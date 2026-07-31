Судятся уже год: в Ярославле пытаются выселить компанию, обвиняемую в распространении вони

Жители жалуются на вонь во Фрунзенском районе Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После новых жалоб ярославцев на вонь во Фрунзенском районе власти рассказали, как ведется судебный процесс в отношении предприятия АО «Регион-склад», которое неоднократно обвиняли в загрязнении окружающей среды, но доказать её вину однозначно пока не смогли. Компания занимается пропаркой железнодорожных цистерн.

Дело ведет Арбитражный суд Ярославской области с 21 мая 2025 года. Предприятие пытаются выселить с участка, на котором оно находится. Освободить землю попросила «Северная железная дорога». Однако компания АО «Регион-склад» не согласилась съезжать и выступила с иском в суде о признании недействительным отказа от договора субаренды.

«Открытое акционерное общество „Российские железные дороги“ в лице филиала Северная железная дорога обратилось в Арбитражный суд Ярославской области с встречным исковым заявлением к акционерному обществу „Регион-Склад“ об обязании за свой счет освободить земельный участок от находящихся на нем объектов (модуль поста охраны, хозяйственный контейнер, площадка для хранения металлолома, емкостный парка для хранения технической воды (цистерны — 14 шт.), две ж/б эстакад обработки цистерн, электрическая линия (силовая и осветительная подземная) и привести участок в первоначальное состояние.

Фиолетовой точкой обозначено место расположения участка Источник: Публичная кадастровая карта / nspd.gov.ru

Дело, правда, многократно откладывается. Последнее заседание должно было пройти 14 июля, но рассмотрение перенесли на 7 сентября из-за того, что обе стороны уточняют детали своих исковых заявлений.

Что известно о предприятии Узнать АО «Регион-Склад» было создано в Ярославле в 2004 году. Работает в сфере вспомогательной деятельности, связанной с железнодорожным транспортом. Территориально располагается на Тормозном шоссе. По данным за 2023 год фирма работала с убытком в размере 1,7 миллиона рублей. Владельцами фирмы до июня 2022 года были предприниматели Дмитрий Отавин и Алексей Морозов. Они значились ее владельцами до июня 2022 года. Актуальная информация о владельцах сейчас закрыта.

С 2025 по 2026 год власти наведывались с проверками на предприятие 18 раз. Тогда выявили нарушения, а виновных лиц привлекли к административной ответственности.

«По результатам проведения указанных мероприятий были выявлены нарушения природоохранного законодательства, в том числе в области охраны атмосферного воздуха, виновные лица были привлечены к административной ответственности», — сообщили в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

До сих пор власти не могут сделать однозначный вывод, действительно ли, именно «Регион-склад» является источником вони. Вина компании не была доказана. Многократные проверки выявляют локальные нарушения, за которые выписывают административные наказания. Жители Фрунзенского района жаловались на запах не только нефтепродуктов, но и сероводорода. Среди источников загрязнения также указывалась компания «Спецторг Плюс», контроль за которой должны вести на федеральном уровне.

Представители министерства и прокуратуры Ярославской области, а также межрайонной природоохранной прокуратуры участвуют в рассмотрении дела о расторжении договора субаренды с АО «Регион-Склад» в качестве третьих лиц.

Напомним, жители Фрунзенского района на протяжении последних лет постоянно жалуются на жуткую вонь, окутывающую территорию. В конце июля 2026 года проблема продолжала стоять остро. К губернатору области обратилась Владислава Зверьева, которая живет недалеко от ТЦ «Фараон».

«На ночь открыли окна — дышать нечем, воздух пропитан химозным запахом, аж голова разболелась, нос как будто тоже какую-то болевую реакцию дает. Причем запах не как обычно, какой-то другой, с примесью ацетона, что ли. Можно это как-то уже прекратить, пожалуйста!?» — написала в комментариях ярославна.

В Роспотребнадзоре тогда отметили, что официальных жалоб им не поступало.