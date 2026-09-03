«Не придут ли меня громить следующей?» Репортаж из казачьей станицы, где происходят жуткие вещи, о которых боятся говорить

Съездили в Березовскую и узнали, как живут местные после очередного громкого конфликта Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

«Я теперь заезжаю в станицу — а меня трясет. Я не знаю, чего ожидать. Вдруг зальют этим перцем, вывезут куда-нибудь, а потом сделают смерть по неосторожности».

Небольшая казачья станица Березовская в Даниловском районе находится в трех часах езды от центра Волгограда. На первый взгляд это практически безлюдное тихое поселение с невероятно живописными видами. Но мало кто задумывается, что здесь происходит на самом деле на протяжении нескольких лет.

Перестрелки, поножовщина, поджоги автомобилей — это лишь малая часть того, чем отличилась Березовская. И пока чиновники уверяют, что в станице всё спокойно и предпосылок для конфликтов нет, местные жители боятся выходить на улицу и опасаются самосуда. Читайте репортаж V1.RU.

Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Годами тлевший конфликт в Березовской оказался в центре внимания после жесткой потасовки казаков с местной учительницей и приезжими. О самом конфликте достоверно известно лишь то, что он произошел в ночь на 27 июля у дома, где живет одна из участниц потасовки. На стороне «приезжих» участвовали два цыгана и подруга из соседней станицы. Словесная перепалка, переросшая в поножовщину, закончилась госпитализацией пострадавших, возбуждением уголовных дел и взаимными угрозами и привела к расколу местных жителей. Одни обвинили приезжих, которые якобы не ценят традиции казачьей станицы; другие — казаков, которые, со слов станичников, творят беспредел и остаются безнаказанными. Сами же участники конфликта трактуют события того вечера кардинально противоположно. Примечание: Имена всех участников истории изменены.

В живописной станице уже на протяжении нескольких лет происходят страшные вещи Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Родина Недорубова, криминальный авторитет и фонтан-убийца: что известно о станице?

Березовская была основана в конце XVII века, и с тех пор она трижды уничтожалась и возрождалась. В ней родился и вырос знаменитый казак, Герой Советского Союза и полный Георгиевский кавалер Константин Недорубов. Здесь находится его могила, а на доме, где жил казак, висит мемориальная табличка.

Национальный состав станицы представлен: русскими — 77%, цыганами — 3%, украинцами — 1,1%, армянами — 0,2%, представителями других национальностей — менее 0,5%.

В 2020 году Березовская прогремела на всю страну. Там 9-летняя девочка вместе с подругой гуляла в центральном парке у фонтана и уронила в воду кепку. Школьница перешагнула бортик фонтана, получила удар током и умерла на месте. Приговор вынесли главе сельского поселения Александру Малову, осужденному за халатность, повлекшую смерть ребенка. Чиновника приговорили к двум годам колонии-поселения, а также по решению суда в пользу родителей были назначены компенсации по полтора миллиона на каждого. Позже иски о компенсации морального вреда потребовали две бабушки, два дедушки, а также брат девочки. После тех событий станица буквально разорилась — львиная доля бюджета уходила родственникам погибшей девочки.

В августе 2023-го жители написали обращение к главе СК Александру Бастрыкину. По их словам, станицу терроризировал ранее судимый Петр Забалуев, собравший группу единомышленников и действующий по понятиям запрещенного в стране движения «АУЕ» (деятельность запрещена в РФ. — Прим. ред.). Жертвой избиения с его стороны, как говорили жители, оказалась и жена участника спецоперации на Украине. Отчаявшись, станичники начали организовывать дружины для патрулирования улиц.

«Мы вас, казаков, натянем, а ваших жен опустим»

На въезде в Березовскую нас встретила жена одного из казаков, который сейчас находится в зоне СВО. В станице Светлана живет более 20 лет.

— Вообще станица хорошая, мне очень здесь нравится. Я приехала сюда из Саратовской области, а муж здесь родился и вырос. Он казак до мозга костей. И сыновья у нас такие же, — говорит женщина.

На въезде в станицу установлен Поклонный крест Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Со слов Светланы, муж состоит в казачьей дружине с момента ее основания — с 2017 года. За это время, как говорит женщина, ему вместе с другими дружинниками приходилось решать массу проблем. И первое, о чем вспомнила Светлана, — та самая группировка Забалуева.

