Тянет нефтепродуктами и сероводородом: власти рассказали о ситуации с вонью в Ярославле

В Ярославле обсудили проблему вони во Фрунзенском районе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Министерстве природопользования лесного хозяйства Ярославской области констатировали, что жители Фрунзенского района Ярославля стали меньше жаловаться на вонь.

«Последние два месяца жалоб достаточно мало поступает», — рассказал 10 июня на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города замминистра Дмитрий Бобриков.

Он напомнил, что жители, сообщавшие о неприятном запахе нефтепродуктов в последние три года, связывали его с работой двух предприятий — нефтебазой ООО «Спецторг Плюс» и АО «Регион-Склад». Первое относится к объектам федерального экологического надзора, его должны контролировать Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Второе вправе проверять региональные власти.

Дмитрий Бобриков отметил, что в 2025 году и начале 2026 года прошло 18 проверок «Регион-Склада».

«Были выявлены нарушения природоохранного законодательства, приняты меры административного реагирования. Последняя проверка, проведенная министерством, была в марте 2026 года. Был выявлены нарушения, которые носили документарный характер. Виновное лицо привлечено к административной ответственности», — сообщил замминистра.

С 2024 года качество воздуха в районе «Спецторг Плюса» и «Регион-Склада» отслеживается с помощью стационарного поста автоматического контроля, установленного в районе дома № 13 по улице Большой Технической. Также проводятся проверки с помощью передвижной специализированной лаборатории Центра охраны окружающей среды. Существенных загрязнений воздуха обнаружено не было.

«При проверках отбираем вещества из источников выброса. В марте проверяли бензин. Он чуть-чуть превышал нормативные показатели. Мы передали результаты экспертной организации, которая просчитала, что концентрация вещества должна превышать нормы в 150 раз, чтобы жители почувствовали данное вещество на территории жилой застройки. Той концентрации, которая была в тот момент выброшена, недостаточно», — привел пример Дмитрий Бобриков.

До сих пор власти не могут сделать однозначный вывод, действительно ли, именно «Регион-склад» является источником вони. Тем более, что предприятие продолжает работать, а жалоб на вонь стало меньше. Для полного закрытия площадки данных, по словам Бобрикова, не достаточно.

Также замминистра отметил, что жители Фрунзенского района жалуются не только не вонь нефтепродуктами, но и на запах сероводорода. Бобриков сообщил, что его источником, судя по розе ветров, может быть водоканал. Контроль этого предприятия осуществляют федеральные ведомства. Поэтому все материалы направляют в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

Напомним, жители Фрунзенского района на протяжении последних лет постоянно жалуются на жуткую вонь, окутывающую территорию.

В 2022 году в воздухе было отмечено превышение опасных веществ. С учетом направления ветра было определено, что источником загрязнения являлось предприятие «Спецторг Плюс». Информация была направлена правительством региона в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось о выявленных нарушениях на предприятии АО «Регион-склад». Как сообщал в апреле 2025 года глава региона, ОАО «РЖД» приняло решение о расторжении договора субаренды земельного участка, где расположена производственная площадка этой организации. При этом вина компании «Регион-Склад» не была доказана.