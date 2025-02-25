Приводят к отеку легких и коме: какие опасные вещества нашли в воздухе в спальном районе Ярославля

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области сообщили, концентрация каких веществ была превышена в пробах воздуха во Фрунзенском районе в минувшие выходные, когда люди жаловались на едкий запах и смог.
— Предельная концентрация сероводорода была превышена в два раза, этилбензола — в 1,5 раза, скипидара — в 1,2 раза, — уточнили власти.
Все три вещества опасны для человека.
Сероводород — это бесцветный газ со сладковатым вкусом и неприятным запахом тухлых яиц или тухлого мяса. Его источниками могут быть природные объекты, например, болота. А также места разложения отходов жизнедеятельности человека и животных, выбросы очистных сооружений и свалок, производства, связанные с добычей и переработкой нефти и природного газа. Сероводород оказывает негативное воздействие на нервную систему, может вызывать головокружение, головную боль, тошноту отёк лёгких, судороги, паралич нервов, кому. Этот газ тяжелее воздуха, поэтому может скапливаться на пониженных участках рельефа, в руслах рек, в подвалах, погребах.
Этилбензол — бесцветная жидкость с запахом, напоминающим бензин. Он почти нерастворим в воде. Этилбензол содержится в нефти и каменноугольной смоле. У человека вещество может вызвать слезотечение, першение в горле, кашель, нарушение ритма дыхания; в больших концентрациях — нарушение координации движений, судороги, снижение болевой чувствительности, снижение температуры тела, сокращение частоты дыхания и сердечной деятельности. Больше всего от отравления страдают центральная нервная и дыхательная системы, печень, почки, мочевой пузырь, кровь, глаза, семенники.
Скипидар — буро-желтое смолистое вещество, которое получают вследствие перегонки сосновой смолы. Вещество негативно влияет на центральную нервную систему, печень, почки. Последствиями отравления могут стать боли в животе, вялость, гиподинамия, головная боль, головокружение, горечь во рту, жжение в горле, зуд кожи, затрудненное дыхание, кашель, одышка.
В мэрии Ярославля 25 февраля сообщили, что проведут комиссию по чрезвычайным ситуациям в связи с жалобами на запах.
— Ко мне поступают многочисленные обращения жителей по этой проблеме. В пятницу проведу КЧС, заслушаю информацию контрольных и надзорных органов о проводимой ими работе, а также вместе мы определим необходимые меры реагирования. Продолжаю держать вопрос на личном контроле, — написал в своем Телеграм-канале мэр Артем Молчанов.
Напомним, 22 и 23 февраля жители Фрунзенского района Ярославля пожаловались на удушающий запах и смог. Люди рассказали, что у них жгло в горле, в носу, ощущались слезотечение и тошнота. В Министерстве лесного хозяйства и природопользования сообщили, что автоматический пост контроля атмосферного воздуха показал превышение предельно допустимых концентраций по трем веществам. Власти заверили, что ведется поиск источника загрязнения воздуха.
Между тем, жители Фрунзенского района уже не первый год жалуются на неприятный запах. Многие считают, что вонь идет от предприятия «Регион-Склад», которое занимается пропаркой железнодорожных вагонов. Работу предприятия даже приостанавливали по решению суда. Но даже в это время люди продолжили жаловаться на неприятный запах.