— Его посадили. Это был такой беспредел… — рассказывает жительница. — Он здесь родился, жил, такой крученый-верченый. Забалуев был рьяным противником казаков. Потому что ему говорили: «Нельзя, Ванечка, так себя вести, нельзя». А он… Однажды они приехали избивать моего мужа с обрезами арматуры, но дома его не застали. Поехали к другому дружиннику. Благо разняли, а так бы могли забить до смерти. Не знаю, что они хотели. Наказать, унизить, показать свой протест?

Березовская — родина казака Константина Недорубова. В станице живет его племянница Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Однако, со слов Светланы, казачьи порядки не нравились не только Забалуеву и его знакомым.

— Везде же бывают такие, которые не хотят соглашаться с определенными правилами. У нас в основном это цыгане. Я 12 лет прожила по соседству с цыганами, и это был ад, — признается женщина. — Они вообще ничего не понимают. Приходишь к ним договориться: «Выключи, пожалуйста, музыку. Время четыре утра». Тебе в ответ: «У тебя такая-сякая мать, бабка, дед». Всех приподнимут. Свиньи и лошади их пасутся на кладбище. Там лежат наши воины, которые погибли в Великую Отечественную войну, на СВО. Представляете, что животные могут сделать с могилами? Люди стали возмущаться, а в ответ услышали: «Вот вы опять нас притесняете». Я не хочу, чтобы по могиле брата моего мужа, который воевал в Чеченскую войну, ходила скотина.

Мы не против какой-то нации. Мы против непорядка. Среди русских тоже есть свиньи. Кто вам не дает жить по-человечески? Живите по традициям станицы. Светлана жительница станицы, жена казака

Еще один случай, про который вспомнила Светлана, — избиение жены участника СВО. О нем же упоминали жители Березовской в своем видеообращении к Александру Бастрыкину.

— Мне как женщине, которая остается одна с дочерью дома, страшно. Не придут ли меня громить как одну из жен участников СВО, которая высказалась, что они неправильно себя ведут? — рассуждает Светлана. — Женщину избили участники шайки Забалуева. У них был посыл был такой: «Мы вас, казаков, натянем, а ваших жен опустим». Шайка распалась, но никто же не дает гарантий, что недовольные не приедут меня бить.

— А правоохранительные органы как на всё это реагировали? — спрашивает журналист.

— Правоохранительные органы у нас всегда очень плохо реагировали на подобные ситуации. Не знаю, по какой причине. У нас претензии не ко всей структуре, а к некоторым сотрудникам, которые почему-то покрывают это всё, — говорит Светлана. — Мы лично были на приеме у главы администрации района, у прокурора, у начальника полиции, но не можем ни до кого достучаться. Мы не просим вставать на нашу сторону. Разберитесь, займите нейтралитет. А то получается, что мы дураки, а те все хорошие. Обидно.

«Мы хотим, чтобы нас услышали и поняли: казаки не звери». Версия казаков

Казачья дружина в Березовской была создана в 2017 году для охраны правопорядка и помощи правоохранительным органам. Чем они занимаются? Помогают в поисках пропавших людей, охраняют обломки БПЛА, дежурят на улицах в праздничные дни, организуют гуманитарную помощь и помогают в ловле нарушителей: тех, кто громко слушает музыку по ночам, рассекает на машине в состоянии алкогольного опьянения, оскверняет памятники, поджигает автомобили, распространяет наркотики или устраивает стрельбу.

С некоторыми представителями казачьей дружины и участниками конфликта мы встретились в местном ДК. Со слов молодых ребят, в тот вечер они отмечали день рождения одного из дружинников и жарили шашлыки. Публикуем их версию случившегося.

— За несколько дней до этого конфликта в станицу приехал цыган Андрей, куролесил тут. У него музыка всю ночь в машине играла. Ночевал он у своей возлюбленной учительницы. Они ехали за пивом в магазин, потом на речку, потом ездили по станице с музыкой. Местным жителям это не нравилось. Поступали неоднократные жалобы, — рассказал член молодежной дружины Кирилл. — 26 июля он также ночью ездил с музыкой. Дружинники подошли к нему и попросили либо выключить ее, либо сделать тише. От него сразу столбом пивной запах пошел. Ему не понравилось, что какие-то младшие делают замечание. В ответ он начал агрессировать. Началась словесная перепалка.

