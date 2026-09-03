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«Какие все модные»: популярный блогер приехал в Ярославль и высказался о местных

Саша Теслонд поделился рекомендациями для туристов

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Саша Теслонд посетил Ярославль | Источник: саша теслонд @teslond / TelegramСаша Теслонд посетил Ярославль | Источник: саша теслонд @teslond / Telegram

Саша Теслонд посетил Ярославль

Источник:

саша теслонд @teslond / Telegram

Блогер Саша Теслонд приехал в Ярославль. Своими впечатлениями 2 сентября он поделился в tg-канале. Звезда выступил в роли диджея в баре, а также прогулялся по городу.

«Я приезжал всего на сутки, но этого хватило, чтобы я влюбился в этот прекрасный город», — написал Саша Теслонд.

Саша Теслонд (настоящее имя — Александр Попов) — популярный диджей и лайфстайл-блогер. В TikTok на него подписано более 2,4 млн человек.

Известен своими отношениями с Лизой Барашик (настоящее имя — Елизавета Гритченко), которые закончились скандалом. В середине 2021 года молодые блогеры рассказали подписчикам о своем любовном тандеме. В 2024 Барашик и Теслонд расписались в ЗАГСе. Пара не скрывала, что хоть брак они заключили по любви, но сделано это было в первую очередь для переезда Лизы во Францию, куда ранее учиться переехал Саша Теслонд.

Перед Новым 2026 годом пара рассталась после пяти лет отношений. Причиной стала измена со стороны Саши Теслонда.

Блогер погулял по городу | Источник: саша теслонд @teslond / TelegramБлогер погулял по городу | Источник: саша теслонд @teslond / Telegram

Блогер погулял по городу

Источник:

саша теслонд @teslond / Telegram

Со слов блогер, прогулка по Ярославлю ему понравилась. Он прошел около 30 тысяч шагов, в этом свою роль сыграла хорошая погода.

«Центр просто милейший, много пешеходных улиц без машин, я такое очень люблю, также огромное количество церквей, и они просто великолепны», — отметил блогер.

Саша Теслонд посетил местные храмы | Источник: саша теслонд @teslond / TelegramСаша Теслонд посетил местные храмы | Источник: саша теслонд @teslond / Telegram

Саша Теслонд посетил местные храмы

Источник:

саша теслонд @teslond / Telegram

Его впечатлило внутреннее убранство церквей | Источник: саша теслонд @teslond / TelegramЕго впечатлило внутреннее убранство церквей | Источник: саша теслонд @teslond / Telegram

Его впечатлило внутреннее убранство церквей

Источник:

саша теслонд @teslond / Telegram

Саша Теслонд прогулялся по пешеходному центру | Источник: саша теслонд @teslond / TelegramСаша Теслонд прогулялся по пешеходному центру | Источник: саша теслонд @teslond / Telegram

Саша Теслонд прогулялся по пешеходному центру

Источник:

саша теслонд @teslond / Telegram

Особенно впечатлил Сашу Теслонда местный Кремль. Блогер назвал его «телепортом в прошлое, историю города». К плюсам турист отнес то, что на территории есть много выставок, которые можно посетить. Также можно забраться на звонницу, откуда открывается вид на город и Волгу.

Блогер посмотрел на город с высоты | Источник: саша теслонд @teslond / TelegramБлогер посмотрел на город с высоты | Источник: саша теслонд @teslond / Telegram

Блогер посмотрел на город с высоты

Источник:

саша теслонд @teslond / Telegram

И сфотографировал Стрелку | Источник: саша теслонд @teslond / TelegramИ сфотографировал Стрелку | Источник: саша теслонд @teslond / Telegram

И сфотографировал Стрелку

Источник:

саша теслонд @teslond / Telegram

<p>Саша Теслонд</p><p>Саша Теслонд</p>

Ярославль — город, которому больше 1000 лет, и он старше Москвы. Столица золотого кольца России, город стоит на Волге и реке Которосль. Получается, он стоит на такой так называемой Стрелке. Это город с купюры в 1000 рублей, и это купюра, которая была для меня не открыта, остались Владивосток, Красноярск!

Саша Теслонд

блогер
Блогер сфотографировался с местными арт-объектами | Источник: саша теслонд @teslond / TelegramБлогер сфотографировался с местными арт-объектами | Источник: саша теслонд @teslond / Telegram

Блогер сфотографировался с местными арт-объектами

Источник:

саша теслонд @teslond / Telegram

Из мест питания Саша Теслонд порекомендовал ресторан «Печь» для ужина, а «Свет и Заря» — для завтрака.

Блогер посоветовал места в городе, где можно поесть | Источник: саша теслонд @teslond / TelegramБлогер посоветовал места в городе, где можно поесть | Источник: саша теслонд @teslond / Telegram

Блогер посоветовал места в городе, где можно поесть

Источник:

саша теслонд @teslond / Telegram

«Ну и что мне понравилось больше всего — это люди. Таких добрый, милых, вежливых людей, вот настоящая светлая энергетика чувствовалась очень часто! Никто не спешит, многие улыбаются: и дети, и взрослые, и пожилые. А какие все модные, это вообще», — заключил блогер.

Ранее 92-летний журналист Владимир Познер посетил Ярославскую область. Он отправился на теплоходе в путешествие по Волге. Круиз по Волге длится семь дней. За это время теплоход идет от Москвы до Петербурга, через Углич, Рыбинск, Горицы, Кижи и Мандроги. Жители Рыбинска уже встретились с Владимиром Познером в самом центре города и сразу же поделились фотографией с ним в соцсетях.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Диджей Блогер Путешествие Ярославль
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Комментарии
3
Гость
28 минут
Китайский ширпотреб из далека смотрится красиво.
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