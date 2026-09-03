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Политика Кандидат от «Единой России» снялся с выборов в Ярославской области

Кандидат от «Единой России» снялся с выборов в Ярославской области

После этого партия власти сделала заявление

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Владимир Пахарев не будет баллотироваться в Госдуму | Источник: Владимир Пахарев / Vk.ruВладимир Пахарев не будет баллотироваться в Госдуму | Источник: Владимир Пахарев / Vk.ru

Владимир Пахарев не будет баллотироваться в Госдуму

Источник:

Владимир Пахарев / Vk.ru

2 сентября стало известно, что Владимир Пахарев, который баллотировался в Госдуму от «Единой России» по Ярославскому одномандатному округу № 193, взял самоотвод. Как сообщили в партии, причиной такого шага со стороны кандидата стали семейные обстоятельства.

В связи с этим президиум регионального политсовета принял решение поддержать на выборах самовыдвиженца Анатолия Лисицына, который также избирается по 193-му округу.

«Анатолий Иванович стоял у истоков создания ярославской „Единой России“, всегда поддерживал политику президента и работал на благо жителей региона. В эту избирательную кампанию вместе с нами он провел большую работу по сбору предложений в новую Народную программу. У нас общая цель — улучшить благосостояние и уровень жизни наших земляков, и достигать ее мы будем вместе», — прокомментировал решение однопартийцев секретарь Ярославского регионального отделения «Единой России» Евгений Чуркин.

Напомним, выборы в Госдуму России пройдут 18–20 сентября. Избиратели будут голосовать по смешанной системе — за конкретных кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, и за партии. Соответственно половина из 450 депутатов Госдумы будут выбраны из числа одномандатников, вторая половина — по партийным спискам.

В Ярославской области сформировано два одномандатных избирательных округа — Ярославский и Ростовский. В каждом из них выдвинуты свои кандидаты-одномандатники.

В Ярославский одномандатный округ вошли территории Дзержинского, Заволжского, Ленинского и Фрунзенского районов Ярославля; Даниловский, Любимский, Некрасовский, Первомайский, Пошехонский Тутаевский муниципальные округа, часть Рыбинского и Ярославского округов.

К Ростовскому одномандатному округу отнесли Кировский и Красноперекопский районы Ярославля; Рыбинск, Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Мышкинский, Некоузский, Переславль-Залесский, Ростовский, Угличский муниципальные округа, часть Рыбинского и Ярославского округов.

Мы писали подробно о кандидатах по Ярославскому одномандатному округу.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Выборы Единая Россия Госдума Кандидат
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