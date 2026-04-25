«Постоянно ощущают неприятный запах»: в Ярославле возбудили уголовное дело из-за вони

Жители Фрунзенского района годами жаловались на запахи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле возбудили уголовное дело по статье о загрязнении атмосферы (ст. 251 УК РФ). Жители Фрунзенского района пожаловались в федеральный Следственный комитет в соцсетях, рассказав, что давно мучаются от вони.

«В приёмную Председателя СК России А. И. Бастрыкина в социальной сети „ВКонтакте“ поступили обращения по вопросу нарушения природоохранного законодательства во Фрунзенском районе города Ярославля. В результате деятельности предприятия, осуществляющего очистку железнодорожных цистерн от нефтепродуктов, происходят регулярные выбросы химикатов в атмосферу. Местные жители постоянно ощущают неприятный запах. Несмотря на превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, до настоящего времени меры по устранению нарушений не принимаются», — говорится в заявлении СКР.

В ведомстве уточнили, что уже возбуждали уголовные дела, но прокурор Фрунзенского района города Ярославля Станислав Лоскуткин отменил постановления об их возбуждении. В итоге материалы передали в МВД, где теперь расследуют дело.

Теперь глава СКР Александр Бастрыкин просит прокурора Лоскуткина передать дело от полиции обратно в следственный комитет.

Воняет давно

Жители Фрунзенского района не первый год жалуются на химический запах и смог. В конце 2024 года для контроля качества воздуха устанавливали специальный стационарный пост, устройство уже выявляло превышение содержания опасных веществ. После этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев пригрозил закрыть предприятия, нарушающие экологическое законодательство.

Начались проверки, у предприятий АО «Регион-склад» и ООО «АДС» нашли нарушения в работе. Сами жители неоднократно винили именно компанию «Регион-Склад». Она занимается пропаркой железнодорожных цистерн. Однако, как сообщал в апреле 2025 года глава региона, ОАО «РЖД» приняло решение о расторжении договора субаренды земельного участка, где расположена производственная площадка этой организации. При этом вина компании «Регион-Склад» не была доказана.