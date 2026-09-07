«Кореш на час»: что такое нытинг и стоит ли отдавать за него десятки тысяч рублей

Иногда, чтобы пережить грусть и тревогу, достаточно просто высказаться Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Когда вам плохо, первое, что хочется сделать, — высказаться кому-то. Для одних это семья или друзья, коллеги на работе, а другие готовы платить за такую услугу деньги, причем немаленькие. И даже название у этого появилось — нытинг. Психолог-консультант Ярослав Пронин объяснил 29.RU, почему такой способ высказаться становится популярным и хватит ли этого, чтобы справиться с проблемами.

Всё чаще можно услышать о новой услуге — «нытинг». Исполнитель готов выслушать любые жалобы по телефону, не поучая и не давая мотивационных советов, а просто поддакивая или даже оправдывая плохое настроение собеседника. Сеанс длится 30–60 минут и стоит от 2 до 10 тысяч рублей .

Звучит как нечто новое. Но по сути неплохо забытое старое. «Кореш на час», «подружка-обнимушка», собутыльник по тарифу — всё это существовало десятилетиями. Задача одна: послушать, покивать, поддержать, посочувствовать. Такой вот бытовой псевдопсихолог. И ведь кому-то помогает. Пока проблема не стала реальной.

Почему нытинг стал популярным?

Спрос рождает предложение. И это не случайность, а симптом. Почему люди готовы платить за то, чтобы их просто выслушали:

1. Дефицит безопасного пространства. Многим не хватает безоценочной среды, где можно выговориться без страха осуждения. Друзья и родственники могут устать, начать давать советы или переводить разговор на себя. А тут — человек, который просто слушает.

2. Страх перед профессиональной психологией. В социальных сетях часто создается искаженный образ психотерапии — будто психолог «лезет в голову», контролирует, оценивает или заставляет делать что-то неприятное. В отличие от этого, нытинг дает иллюзию безопасности и контроля: клиент сам задает рамки, сам решает, о чем говорить.

3. Социальная изоляция. Раньше люди могли поделиться переживаниями с окружающими. Сейчас общество стало более обособленным, и мало кто готов выслушивать чужие жалобы. Удаленная работа, разрыв привычных связей — и вот человек оказывается один на один со своим стрессом.

4. Эмоциональная разрядка. Выражение чувств в присутствии других действительно снижает уровень стресса. Когда человек проговаривает проблему, тревога снижается, и рациональная часть мозга начинает преобладать. Но есть нюанс: разовая разрядка — это не системная помощь.

Имеет ли нытинг право на существование? Как инструмент ситуативной поддержки — да.

Если человеку нужно просто «выпустить пар» после тяжелой недели, снять острое напряжение — нытинг может стать своего рода «скорой помощью». Он дает ощущение поддержки и помогает пережить момент.

Кроме того, для некоторых людей он становится промежуточным этапом на пути к настоящей терапии. После опыта общения с непрофессиональным слушателем человек может осознать, что этого недостаточно, и обратиться к квалифицированному специалисту.

Но важно понимать: выслушивание — это не терапия. Это временное обезболивающее, а не лечение.

Ярослав Пронин