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Экология «Будем закрывать предприятия»: ярославский губернатор решил бороться с источниками загрязнения воздуха

«Будем закрывать предприятия»: ярославский губернатор решил бороться с источниками загрязнения воздуха

Что будут делать с вонью, накрывшей города и районы

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9 комментариев
В Ярославской области хотят закрывать предприятия, из-за которых трудно дышать | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области хотят закрывать предприятия, из-за которых трудно дышать | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области хотят закрывать предприятия, из-за которых трудно дышать

Источник:

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о начале комплексной проверки состояния воздуха во Фрунзенском районе Ярославля. Оттуда на прошлой неделе поступали многочисленные жалобы жителей на удушающий резкий запах и смог.

— Люди регулярно жалуются на неприятный запах. Специалисты Центра охраны окружающей среды неоднократно брали пробы в разное время суток. В районе установлен первый пост контроля качества воздуха, который фиксирует показатели в круглосуточном режиме. Данных достаточно для привлечения органов прокуратуры, вместе проведем проверку, — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Также проверки пройдут в Тутаеве и Ростове Великом, откуда тоже приходят жалобы.

— В этом вопросе надо поставить точку. Если руководители не понимают, что надо выполнять экологические требования, то будем закрывать эти предприятия. Все законные основания у нас для этого есть, — добавил Михаил Евраев.

Напомним, жители Фрунзенского района жаловались на едкую вонь и смог, которые были особенно ощутимы 22 и 23 февраля. Стационарный пост контроля качества воздуха выявил с 21 по 25 февраля в этом районе превышение содержания в атмосфере этилбензола, скипидара, сольвент-нафта, уайт-спирита и сероводорода.

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области сообщили, что устанавливают источник выбросов. Между тем, жители района уверены, что это результат работы предприятия «Регион-Склад», которое занимается пропаркой железнодорожных вагонов. Работу организации уже приостанавливали по решению суда.

Также нередки жалобы на запахи в Тутаеве. Местные подозревают, что там источником выступает предприятие «Феникс», выпускающее металлические изделия. Его работу также приостанавливали на 30 дней.

Жители Ростова Великого на прошлой неделе жаловались на запах газа на улице, а 27 февраля к нему добавилась еще и гарь. Стало известно, что в этот день горел полигон твердых бытовых отходов в деревне Уваиха.

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Экология Загрязнения воздуха Губернатор Предприятия Запах гари
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Комментарии
9
Гость
35 минут
НПЗ закроет?🤣🤣🤣
Гость
27 минут
Евраев вычистил всю оппозицию из думы. Теперь будут травить, а мы даже не узнаем. Едросы не пикнут, в себя дышать будут. Хотя они за городом в коттеджах живут, проблемы даже не увидят
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