Что происходит с бензином в России: заявление Александра Новака

Ситуация с обеспечением бензином изменилась Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ситуация с обеспечение топливом на рынке в России улучшилась. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, позитивные изменения власти отмечают уже на этой неделе.

«Сейчас ситуация на этой неделе лучше. В регионах постоянно мониторим, проводим вместе с регионами штабы», — заявил Александр Новак.

По словам вице-премьера, положительная динамика связана с дополнительными поставками нефтепродуктов с российских НПЗ. Власти рассчитывают продолжить балансировку рынка за счет увеличения производства и импорта топлива.

Об улучшении ситуации на топливном рынке уже говорили ранее. 2 сентября Новак сообщал, что ряд нефтеперерабатывающих заводов вернулся к работе после ремонтов, поставки увеличились, а часть потребностей Россия закрывает за счет импорта бензина, дизельного топлива и керосина. Однако пока многим водителям приходится стоять в длинных очередях за топливом. Тем временем Федеральная антимонопольная служба продолжает контролировать стоимость бензина и дизеля по всей стране.