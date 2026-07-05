«Напоминает Сербию»: сибирячка переехала в Ярославль и рассказала, что её удивило

Сиьирячка поделилась впечатдениями от переезда в Ярославль Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, предоставлено героиней

43-летняя Евгения Иванова с двумя детьми буквально в начале июня 2026 года переехала в Ярославль из Томска. И очень рада этому. Она рассказала, почему решила поменять Сибирь на город на Волге.

Впечатлили мамины рассказы

— Я родилась в Томске, но этот город мне никогда особо не нравился. Некоторое время мы с детьми жили за границей у моря, потом вернулись, так как сын подрос и ему нужно решать вопрос с армией, — рассказала Евгения.

По ее словам, к Ярославлю как месту для переезда она начала присматриваться еще четыре года назад. Причем, сама она здесь никогда не была. И знакомых в городе тоже не было. Но Евгению впечатлили мамины рассказы о Ярославле.

— Когда я была маленькой, мама мне рассказывала про Ярославль, хотя сама она была родом из Ленинграда. Я даже не помню, что именно она говорила, но у меня сложились очень хорошее впечатление об этом городе. Мамы уже нет в живых. В память о ней остался значок с гербом Ярославля. Он как-то попался мне на глаза, и я подумала о переезде сюда, — рассказала Евгения.

Сибирячка в восторге от столицы «Золотого кольца» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Когда сибирячка приехала в Ярославль, то ее представления о городе только укрепились.

— Город красивый, исторический, много парков, — поделилась своими впечатлениями Евгения. — Для жизни мы выбрали Дзержинский район. Здесь тихо, рядом набережная. Пока мне все нравится. Я думаю минусы есть везде, но мы их не ищем, наслаждаемся плюсами.

Из минусов — сирены, из плюсов — транспорт

Из минусов Ярославля Евгения отметила только сирены, которые включают в Ярославле при угрозе атак БПЛА.

— Да, немного пугают сирены, в Сибири они не звучат, но мы уже привыкли, — отметила она.

Зато плюсов Ярославля женщина назвала гораздо больше. Один из них — общественный транспорт.

— В Ярославле он намного лучше, чем в Томске. Там в основном пазики ездят. В них оплата проезда — только через водителя, а в троллейбусах и трамваях — через кондуктора. Но при этом сам проезд подешевле — 40 рублей при оплате наличными и 38 рублей — по безналичному расчету, — рассказала Евгения.

Переехавшие в восторге от городского транспорта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ее приятно удивило и отсутствие назойливых насекомых.

— Сейчас в Сибири сезон мошкары, невозможно выйти на улицу. Здесь такого нет, — отметила она.

Также по мнению Евгении, в Ярославле лучше дороги, чище улицы.

— Цены в магазинах примерно одинаковые. Интересно, что в Томсе на каждом шагу магазины сети «Ярче», а здесь больше «Магнитов» и «Пятерочек», — рассказала еще об одном наблюдении Евгения.

Ярославцы напомнили сербов

Сейчас семья занимается ремонтом дома, Евгения в поиске новой работы. Говорит, что с самими ярославцами пока общалась немного.

— Мне показалось, что люди, здесь более спокойные. Вообще по ощущениям Ярославль мне чем-то напоминает Сербию — я там жила примерно неделю. Там люди спокойные и этот вайб передается всем. Здесь примерно тоже самое, — поделилась Евгения.

Напомним, недавно мы писали о 22-летняя Дарье Бейбулатовой, которая в мае 2026 года переехала в Ярославль из Архангельска вместе с маленькими дочерьми.