В Ярославле устроили облавы на предприятиях. Какие нарушения выявили

АО «Регион-Склад» было создано в Ярославле в 2004 году. Работает в сфере вспомогательной деятельности, связанной с железнодорожным транспортом. Территориально располагается на Тормозном шоссе. По данным за 2023 год фирма работала с убытком в размере 1,7 миллиона рублей. Владельцами фирмы до июня 2022 года были предприниматели Дмитрий Отавин и Алексей Морозов. Они значились ее владельцами до июня 2022 года. Актуальная информация о владельцах сейчас закрыта.

В Ярославле зарегистрировано одно ООО «АДС». Предприятие располагается на Корабельной улице, 1. Фирма занимается производством пара и горячей воды котельными. Компанией владеют Анна Илюшкина и Игорь Пучков. Выручка компании на конец 2024 года составила 406,3 миллиона рублей. Чистая прибыль из этих денег после всех затрат — ​209 тысяч рублей.

Также по данным сервиса «Контур. Фокус» в Ярославле зарегистрировано одно ООО «АГРОПРО». В графе «адрес» был указан проспект Машиностроителей, 83. Но, судя по результатам проверки ФНС 2025 года, эти сведения недостоверны. На самом сайте компании адресом указана Корабельная улица, 1. Фирма занимается механической обработкой металлических изделий. Ей в равных долях владеют Эдуард Черемушкин и Александр Тварковский. В 2023 году фирма заработала 116,6 миллиона рублей, чистая прибыль из которых — 14,4 миллиона.