На ЧМ-2026 стартовали матчи 1/8 финала. Кто прошел в четвертьфинал?

На чемпионате мира по футболу стартовали игры 1/8 финала. Сборные определяют, кто пройдет дальше. Состоялись два матча, и уже образовалась одна пара четвертьфинала.
Марокканцы ожидаемо прошли сборную Канады — одну из хозяек турнира. Хотя в первом тайме атак и моментов у соперника было больше.
Во второй половине игры все встало на свои места — футболисты сборной Марокко забили трижды. Дубль сделал Аззедин Унаи. Окончательный счет — 3:0 — установил на 98-й минуте Суфьян Раими.
В другой игре встречались сборные Франции и Парагвая. Южноамериканцы неожиданно по пенальти прошли немцев и в этом матче заперлись в защите, как это было на стадии 1/16 финала. Французам оставалось каким-то образом взламывать глубокую оборону противника. Забить им удалось только один раз — с пенальти. Это сделал Килиан Мбаппе. У него уже семь мячей на ЧМ-2026. Столько же у Лео Месси.
Таким образом, в четвертьфинале встретятся Марокко и Франция. Мачт состоится 9 июля.