Дроны били по домам, несколько этажей охватил огонь: что известно об атаке на Подмосковье

Беспилотники атаковали Московскую область. Над регионом сбили 56 дронов. Обломки повредили жилые дома и завод. Подробностями об ударе поделился сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«За ночь над Московской областью уничтожено 56 беспилотников. Силы ПВО продолжают отражать атаку в Наро-Фоминске, Одинцово, Можайске, Серпухове, Ступино, Луховицах, Егорьевске, Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Раменском, Сергиевом Посаде», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
В Кубинке на Наро-Фоминском шоссе дрон попал в многоквартирный дом. Огонь охватил восьмой и девятый этажи, а также балкон на седьмом. Из дома эвакуировали 10 человек.
В Павловском Посаде на улице 1 Мая беспилотник попал в другой многоквартирный дом. Возгорания удалось избежать, но в восьми квартирах выбило окна.
В Богородском округе в деревне Большое Буньково дрон упал на территорию завода. На месте работают пожарные и экстренные службы. Губернатор пообещал сообщать о новых данных по мере поступления информации.