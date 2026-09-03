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Осень «Во власти циклона»: какой будет погода в Центральной России в ближайшие дни — свежий прогноз

«Во власти циклона»: какой будет погода в Центральной России в ближайшие дни — свежий прогноз

Что будет происходить в Ярославской области

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Прогноз погоды для Ярославской области | Источник: Александр Куренной / 76.RUПрогноз погоды для Ярославской области | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прогноз погоды для Ярославской области

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области начнет холодать к выходным. Такой вывод можно сделать из прогноза экспертов центра «Фобос» для Центральной России. По их данным, в ближайшие дни, несмотря на осадки, столбики термометров будут подниматься выше отметки в +20 °С.

«Центральная Россия уже оказалась во власти циклона. Однако сегодня-завтра регион ещё будет находиться на дальней периферии вихря, и поэтому локальные ливни не помешают столбиками термометров в Москве подняться до +20…+22 °С. В последующие дни дождевые облака сгустятся, осадки усилятся, поэтому воздух начнёт остывать: к понедельнику до +14 °С, что на 4 °С ниже нормы», — рассказали в «Фобосе».

Погода в Ярославской области по дням

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 4 сентября в Ярославской области +12 °С, пасмурно, без осадков. Днем потеплеет до + 18 °С, ожидаются небольшие дожди, которые закончатся к вечеру.

Ночью и днем 5 сентября +14 °С, дожди в течение суток.

Ночью 6 сентября +11 °С, переменная облачность, небольшие дожди. Днем +13 °С, осадки продлятся до вечера.

По данным «Гидрометцентра России», ночью 7 сентября в регионе похолодает до +9 °С, днем +14 °С.

Ночью 8 сентября +10 °С, небольшой кратковременный дождь. Днем +15 °С, облачно, без осадков.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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