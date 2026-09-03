«Какие все модные»: популярный блогер приехал в Ярославль и высказался о местных

Блогер Саша Теслонд приехал в Ярославль. Своими впечатлениями 2 сентября он поделился в tg-канале. Звезда выступил в роли диджея в баре, а также прогулялся по городу.
«Я приезжал всего на сутки, но этого хватило, чтобы я влюбился в этот прекрасный город», — написал Саша Теслонд.
Саша Теслонд (настоящее имя — Александр Попов) — популярный диджей и лайфстайл-блогер. В TikTok на него подписано более 2,4 млн человек.
Известен своими отношениями с Лизой Барашик (настоящее имя — Елизавета Гритченко), которые закончились скандалом. В середине 2021 года молодые блогеры рассказали подписчикам о своем любовном тандеме. В 2024 Барашик и Теслонд расписались в ЗАГСе. Пара не скрывала, что хоть брак они заключили по любви, но сделано это было в первую очередь для переезда Лизы во Францию, куда ранее учиться переехал Саша Теслонд.
Перед Новым 2026 годом пара рассталась после пяти лет отношений. Причиной стала измена со стороны Саши Теслонда.
Со слов блогер, прогулка по Ярославлю ему понравилась. Он прошел около 30 тысяч шагов, в этом свою роль сыграла хорошая погода.
«Центр просто милейший, много пешеходных улиц без машин, я такое очень люблю, также огромное количество церквей, и они просто великолепны», — отметил блогер.
Особенно впечатлил Сашу Теслонда местный Кремль. Блогер назвал его «телепортом в прошлое, историю города». К плюсам турист отнес то, что на территории есть много выставок, которые можно посетить. Также можно забраться на звонницу, откуда открывается вид на город и Волгу.
Ярославль — город, которому больше 1000 лет, и он старше Москвы. Столица золотого кольца России, город стоит на Волге и реке Которосль. Получается, он стоит на такой так называемой Стрелке. Это город с купюры в 1000 рублей, и это купюра, которая была для меня не открыта, остались Владивосток, Красноярск!
Из мест питания Саша Теслонд порекомендовал ресторан «Печь» для ужина, а «Свет и Заря» — для завтрака.
«Ну и что мне понравилось больше всего — это люди. Таких добрый, милых, вежливых людей, вот настоящая светлая энергетика чувствовалась очень часто! Никто не спешит, многие улыбаются: и дети, и взрослые, и пожилые. А какие все модные, это вообще», — заключил блогер.
Ранее 92-летний журналист Владимир Познер посетил Ярославскую область. Он отправился на теплоходе в путешествие по Волге. Круиз по Волге длится семь дней. За это время теплоход идет от Москвы до Петербурга, через Углич, Рыбинск, Горицы, Кижи и Мандроги. Жители Рыбинска уже встретились с Владимиром Познером в самом центре города и сразу же поделились фотографией с ним в соцсетях.