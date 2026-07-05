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Страна и мир Пенсионеров ждет ощутимая прибавка — кто получит повышенные выплаты в августе

Пенсионеров ждет ощутимая прибавка — кто получит повышенные выплаты в августе

Суммы проиндексировали тысячам россиян

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Перерасчет сделает Социальный фонд России | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUПерерасчет сделает Социальный фонд России | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Перерасчет сделает Социальный фонд России

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

С 1 августа произойдет сразу несколько изменений в пенсионных выплатах. Повышение затронет значительное количество граждан.

Прибавка полагается бывшим летчикам, шахтерам, получателям накопительной пенсии. Пересчет страховые пенсии автоматически произойдет у работающих россиян.

«Максимальная прибавка у работающих пенсионеров составит 470,28 рубля, при условии что за прошлый год было заработано не более трех пенсионных баллов, а зарплата составляла не менее 68975 рублей в месяц до вычета НДФЛ», — пояснила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

С 1 августа индексация накопительной пенсии составит 17,3%. Таким образом выплата вырастет с 1600 до 1876 рублей. Для участников программы софинансирования и тех, кто направил на пенсию маткапитал, прибавка будет еще выше — 19,3%, уточняет агентство «Прайм».

Кроме того, в августе удвоится фиксированная выплата к страховой пенсии у россиян, которым в июле исполнится 80 лет, — с 9584 до 19169 рублей. Им также назначат надбавку за уход. Отдельно пересчитают ежемесячные доплаты бывшим летчикам и работникам угольной промышленности.

В июле 2026 года сразу несколько категорий пенсионеров получили повышенные выплаты. В частности, прибавку увидели те, на чьем иждивении появились нетрудоспособные члены семьи. За каждого иждивенца теперь доплачивают 3194,9 рубля. Получить выплату можно максимум за троих.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Индексация Перерасчет
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Комментарии
5
Гость
1 минута
Очередное издевательство?
Гость
22 минуты
Индексация на 17 процентов - прилично! Вообще последнее время прям стали часто пенсии повышать.
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Гость
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