«Какие все модные»: популярный блогер приехал в Ярославль и высказался о местных

Блогер Саша Теслонд приехал в Ярославль. Своими впечатлениями 2 сентября он поделился в tg-канале. Звезда выступил в роли диджея в баре, а также прогулялся по городу.

«Я приезжал всего на сутки, но этого хватило, чтобы я влюбился в этот прекрасный город», — написал Саша Теслонд.

Саша Теслонд (настоящее имя — Александр Попов) — популярный диджей и лайфстайл-блогер. В TikTok на него подписано более 2,4 млн человек.

Известен своими отношениями с Лизой Барашик (настоящее имя — Елизавета Гритченко), которые закончились скандалом. В середине 2021 года молодые блогеры рассказали подписчикам о своем любовном тандеме. В 2024 Барашик и Теслонд расписались в ЗАГСе. Пара не скрывала, что хоть брак они заключили по любви, но сделано это было в первую очередь для переезда Лизы во Францию, куда ранее учиться переехал Саша Теслонд.

Перед Новым 2026 годом пара рассталась после пяти лет отношений. Причиной стала измена со стороны Саши Теслонда.