«Быстрому дедушке» Александру Радулову — 40. Что стоит знать об одном из самых дерзких хоккеистов

Юбилей отмечает главная звезда «Локомотива» — Александр Радулов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

5 июля исполняется 40 лет, одной из главных звезд российского хоккея — Александру Радулову. Он известен своим дерзким характером и яркими играми, несмотря на зрелый для сферы возраст — даст фору молодым. Собрали главные факты из его биографии в тексте ниже.

«Тасманский Дьявол», быстрый дедушка и дядя Саша

Играть в хоккей Радулов начал с детства — потянулся вслед за отцом и старшим братом. С 12 до 15 лет был воспитанником ярославской школы хоккея.

Но когда он пробил себе дорогу в большой хоккей, то быстро обрел популярность. За свою карьеру хоккеист получал немало прозвищ. Основное — «Тасманский Дьявол» — спортсмен приобрел, еще будучи игроком канадского «Монреаля», за который выступал с 2016 по 2017 год. Его сравнивали с мультипликационным персонажем «Тазом», за характер и ненасытный аппетит ко всему окружающему.

В Канаде российский хоккеист получил яркое прозвище «Тасманский дьявол» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Он постоянно болтает, веселый парень. Не всегда понятно, что Радулов говорит, он еще и плюется постоянно. Парни зовут его Тасманийским дьяволом, он большой оригинал. Но он очень здорово подошел нашей команде, и нам реально повезло заполучить такого игрока», — так описывал Радулова его партнер по команде.

Уже в Ярославле, куда хоккеист приехал играть в 2024 году, фанаты дали ему ласковое прозвище «Дядя Саша», а экс-наставник «Локомотива» Игорь Никитин — «Быстрым дедушкой».

«Быстрый дедушка. Без разницы, сколько тебе лет», — заявил наставник по ходу плей-офф 2025.

Этапы карьеры: ТХК — 2003-2004, «Динамо» Москва — 2004, «Квебек Ремпартс» — 2004-2006, «Нэшвилл Предаторз» — 2006-2008, «Салават Юлаев» — 2008-2012, ЦСКА — 2012-2016, «Монреаль Канадиенс» — 2016-2017, «Даллас Старз» — 2017-2022, «Ак Барс» — 2022-2024, «Локомотив» — 2024-н.в.

«Он как лев, которому открывают клетку»

На площадке Радулов, кажется, успевает всё: набирать очки, разговаривать с судьями, и перекинуться парочкой «ласковых» фраз с игроками соперника. Тренеры только и успевают, что направлять энергию хоккеиста на благо команды. Впрочем, тут вопросов к Александру нет — он выходит на лед, и никого не щадит.

Его главное качество — он хочет победить всех. Никогда не тренировал кого-то с таким уровнем самоотдачи. Боб Хартли Экс-главный тренер ХК «Локомотив»

«Не думаю, что ему нужна мотивация из прошлого, чтобы так играть. Он всегда показывает высокий уровень самоотдачи. Хотелось бы, чтобы это было заразно. Он как лев, которому открывают клетку — выпускаешь его на лёд, он парит», — именно так описывал Александра экс-тренер ярославцев Боб Хартли.

На льду Континентальной хоккейной лиги после возвращения из Северной Америки Александр Радулов провел уже четвертый сезон. В Россию он вернулся в 2022 году точно не доигрывать и завершать карьеру.

В КХЛ Радулов набирает больше очка за матч. При 798 проведенных встречах в активе у форварда 820 (297+523) очков. В плане мастерства Радулову равных здесь практически нет. Год назад в розыгрыше Кубка Гагарина-2025 нападающий продемонстрировал свой класс и был признан лучшим игроком плей-офф, а завершившийся сезон 2025/2026, который также стал победным для команды Радулова, он снова доказал, что возраст на нем не сказывается. Александр пропустил лишь четыре матча, проведя в общей сложности 86 игр за сезон, и стал первым бомбардиром своей команды.

Любимец или раздражитель

Победам Александр радуется также страстно, как и вырывает их у соперников Источник: Александр Куренной / 76.RU

По ходу хоккейной карьеры Александр Радулов занимает одну из двух сторон. Хоккеиста либо обожают, либо ненавидят. Его действия на льду всегда вызывают эмоцию.

«Он очень хорошо и достойно играл у нас. Лично я не очень его долюбливаю, но Александр очень прекрасный игрок. В свои года показывать такую игру — это просто высший пилотаж», — рассказывал болельщик «Ак Барса» Ильфир по ходу финальной серии Кубка Гагарина-2026.

С теплотой вспоминают об Александре и в Уфе. Радулов выступал за «Салават Юлаев» с 2008 по 2012 год. И взял с этой командой свой первый Кубок Гагарина в 2011 году.

«Конечно же, вместе с Радуловым мы стали чемпионами. Он всегда в наших сердцах. Мы прекрасно помним ту команду — и Александра, и Сапрыкина, и Виктора Козлова. Это наша команда и наша история. К Радулову всегда очень тепло относимся», — рассказал болельщик «Салавата» Михаил по ходу серии плей-офф с Ярославлем.

«Ругался на себя, на партнеров»

Нападающий Радулов с капитаном ХК «Локомотив» Александром Елесиным Источник: Александр Куренной / 76.RU

Экс-наставник ЦСКА и новый главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов встречается с Радуловым не впервые. Вот, как он его описывает:

«В ЦСКА была тренировочная разминка, за год он проиграл один или два раза. И когда это происходило, то всегда было много шума, ругался на себя, на партнёров. Этот парень никогда не мирится с поражением. Радулов тренирует других, это очень важно», — рассказывал тренер Дмитрий Квартальнов.

Его 19-летний партнер по звену Егор Сурин много раз признавался, что Радулов часто передает ему свой опыт и помогает в быту.

«Александр очень многому меня учит, я сто раз уже об этом говорил. В каком-то смысле это судьбоносный момент в моей карьере, что в ней попался такой игрок, который уже всё прошёл в этом виде спорта», — рассказывал Сурин.

Семья

В Ярославле хоккеист ставит на лед и своих сыновей. У Александра их три — старший сын от первого брака, и двое младших — от второго с моделью Анной Бокий. В свободное время отец посещает тренировки мальчишек. Так, двое Радуловых-младших принимали участие в Матче звезд КХЛ в 2026 году, выйдя на площадку исполнять буллиты.