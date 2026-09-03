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Экономика Путин высказался о дефиците бюджета: начнут ли экономить и на чем

Путин высказался о дефиците бюджета: начнут ли экономить и на чем

Президент указал на основную задачу, которая стоит перед властями

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Президент подчеркнул, что важно поддерживать бизнес | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрезидент подчеркнул, что важно поддерживать бизнес | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент подчеркнул, что важно поддерживать бизнес

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин высказался о дефиците бюджета и о том, как это отразится на экономике. Он затронул эту тему отвечая на вопрос во время пленарного заседания Восточного экономического форума.

«Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать и определять приоритеты. Вы упомянули дефицит — да, он есть, но не критичный, если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей государственного долга в мире», — сказал Путин.

По словам президента, власти стараются проводить аккуратную политику. Главная задача — не перегружать финансовую систему и не лишать бизнес доступа к деньгам.

«Мы стараемся действовать аккуратно, не перегружать финансовую систему заимствованиями со стороны государства, особенно частные банки, — потому что тогда бизнесу достанется меньше. Здесь нужна тонкая политика, мы ее стараемся проводить», — добавил Путин.

Он также отметил, что правительству и Центральному банку удается пока находить баланс в непростой ситуации. По его словам, это непростая задача, но пока ее удается решать.

«И в целом я считаю, что и правительству, и Центральному банку удается пока проходить между Сциллой и Харибдой. А это приведёт к тем ожидаемым эффектам, о которых мы говорили в самом начале, начиная этот процесс полтора-два года назад», — резюмировал президент.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин ВЭФ Дефицит бюджета ЦБ Бизнес
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Комментарии
3
Гость
10 минут
Экономить будут на народе.
Гость
19 минут
Не удачная фотка в статье 😂
Читать все комментарии
Гость
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