После конфликта на молодых парней из дружины завели уголовные дела Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

После этого, со слов казаков, Андрей достал нож и поранил двух дружинников.

— Он вылез из машины, взял нож, полоснул меня. Кто-то крикнул «нож», мы отбежали с другом. Второго пострадавшего он порезал уже вдогонку, — говорит один из пострадавших Максим.

— Мы сразу вызвали скорую и полицию. Перевязали пострадавшим руки, пока скорая ехала. Потом их забрали в больницу, — сказал другой дружинник.

Было темно, мы думали, что нашего друга убивают. Артем член молодежной дружины

Как говорят казаки, цыган начал сыпать угрозами. Присутствие сотрудников полиции его не смутило.

— Андрей вышел на улицу, сказал: «Я вас всех перережу», что он каждого по одному будет вылавливать, заберет наши сердца и тому подобное, — говорит Кирилл. — Позже приехала неизвестная машина, предположительно, это были знакомые цыгана. Они приехали искать пострадавших, но их уже увезла скорая. Я был с кочергой, чтобы обезопасить себя. Но я никого не бил, и никаких следов ударов от этой кочерги нет.

Отец одного из пострадавших казаков прибежал на место уже после поножовщины Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Казак Анатолий — отец одного из пострадавших — вспоминает, как ему позвонили ночью и сказали: «Сына зарезали».

— Я вскочил — так и побежал, в чем был. Туда прибежал — там непонятный сумбур. Один валяется на земле. Я над ним встал, вижу — живой. Цыган стоит у подъезда с ножом. Я ему заорал: «Убери нож». Потом стал спрашивать, где дети. Увидел, как сына перевязывают. Посмотрел — все живы. Вернулся назад, — говорит Анатолий. — Тут приехали сотрудники полиции. Один зашел в квартиру, минут 5 пробыл, выходит, говорит: «Это вы виноваты». Чехол от ножа валяется на земле, но сотрудник по нему просто потоптался.

Мама одного из пострадавших казаков не понимает, почему ее сына приписали к преступной группировке Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Со слов Анатолия, через несколько дней после конфликта у дружинников начались обыски, а на пятерых завели уголовные дела за повреждение чужого имущества и хулиганство.

— За банальную драку ребят поломали, скрутили и выкатили им статьи сроком до 10 лет, — говорит мужчина.

— Я вообще не понимаю, почему детей приписали к какой-то организованной преступной группировке, — говорит мама второго пострадавшего, она же завуч школы. — Где они до этого были замечены? Заводились на них уголовные дела? Нет. Приписали, что у них там и оружие было. Какая ОПГ? Мальчишка вообще всё время дома сидит, играет в компьютерные игры, никуда не выходит. Мой весь год ходил на костылях, лечился. Эти учились. Да, может быть, в этой ситуации им не хватило опыта. Но сделали из них прям бандитов.

Не защищаем мы своих парней. Они в состоянии агонии и аффекта были. Когда тебя порезали ножом, какая реакция будет? Выворачивают так, что казаки на всех нападают. Они не против приезжих. Приезжайте, живите, только будьте людьми. Светлана местная жительница, жена казака

Со слов Светланы, ее несовершеннолетний сын был очевидцем конфликта, но в самой драке не участвовал. При этом, как утверждает женщина, ему поступали угрозы.

— Мой сын на крики туда прибежал. Цыган в присутствии полиции угрожал ему, говорил: «Я тебя отымею, запомню, сердце вырву», — говорит женщина. — Я написала заявление, что сыну поступают угрозы. Мне ответили: «Вам придет отказ, состава преступления нет». У них политика такая: когда убьют, тогда и приходите. А где гарантия, что сына не выловят? Где я потом буду искать правду? Потом правду уже папа наш будет искать.

Директор ДК (слева) Сергей говорит, что казачья дружина помогала ему во многих вопросах Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

— Как выдумаете, чем эта история закончится? — спрашивает журналист.

