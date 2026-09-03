«Заманивают и оформляют кредит». Клиентки остались с долгами из-за закрытых студий балета: основатели винят плохую бизнес-схему

К коллективному иску к руководителю студии присоединилось около сорока клиенток Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Новосибирске в конце прошлого года без предупреждения закрылась студия растяжки и балета Levita. Клиентки узнали об этом внезапно, когда пришли на очередное занятие. Уже несколько месяцев больше сорока сибирячек требуют вернуть им потраченные деньги. Некоторые из них до сих пор выплачивают кредиты: студия предполагала только долгосрочные абонементы, от 3 до 12 месяцев, и не все могли оплатить их сразу. Параллельно жалобы на студии поступают из разных регионов России, где десятки женщин тоже остались с долгами из-за закрытия студий. Подробности — в материале NGS.RU.

Закрылись одним днем

Жительница Новосибирска Евгения (имя изменено) больше года ходила в студию растяжки Levita. Сеть работает по франшизе в разных городах России. Новосибирский филиал находился на Ядринцевской. По словам Евгении, всё это время студия работала без нареканий.

Договоры в студии заключали только на год — меньшего срока не предлагали, утверждает сибирячка. Первый год Евгения отходила полностью и заключила новый годовой договор. Но в конце октября 2025 года студия внезапно оказалась закрыта. Никаких предупреждений о прекращении работы, по словам Евгении, не было.

«Все двери закрыты. Вывески сняты, и на телефон и прочие контакты никто не отвечает», — рассказала она.

Студия перестала работать без предупреждения Источник: Евгения / «Яндекс Карты»

Позже выяснилось, что пострадавших много. Клиенты создали общий чат, где стали обсуждать ситуацию. У многих, включая саму Евгению, услуги были оформлены в рассрочку через банк.

«Рассрочку никто не отменял. И я, и многие другие женщины фактически оплачивали рассрочку за услуги, которые они не получили», — возмутилась она.

Евгения оценила ущерб в 42 тысячи рублей и подала в суд на владелицу студии. С учетом неустойки и компенсации морального вреда суд обязал ее выплатить Евгении около 120 тысяч рублей. Сейчас идет исполнительное производство.

Еще одна жительница Новосибирска Маргарита занималась балетом в Levita около полутора лет и успела сходить почти на все оплаченные занятия. После закрытия студия осталась должна ей около 12 тысяч рублей.

«Блеск и уверенные обещания руководителя уводят от того, что прописано мелким шрифтом. Работа идет на доверие. Вас заманивают, оформляют кредит на годовой абонемент, частично выполняют обещания и исчезают», — объяснила Маргарита.

Недовольные клиентки нашли юриста и подготовили коллективный иск в суд. К нему присоединилось около сорока человек, сумма исковых требований с учетом компенсаций превышает 5 миллионов рублей. Дело рассмотрит мировой суд.

Кому принадлежит студия

В Новосибирске студии растяжки по франшизе открыла местная жительница Наталья Пастухова. С сентября 2022 года она зарегистрирована в статусе ИП и предоставляет услуги в области спорта. Помимо филиала на Ядринцевской, в городе под ее управлением работал также зал на Кошурникова.

По данным базы ФССП, приставы возбудили в отношении Натальи Пастуховой несколько исполнительных производств, сегодня задолженность превышает 350 тысяч рублей. Также по двум исполнительным листам арестованы счета сибирячки.

В аккаунте Натальи в Telegram нет упоминания студии Levita. С недавних пор она консультирует людей и помогает им исправить кредитную историю, получить ипотеку после банкротства и оказывает другие услуги должникам.

Руководитель студии сменила вид деятельности и сейчас консультирует должников Источник: соцсети Натальи Пастуховой

Обсуждать ситуацию с закрытием студии предпринимательница отказалась.

«До вынесения судом решения, к сожалению, не могу прокомментировать ничего о данном деле», — ответила она на вопрос корреспондента НГС.

О каком именно процессе идет речь, Наталья не уточнила: помимо претензий обманутых клиенток, арбитражный суд рассматривает иск о выплате задолженности в размере 1,1 миллиона рублей от другого предпринимателя. По данным источника НГС, причиной спора стала передача бизнеса одному из бывших тренеров студии.

Собеседник уточнил, что работать новые владельцы планировали не под брендом Levita и уже начали переводить клиентов в новую студию. Стороны не договорились об условиях оплаты, поэтому сейчас выясняют отношения в суде.

Что говорят в Levita

В пресс-службе Levita (брендом управляет ООО «Джеймс Билгтон») НГС сообщили, что студии в Новосибирске, которыми управляла Наталья Пастухова, принадлежали самостоятельному партнеру-франчайзи. Обязательства по возврату денег клиентам несет она, подчеркнули в компании.

«Levita не поддерживает внезапное закрытие студий. Наша позиция однозначна: обязательства перед клиентами должны быть исполнены. Деньги за неоказанные услуги необходимо вернуть либо предложить клиенту другое понятное и законное решение», — прокомментировали в пресс-службе.

Вернуть деньги клиентам должна сама франчайзи, заявили в компании Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В компании заявили, что узнали о планах по передаче студии, когда дело дошло до суда и ООО «Джеймс Билгтон» привлекли в качестве третьего лица.

«Партнер сам принимал решения о работе студий, их продаже, закрытии и дальнейшей судьбе клиентской базы. Управляющая компания Levita не была стороной сделки по продаже бизнеса и не согласовывала перевод клиентов в студию, работающую под другим брендом», — добавили в организации.

Компания не готова комментировать детали судебного разбирательства до вынесения решения.

Неудачная бизнес-модель

Основатели франшизы Levita — супруги Артур и Ксения Гуфрановы. С 2019 года они пополам владеют ООО «Джеймс Билгтон» в Москве. По данным Rusprofile, выручка компании в прошлом году составила 487 миллионов рублей, а убыток превысил 58 миллионов. Это первый убыточный год семьи: годом ранее они заработали чистыми почти 170 миллионов рублей.

Артур Гуфранов занялся предпринимательством после прохождения курсов осужденного за мошенничество блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. В своем блоге Артур называл бизнесмена своим инвестором и наставником. Сеть Levita разрослась до более чем 360 студий в 10 странах, говорится на сайте бренда.

Артур и Ксения Гуфрановы основали сеть в 2017 году Источник: LEVITA_FAMILY / T.me

В апреле Артур Гуфранов рассказал в блоге, что в 2025 году закрылось больше сотни студий под брендом Levita. По мнению предпринимателя, к кризису привела бизнес-модель, основанная на покупке длительных абонементов — от 3 до 12 месяцев. Некоторые франчайзи якобы получали деньги и тратили их, не создавая финансовый резерв, а долгосрочные обязательства перед клиентами сохранялись.

Количество обманутых клиентов студий растет. Сообщения от женщин, которые случайно узнали о закрытии филиала в своем городе, поступают из разных регионов. Первые обвинения стали поступать еще в начале прошлого года из Тюменской области. Вскоре по тому же сценарию закрылись студии в Екатеринбурге, Рязани и Ангарске. Сообщения от бывших клиенток появляются и в соцсетях.

«Мы осознали, что модель, которая зависит от банковских рассрочек, в которой франчайзи получает деньги за год вперед и может их бесконтрольно тратить, создает системный риск. Рано или поздно этот риск реализуется. Он и реализовался», — признал он.

В новой бизнес-модели решили внедрить ежемесячную подписку на занятия, что позволило выйти из кризиса, позже написал предприниматель в своем Telegram-канале.