На ЧМ-2026 стартовали матчи 1/8 финала. Кто прошел в четвертьфинал?

На чемпионате мира по футболу стартовали игры 1/8 финала. Сборные определяют, кто пройдет дальше. Состоялись два матча, и уже образовалась одна пара четвертьфинала.

В другой игре встречались сборные Франции и Парагвая. Южноамериканцы неожиданно по пенальти прошли немцев и в этом матче заперлись в защите, как это было на стадии 1/16 финала. Французам оставалось каким-то образом взламывать глубокую оборону противника. Забить им удалось только один раз — с пенальти. Это сделал Килиан Мбаппе. У него уже семь мячей на ЧМ-2026. Столько же у Лео Месси.