повышенной боеготовности оказался неожиданностью, хотя объявленный режим ЧС четко на это указывал.

«Бахает почти каждую ночь, мы уже научились не сильно пугаться, хотя адреналин всё равно бьет по нервам. Местные вообще спокойно реагируют, потому что над Феодосией не первый год летает. А днем как будто и не было ничего, все на пляжах, гуляют, дети бегают. Такой вот необычный отпуск, вроде всё нравится: и море, и пляж, и отель, и еда, но и нельзя сказать, что расслабляемся», — пишет Игорь из Москвы.

«Мы отдыхали в Крыму с 10 по 19 июля. В Коктебеле тихо было. В Алупке до 17-го прекрасно тоже было. Но потом ночью была атака. Не для слабонервных обстановка! Может показаться, что стрельба рядом с окнами, а летит над головой…. Вторую ночь не спим примерно с 3 утра и до рассвета. Шумно, ночью очень шумно! А так город живет обычной жизнью, но туристов мало», — рассказ Кати из Воронежа — лишь один из похожих отзывов в телеграм-чате «Крым туристический».

Даже крымчане не спешили этим летом занять места в пустующих пансионатах и отелях. Почти все средства размещения пытались поднять заполняемость за счет местных и предлагали специальные скидки до 50% и специальные тарифы выходного дня.

— Я предполагаю, что весь поток местных туристов может быть равен 100–200 тысячам в год: регион не так велик, это не Москва. А в прошлом году Крым принял, по-моему, от 6,5 до 7 миллионов человек. То есть компенсировать такие цифры за счет местного туризма было невозможно, — считает Сергей Ромашкин. — Кроме того, местным жителям — допустим, из Симферополя — всё равно надо было как-то добираться на Южный берег, например. Конечно, работает общественный транспорт, но я думаю, что его редко используют для поездок за 100 километров. Поэтому для внутренних перемещений крымчан отсутствие топлива тоже было проблемой. Да, какие-то люди приехали, несомненно, ну так, собственно, внутренний туризм был и в прошлом году, и в начале этого года, когда всё было в порядке.

Отказавшись от отдыха в Крыму из-за логистических, топливных и энергетических сложностей, большинство туристов выбрали для отдыха Краснодарский край. И их логику понять легко: ехать ближе, нет опасений застрять в «ловушке», если что-то случится с Крымским мостом, есть топливо на заправках, свет надолго не отключают.

— Больше всего туристов получила северная часть Краснодарского края — Анапа и Геленджик, — говорит вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. — Анапа показала хороший результат, и более того, рост ее турпотока на 40–45% позволит, скорее всего, Краснодарскому краю выйти если не в плюс, то по крайней мере повторить результат прошлого года по количеству туристов. Ну а Крыму, конечно, нужна помощь. Для поддержки туристической отрасли из федерального бюджета уже выделены средства, на прошлой неделе денег еще добавили, потому что сезон оказался достаточно сложным. Теперь очередь за восстановительными работами.