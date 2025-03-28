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Город подробности В Ярославле устроили облавы на предприятиях. Какие нарушения выявили

В Ярославле устроили облавы на предприятиях. Какие нарушения выявили

Комплексные проверки проводят правоохранители и власти

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21 комментарий
Власти пытаются установить причины неприятного запаха во Фрунзенском районе | Источник: Михаил Евраев / TelegramВласти пытаются установить причины неприятного запаха во Фрунзенском районе | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Власти пытаются установить причины неприятного запаха во Фрунзенском районе

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Власти Ярославской области выявили нарушения в работе трех предприятий. Проверки проводили, чтобы установить причины неприятного запаха во Фрунзенском районе Ярославля.

«Инспекторы регионального Министерства лесного хозяйства и природопользования уже проверили АО „Регион-склад“, ООО „АДС“ и ООО „Агропро“. Нарушения выявлены в деятельности каждого», — рассказал губернатор Михаил Евраев 28 марта.

Что известно о компаниях

АО «Регион-Склад» было создано в Ярославле в 2004 году. Работает в сфере вспомогательной деятельности, связанной с железнодорожным транспортом. Территориально располагается на Тормозном шоссе. По данным за 2023 год фирма работала с убытком в размере 1,7 миллиона рублей. Владельцами фирмы до июня 2022 года были предприниматели Дмитрий Отавин и Алексей Морозов. Они значились ее владельцами до июня 2022 года. Актуальная информация о владельцах сейчас закрыта.

В Ярославле зарегистрировано одно ООО «АДС». Предприятие располагается на Корабельной улице, 1. Фирма занимается производством пара и горячей воды котельными. Компанией владеют Анна Илюшкина и Игорь Пучков. Выручка компании на конец 2024 года составила 406,3 миллиона рублей. Чистая прибыль из этих денег после всех затрат — ​209 тысяч рублей.

Также по данным сервиса «Контур. Фокус» в Ярославле зарегистрировано одно ООО «АГРОПРО». В графе «адрес» был указан проспект Машиностроителей, 83. Но, судя по результатам проверки ФНС 2025 года, эти сведения недостоверны. На самом сайте компании адресом указана Корабельная улица, 1. Фирма занимается механической обработкой металлических изделий. Ей в равных долях владеют Эдуард Черемушкин и Александр Тварковский. В 2023 году фирма заработала 116,6 миллиона рублей, чистая прибыль из которых — 14,4 миллиона.

При этом специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора совместно с прокуратурой Ярославской области проверяют еще три предприятия. Губернатор сообщил, что одно из них — АО «Спецторгплюс».

В Ярославле нет зарегистрированного АО «Спецторгплюс», но есть ООО с аналогичным названием. Оно образовано в 2005 году и зарегистрировано на Тормозном шоссе, 93. Фирма занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки.

Учредителями числятся ЗАО «Лисмарт», зарегистрированное в Армении, кипрская компания с ограниченной ответственностью «Мастервью Лимитед» и калужское ООО «Терра», владельцем которого указан Врам Казарян.

В 2023 году ООО «Спецторгплюс» заработало 832,1 миллиона, получив прибыль в 98,1 миллиона.

Во время проверки также зафиксировали превышения выбросов на тутаевском «Фениксе». Работу предприятия приостановили на месяц по решению суда из-за нарушений, которые выявили ранее.

«Окончательные итоги подведем в апреле. Ответственность ждет всех, кто игнорирует экологические требования. Меры будем принимать жесткие — вплоть до закрытия предприятий», — рассказал Михаил Евраев.

Месяц назад горожане жаловались на едкую вонь и смог, которые были особенно ощутимы 22 и 23 февраля. Стационарный пост контроля качества воздуха выявил там превышение содержания в воздухе опасных веществ.

Губернатор пригрозил закрыть предприятия в регионе, которые загрязняют воздух. Проверки обещали провести не только в Ярославле, но и в Тутаеве и Ростове Великом, где люди тоже жалуются на неприятные запахи.

Тем временем власти Ярославля решили сообщить об этой проблеме в следственный комитет и прокуратуру.

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Комментарии
21
Гость
28 марта, 17:58
фамилии там говорящие, братские их просто посадить и закрыть нельзя? лишить их возможности беспредельничать у нас! они травят народ целенаправленно много времени
Гость
28 марта, 18:00
Пригрлзил,пальчиком,а надо просто закрывать,до устранения нарушений
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