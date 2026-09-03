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Происшествия Атаки БПЛА Дроны били по домам, несколько этажей охватил огонь: что известно об атаке на Подмосковье

Дроны били по домам, несколько этажей охватил огонь: что известно об атаке на Подмосковье

Один из беспилотников упал на территорию завода

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Экстренные службы работают на местах падения обломков дронов (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЭкстренные службы работают на местах падения обломков дронов (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Экстренные службы работают на местах падения обломков дронов (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Беспилотники атаковали Московскую область. Над регионом сбили 56 дронов. Обломки повредили жилые дома и завод. Подробностями об ударе поделился сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«За ночь над Московской областью уничтожено 56 беспилотников. Силы ПВО продолжают отражать атаку в Наро-Фоминске, Одинцово, Можайске, Серпухове, Ступино, Луховицах, Егорьевске, Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Раменском, Сергиевом Посаде», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Источник: Воробьёв LIVE / Telegram Источник: Воробьёв LIVE / Telegram
Источник:

Воробьёв LIVE / Telegram

В Кубинке на Наро-Фоминском шоссе дрон попал в многоквартирный дом. Огонь охватил восьмой и девятый этажи, а также балкон на седьмом. Из дома эвакуировали 10 человек.

Источник: Воробьёв LIVE / Telegram Источник: Воробьёв LIVE / Telegram
Источник:

Воробьёв LIVE / Telegram

В Павловском Посаде на улице 1 Мая беспилотник попал в другой многоквартирный дом. Возгорания удалось избежать, но в восьми квартирах выбило окна.

В Богородском округе в деревне Большое Буньково дрон упал на территорию завода. На месте работают пожарные и экстренные службы. Губернатор пообещал сообщать о новых данных по мере поступления информации.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Андрей Воробьев Подмосковье Атака беспилотника Пожар
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Комментарии
4
Гость
1 минута
Здесь украинский ресурс? Одни Zе боты...
Гость
3 минуты
это хорошо .
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Гость
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