— Сроком, конечно, — ответили казаки. — Отношение сотрудников к нам на допросах прямо об этом говорит.

Однако не только этим. Со слов казаков, после последних событий обсуждается вопрос о роспуске казачьей дружины.

— Уже просто переживаем, что молодых ребят мы всех подставим. В дружине где-то человек 30, из них большая часть молодые. Тут банальная драка — им тут такие статьи предъявляют, до 10 лет, — добавляет глава дружины Николай.

«Вы почему самосуд устраиваете?» Версия приезжих

В станице мы встретились с Александрой, которая первая рассказала об этой драке и сняла ее на видео. С ее слов и слов казаков, она окончила несколько классов в местной школе, а потом уехала из станицы. В Березовской живет ее бабушка, к которой она приезжает в гости. Так было и в этот раз.

— Мне написала знакомая: «Давай встретимся, посидим». Она очень интересная мадам. Сейчас выгораживает себя, потому что ей вот эта публичность не нужна, она работает в школе, — говорит Александра. — Мы встретились с ней. С нами отдыхал еще цыган Андрей. Сидим — и сидим, всем весело. Алкоголь дал в голову. Решили поехать на речку. Целый день мы отдыхали, нас вообще никто не видел. Вечером приехал парень из Михайловки. Что первый парень — цыган из Даниловки, что второй парень из Михайловки — этих людей я видела первый раз в жизни.

Валентина (справа) утверждает, что казаки в ту ночь были с перцовыми баллончиками и арматурой Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Что еще известно об учительнице? Валентина работает учителем физкультуры. Ранее была замужем, а сейчас в разводе. Со слов жителей, девушка состояла в группе Петра Забалуева. — Девушка с хорошим послужным списком. Она чуть не угробила свою подругу и своего сына в ДТП: перевернулась пьяная на машине. На нее было заведено уголовное дело, но в связи с примирением сторон оно было закрыто. В данный момент она лишена водительских прав, — описывает Валентину одна из местных жительниц. — Если бы она была простым рядовым жителем станицы, я бы не обратила внимания, чем она занимается. Но то, что она учитель, которая опустилась до притона с цыганами… Многие родители возмущены и хотят ее увольнения.

После речки, со слов Александры, они на машине подъехали к дому, где живет ее знакомая. Как уверяет девушка, не успели они выйти на улицу, как их уже встречали «местные».

— Когда мы подъехали, они уже стояли с арматурой, дубинками, перцовыми баллончиками, — вспоминает Александра. — Когда водитель заглушил мотор — всё. Сзади уже был удар по машине. Водитель выходит, спрашивает: «Что случилось?» Ему казак говорит: «Ты сюда больше не приезжай». Тот спрашивает: «Почему?» Тут же сразу прилетает перцовый баллончик, и первый удар был от казака. Дальше — то ли это был Максим, то ли Кирилл — они перцовым баллончиком заливают салон машины, не посмотрев, кто в ней находится. А если там ребенок маленький? Какая вам вообще разница, кто и где катается? Даже если бы у нас громко играла музыка и мы нарушали общественный порядок, вы почему 112 не вызвали? Вы почему самосуд устраиваете?

Как говорит Виктория, после этого она хотела убежать в квартиру, однако ее остановил один из казаков.

— Мы вылетели из машины — полетели кирпичи, я стала убегать. Тут Кирилл с арматурой: «Фамилию свою называй, цыганская подстилка». Я говорю: «Слышь, ты что со мной так разговариваешь?» Он в приказном тоне опять: «Фамилию свою назови», — пересказывает девушка. — Цыгану разбили машину, а другого парня затащили под дерево. На видео видно, как они его с ноги по голове били. Он терял сознание. Позже подъехали взрослые. Отец одного из пострадавших также участвовал в нападении на парней. Еще бы чуть-чуть — и цыгана бы просто забили, если бы он не забежал в квартиру.

Власти говорят, что сейчас в станице всё спокойно Источник: Константин Завриков / V1.RU

Конфликт закончился, со слов Александры, объяснениями сотрудникам полиции. А спустя несколько дней, как говорит девушка, через третьих лиц казаки стали предлагать ей деньги.

— Деньги они предлагают очень красиво. Знают, через кого рыть. Я сказала: никаких денег, — говорит Александра.

