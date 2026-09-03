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Страна и мир Что происходит с бензином в России: заявление Александра Новака

Что происходит с бензином в России: заявление Александра Новака

У властей есть план

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Ситуация с обеспечением бензином изменилась | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСитуация с обеспечением бензином изменилась | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ситуация с обеспечением бензином изменилась

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ситуация с обеспечение топливом на рынке в России улучшилась. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, позитивные изменения власти отмечают уже на этой неделе.

«Сейчас ситуация на этой неделе лучше. В регионах постоянно мониторим, проводим вместе с регионами штабы», — заявил Александр Новак.

По словам вице-премьера, положительная динамика связана с дополнительными поставками нефтепродуктов с российских НПЗ. Власти рассчитывают продолжить балансировку рынка за счет увеличения производства и импорта топлива.

Об улучшении ситуации на топливном рынке уже говорили ранее. 2 сентября Новак сообщал, что ряд нефтеперерабатывающих заводов вернулся к работе после ремонтов, поставки увеличились, а часть потребностей Россия закрывает за счет импорта бензина, дизельного топлива и керосина. Однако пока многим водителям приходится стоять в длинных очередях за топливом. Тем временем Федеральная антимонопольная служба продолжает контролировать стоимость бензина и дизеля по всей стране.

Ранее правительство также вводило ограничения на экспорт нефтепродуктов и принимало другие меры для насыщения внутреннего рынка. Подробнее о решениях можно почитать по ссылке.

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Комментарии
2
Гость
16 минут
Дизеля много, почти везде есть. Мне нужен 95-й. Вчера днем заправился на Газпроме на Машиностроителей. Были все виды за исключением сотки
Гость
43 минуты
Из бензина в основном только дизель!
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Гость
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