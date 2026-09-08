Купил машину неделю назад: что известно о водителе, которого винят в смертельном ДТП в Ярославле

Водитель «Мерседеса» признал свою вину Источник: читатель 76.RU Валерий, Суды Ярославской области / Max.ru

7 сентября в Ярославле выбрали меру пресечения для водителя из «Мерседеса», влетевшего в остановку у торгового центра на Тутаевском шоссе.

В зал судебного заседания 18-летнего Константина Старцева привели под конвоем. Парень шел, накинув на голову капюшон. Но было видно, что правый глаз у него заплыл, под ним чернела большая гематома.

Автомобиль въехал в людей

Утром 5 сентября автомобиль «Мерседес Бенц», за рулем которого находился молодой человек, влетел в остановку общественного транспорта у торгового центра «Рио» на Тутаевском шоссе в Ярославле. В результате один мужчина погиб. Сообщали, что еще двоих забрали в больницу. В суде озвучили, что одному пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью.

В отношение Старцева возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, и не имеющим права управления транспортными средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По пункту «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ может грозить лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

7 сентября Дзержинский районный суд Ярославля принимал решение о мере пресечения для обвиняемого.

Автомобиль въехал в остановку с людьми Источник: читатель 76.RU Валерий

Учился в колледже, подрабатывал

На суде было озвучено, что Константин Старцев родом из Архангельской области, но в последние годы живет в Ярославле на съемной квартире. Учится на четвертом курсе Ярославского градостроительного колледжа. По его собственным словам, неофициально подрабатывает помощником автослесаря. Также он якобы учился в автошколе — осталось только экзамены сдать.

Водители «Мерседеса», влетевшего в остановку с людьми, отправили под домашний арест Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Летел под 200 километров в час

Из показаний Старцева, озвученных судьей, автомобиль «Мерседес Бенц» он купил примерно за неделю до ДТП с рук — нашел его по объявлению. Утром 5 сентября ехал по улице Полушкиной Роще в сторону Брагина. Был в машине один. В этот момент услышал, что сотрудники ГИБДД требуют, чтобы он остановился. Вместо того, чтобы подчиниться, ускорился. Как он сам пояснил — испугался, ведь в августе его уже ловили за езду без прав на другой машине.

На Тутаевском шоссе развернулся и погнал в противоположном направлении. В районе остановки, где и произошло ДТП, скорость автомобиля уже достигала 200 км. в час. В этот момент по словам Старцева, у автомобиля заклинило задний мост, в итоге он потерял над ней управление. После этого он якобы ничего не помнит, очнулся уже в машине скорой помощи.

Вину признал

На суде Константин Старцев заявил, что полностью признал вину.

— Раскаиваюсь, готов возместить ущерб в полном объеме. После того, как отучусь, решил пойти на СВО, чтобы выплатить всё городу Ярославлю и потерпевшим, — сказал сам Старцев на суде.

Следствие настаивало на заключении обвиняемого под стражу. Адвокат водителя просил более мягкую меру пресечения — домашний арест или запрет определенных действий. Обосновывал это тем, что его подзащитный не собирается сбегать или препятствовать следствию, наоборот, готов сотрудничать с правоохранителями, хочет загладить свою вину. Защита также предоставила ходатайство из Градостроительного колледжа, в котором содержалась просьба о выборе меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

Решение суда

Суд встал на сторону следователей. Старцева отправили в СИЗО на два месяца — до 4 ноября 2026 года.

Правда, у сторон еще есть возможность оспорить это решение.