«Они не то что приезжих, они своих бьют». Что думают местные?

Перед тем как встретиться с Александрой, мы пообщались с продавцом продуктового магазина Галиной. Женщина в экспрессивной форме поведала, чем казаки, с ее слов, занимаются в станице на самом деле.

— Я одна из первых, кто ездил в Волгоград в прокуратуру с жалобой на эту шайку. Но всё замялось. Они творят здесь что хотят, потому что чувствуют свою безнаказанность, — говорит Галина. — Они людей вывозят и избивают нагайками. Моего кума посадили в машину, вывезли в лес и толпой избили.

— Я в центр до сих пор не хожу, потому что они по одному не ходят, только толпой. Если я где-то попаду, я с ними не справлюсь, — присоединился муж Галины. — Даже криминальные люди себя так не ведут, у них какие-то понятия есть. А у этих вообще ничего нет. Они не то что приезжих, они своих бьют. После 22:00 у нас по станице нельзя ездить. Это они такие правила установили. Баллончиком в глаза брызгают. Какая еще дружина? Это кучка какая-то. Кому она нужна, эта дружина? Они людей избивают. У полиции таких прав нет, как у них.

В этой школе работает одна из участниц конфликта Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Мы пообщались с цыганом Михаилом, который, со слов казаков, выпускает скотину на кладбище.

— Глава поселения приехал штраф выписывать, — рассказывает он. — Якобы мы свиней выгуливаем на кладбище. Да они маленькие! Я говорю: «Дай мне время, чтобы я сараи построил». Нет, он сразу 5 тысяч выписал.

Михаил уверяет, что его сараи и скот подожгли именно казаки, но доказательств у него нет Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Как утверждает Михаил, в отместку казаки подожгли ему сараи и сожгли свиней. Цыган показал и последствия пожара, при этом на вопрос, видел ли он поджигателей, мужчина ответил: «Нет».

— Казаки беспредел творят. Они подростков отсылают, те и поджигают. Пожарные приезжали, установили поджог. И всё на этом. Лошадь убили два года назад, тоже есть фото. Проверку вроде бы назначили, на этом и закончили, — говорит мужчина. — Одного соседа вывезли в одних трусах куда-то в лес. Он, бедный, потом полз домой. Но заявление не стал писать. Знает, что ему за это башку оторвут.

Раньше здесь были казаки нормальные. Пришли — предупредили. А не так, как сейчас, с перцовкой ходят. Михаил местный житель

Как оказалось, Михаил — родной дядя того самого Андрея, который участвовал в той драке.

— Они говорят: он с ножом был. Ну а как не отбиваться, если угрожают? Правильно, он приезжает в станицу, потому что у него здесь родственники живут. А как не приезжать? Но у нас если приезжие появляются в станице — точно будет драка, — сказал Михаил.

Источник: Тимофей Крылов / V1.RU Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Есть и третья категория людей, которая об этом конфликте слышала только из новостей.

— Мы даже не знаем, как нашего участкового зовут и есть ли он вообще. Нас не трогают, и то хорошо, — сказала бабушка.

«Получается какой-то парадокс». Официальные комментарии

В ГУ МВД России по Волгоградской области на запрос V1.RU ответили: в полицию поступали три заявления: одно — от цыгана и два — от казаков.

— По заявлениям было назначено три экспертизы, которые призваны установить степень тяжести вреда здоровья пострадавших. По результатам одной вред не выявлен; по второму пострадавшему — легкий вред здоровью, и по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ; еще одна экспертиза находится в процессе, поскольку пострадавший продолжает лечение в больнице. По результатам всех экспертиз будет принято решение в установленном законом порядке. Проверка продолжается.

В администрации Даниловского района произошедшее назвали «бытовым конфликтом», который перерос в потасовку. Однако, как уверили чиновники, ситуация находится на контроле, а социальное напряжение в станице отсутствует.

Сергей Рябухин уверил: за последние 5 лет официальных претензий к деятельности дружины не было Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Юртовой атаман Сергей Петрович Рябухин в разговоре с корреспондентом сообщил: за последние 5 лет официальных претензий к деятельности дружины Березовского сельского поселения нет ни одной.