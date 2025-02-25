Приводят к отеку легких и коме: какие опасные вещества нашли в воздухе в спальном районе Ярославля

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области сообщили, концентрация каких веществ была превышена в пробах воздуха во Фрунзенском районе в минувшие выходные, когда люди жаловались на едкий запах и смог.

— Предельная концентрация сероводорода была превышена в два раза, этилбензола — в 1,5 раза, скипидара — в 1,2 раза, — уточнили власти.

Сероводород — это бесцветный газ со сладковатым вкусом и неприятным запахом тухлых яиц или тухлого мяса. Его источниками могут быть природные объекты, например, болота. А также места разложения отходов жизнедеятельности человека и животных, выбросы очистных сооружений и свалок, производства, связанные с добычей и переработкой нефти и природного газа. Сероводород оказывает негативное воздействие на нервную систему, может вызывать головокружение, головную боль, тошноту отёк лёгких, судороги, паралич нервов, кому. Этот газ тяжелее воздуха, поэтому может скапливаться на пониженных участках рельефа, в руслах рек, в подвалах, погребах.

Этилбензол — бесцветная жидкость с запахом, напоминающим бензин. Он почти нерастворим в воде. Этилбензол содержится в нефти и каменноугольной смоле. У человека вещество может вызвать слезотечение, першение в горле, кашель, нарушение ритма дыхания; в больших концентрациях — нарушение координации движений, судороги, снижение болевой чувствительности, снижение температуры тела, сокращение частоты дыхания и сердечной деятельности. Больше всего от отравления страдают центральная нервная и дыхательная системы, печень, почки, мочевой пузырь, кровь, глаза, семенники.

Скипидар — буро-желтое смолистое вещество, которое получают вследствие перегонки сосновой смолы. Вещество негативно влияет на центральную нервную систему, печень, почки. Последствиями отравления могут стать боли в животе, вялость, гиподинамия, головная боль, головокружение, горечь во рту, жжение в горле, зуд кожи, затрудненное дыхание, кашель, одышка.