НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 86,19
EUR 100,17
Влетел на «Мерседесе» в остановку
Отца и дочь спасли из болота
Ярославль из Лего
15 лет без «Локомотива»
Где провести роскошный корпоратив
Экс-игрок «Локомотива» — о трагедии 2011 года
Кто избежал трагедии «Локо»
Распродают недвижимость
Фильмы про «Локомотив»
Здоровье Мнение «Кореш на час»: что такое нытинг и стоит ли отдавать за него десятки тысяч рублей

«Кореш на час»: что такое нытинг и стоит ли отдавать за него десятки тысяч рублей

Психолог объясняет, почему это стало популярно

142
Иногда, чтобы пережить грусть и тревогу, достаточно просто высказаться | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUИногда, чтобы пережить грусть и тревогу, достаточно просто высказаться | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Иногда, чтобы пережить грусть и тревогу, достаточно просто высказаться

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Когда вам плохо, первое, что хочется сделать, — высказаться кому-то. Для одних это семья или друзья, коллеги на работе, а другие готовы платить за такую услугу деньги, причем немаленькие. И даже название у этого появилось — нытинг. Психолог-консультант Ярослав Пронин объяснил 29.RU, почему такой способ высказаться становится популярным и хватит ли этого, чтобы справиться с проблемами.

Всё чаще можно услышать о новой услуге — «нытинг». Исполнитель готов выслушать любые жалобы по телефону, не поучая и не давая мотивационных советов, а просто поддакивая или даже оправдывая плохое настроение собеседника. Сеанс длится 30–60 минут и стоит от 2 до 10 тысяч рублей.

Звучит как нечто новое. Но по сути неплохо забытое старое. «Кореш на час», «подружка-обнимушка», собутыльник по тарифу — всё это существовало десятилетиями. Задача одна: послушать, покивать, поддержать, посочувствовать. Такой вот бытовой псевдопсихолог. И ведь кому-то помогает. Пока проблема не стала реальной.

Почему нытинг стал популярным?

Спрос рождает предложение. И это не случайность, а симптом. Почему люди готовы платить за то, чтобы их просто выслушали:

1. Дефицит безопасного пространства. Многим не хватает безоценочной среды, где можно выговориться без страха осуждения. Друзья и родственники могут устать, начать давать советы или переводить разговор на себя. А тут — человек, который просто слушает.

2. Страх перед профессиональной психологией. В социальных сетях часто создается искаженный образ психотерапии — будто психолог «лезет в голову», контролирует, оценивает или заставляет делать что-то неприятное. В отличие от этого, нытинг дает иллюзию безопасности и контроля: клиент сам задает рамки, сам решает, о чем говорить.

3. Социальная изоляция. Раньше люди могли поделиться переживаниями с окружающими. Сейчас общество стало более обособленным, и мало кто готов выслушивать чужие жалобы. Удаленная работа, разрыв привычных связей — и вот человек оказывается один на один со своим стрессом.

4. Эмоциональная разрядка. Выражение чувств в присутствии других действительно снижает уровень стресса. Когда человек проговаривает проблему, тревога снижается, и рациональная часть мозга начинает преобладать. Но есть нюанс: разовая разрядка — это не системная помощь.

Имеет ли нытинг право на существование? Как инструмент ситуативной поддержки — да.

Если человеку нужно просто «выпустить пар» после тяжелой недели, снять острое напряжение — нытинг может стать своего рода «скорой помощью». Он дает ощущение поддержки и помогает пережить момент.

Кроме того, для некоторых людей он становится промежуточным этапом на пути к настоящей терапии. После опыта общения с непрофессиональным слушателем человек может осознать, что этого недостаточно, и обратиться к квалифицированному специалисту.

Но важно понимать: выслушивание — это не терапия. Это временное обезболивающее, а не лечение.

Ярослав ПронинЯрослав Пронин
Ярослав Пронин

Стали бы платить за такую услугу?

Да, иногда хочется просто поныть
Нет, есть друзья, семья и близкие люди — это бесплатно
ПО ТЕМЕ
Психолог Разговор Совет Услуга
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
22 минуты
А еще вы можете сводить даму в ресторан и покормить ее там за свой счет, вам будет приятно.
Гость
45 минут
Нытингом по всем каналам занимаются, ой нас бедных все обижают.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Кореш на час»: что такое нытинг и стоит ли отдавать за него десятки тысяч рублей
Ярослав Пронин
Психолог-консультант, магистр психологии
Мнение
«Микромодель государства в человеческом погребе»: откровения арестанта о том, как СИЗО ломает волю до суда
Артём Ананьев
Пробыл полгода в СИЗО по обвинению в хулиганстве
Мнение
«Дешевле уже не будет». Что сейчас выгоднее: снимать жилье или влезать в ипотеку
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Продажная девка империализма. 1 сентября дети принесли домой учебники по истории и родители ахнули
Денис Лебедев
Мнение
Такси за 200 рублей и пляжи как в Анапе. Туристка рассказала об отпуске в Южной Корее и Китае — он обошелся в полмиллиона
Татьяна Грущакова
Рекомендуем