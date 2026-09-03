Путин высказался о дефиците бюджета: начнут ли экономить и на чем

Президент подчеркнул, что важно поддерживать бизнес Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин высказался о дефиците бюджета и о том, как это отразится на экономике. Он затронул эту тему отвечая на вопрос во время пленарного заседания Восточного экономического форума.

«Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать и определять приоритеты. Вы упомянули дефицит — да, он есть, но не критичный, если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей государственного долга в мире», — сказал Путин.

По словам президента, власти стараются проводить аккуратную политику. Главная задача — не перегружать финансовую систему и не лишать бизнес доступа к деньгам.

«Мы стараемся действовать аккуратно, не перегружать финансовую систему заимствованиями со стороны государства, особенно частные банки, — потому что тогда бизнесу достанется меньше. Здесь нужна тонкая политика, мы ее стараемся проводить», — добавил Путин.

Он также отметил, что правительству и Центральному банку удается пока находить баланс в непростой ситуации. По его словам, это непростая задача, но пока ее удается решать.