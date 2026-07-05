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Лето Дачники зря забывают про эту подкормку — клубника без нее мельчает

Дачники зря забывают про эту подкормку — клубника без нее мельчает

Зачем, когда и как правильно применять борную кислоту на грядке с клубникой

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Бор помогает клубнике формировать больше крепких завязей | Источник: GPTБор помогает клубнике формировать больше крепких завязей | Источник: GPT

Бор помогает клубнике формировать больше крепких завязей

Источник:

GPT

Каждый дачник мечтает о крупной, сладкой и сочной клубнике. Но чтобы добиться по-настоящему богатого урожая, одного только полива и рыхления земли бывает недостаточно. Клубника, как и любое растение, нуждается в правильной подпитке микроэлементами. Одним из самых действенных и доступных способов подкормки считается использование борной кислоты. Разберемся, в чём ее польза, как правильно поливать клубнику, чтобы не навредить, и каких результатов можно ждать.

Что дает клубнике борная кислота?

Бор — это микроэлемент, жизненно необходимый растениям для полноценного цветения, завязи плодов и их наливания. При его нехватке клубника может цвести пышно, но ягод будет мало или они окажутся мелкими и безвкусными.

Вот основные преимущества применения борной кислоты для клубники:

  • улучшает завязывание ягод — бор стимулирует образование цветков и повышает процент завязи;

  • повышает сладость и аромат плодов — бор участвует в транспортировке сахаров в растении;

  • укрепляет иммунитет растения — ягоды становятся менее подвержены гнилям и грибковым заболеваниям;

  • улучшает усвоение других удобрений — бор способствует лучшему всасыванию кальция и магния.

Точная дозировка защищает корни и листья от ожогов | Источник: GPTТочная дозировка защищает корни и листья от ожогов | Источник: GPT

Точная дозировка защищает корни и листья от ожогов

Источник:

GPT

Как понять, что клубнике не хватает бора

Дефицит бора часто проявляется не листьями, а урожаем. Куст может цвести нормально, но завязей будет мало, а часть ягод вырастет мелкой, неровной или деформированной. Еще один сигнал — слабый рост молодых листьев и потемнение краев. Но такие признаки бывают и из-за холода, плохого опыления, нехватки влаги или болезней, поэтому борную кислоту лучше использовать как точечную поддержку, а не как универсальное средство.

Когда поливать клубнику борной кислотой

Чтобы получить максимум пользы, важно соблюдать правильные сроки обработки. Борная кислота особенно эффективна в периоды активного роста и плодоношения.

Поливы рекомендуется проводить:

  1. Весной, когда появляются первые листочки — для стимуляции роста куста.

  2. Во время бутонизации — чтобы улучшить цветение и завязь.

  3. В период налива ягод — для повышения сахара и аромата.

  4. После сбора урожая — для укрепления кустов перед следующим сезоном.

Обычно хватает 2–3 обработок за сезон. Главное — не переборщить.

Умеренная подкормка поддерживает растения в период роста и плодоношения | Источник: GPTУмеренная подкормка поддерживает растения в период роста и плодоношения | Источник: GPT

Умеренная подкормка поддерживает растения в период роста и плодоношения

Источник:

GPT

Как правильно приготовить раствор

Раствор борной кислоты готовится легко, но требует точности. Передозировка может обжечь листья и навредить корням.

Для полива под корень:

  • растворите 1 грамм борной кислоты в 10 литрах теплой воды;

  • хорошо перемешайте до полного растворения;

  • поливайте по 0,5–1 литру под каждый куст.

Для опрыскивания по листьям:

  • используйте тот же состав (1 г на 10 л воды);

  • опрыскивайте рано утром или вечером, в сухую безветренную погоду;

  • направляйте струю на нижнюю сторону листьев — там больше всего устьиц для усвоения.

Не забывайте: при температуре воды ниже +20 °C бор растворяется плохо. Используйте теплую (но не горячую!) воду.

Полезные советы дачникам

Даже при использовании простых средств важно соблюдать умеренность и не нарушать биологический баланс на участке.

Вот несколько дополнительных рекомендаций:

  • перед обработкой обязательно проверьте прогноз погоды — дождь сведет эффект на нет;

  • не смешивайте борную кислоту с другими удобрениями, особенно азотными — лучше чередовать;

  • не стоит увлекаться — достаточно одной обработки в 3–4 недели;

  • при появлении признаков передозировки (скручивание листьев, потемнение краев) — прекратите обработки.

Правильный уход усиливает сладость, аромат и качество урожая | Источник: GPTПравильный уход усиливает сладость, аромат и качество урожая | Источник: GPT

Правильный уход усиливает сладость, аромат и качество урожая

Источник:

GPT

Кому борная кислота может не понадобиться

Если клубника хорошо цветет, дает ровные ягоды и не выглядит ослабленной, лишние обработки лучше не проводить. У бора очень тонкая грань между пользой и передозировкой. Особенно осторожно стоит быть после комплексных удобрений: в них микроэлемент уже может быть добавлен. На сухой земле раствор тоже не вносят сразу — сначала грядку проливают обычной водой, чтобы корни не получили резкий стресс.

Что усилит эффект подкормки

Борная кислота работает заметнее, когда клубника растет в рыхлой и умеренно влажной почве. После полива междурядья можно замульчировать соломой, скошенной травой без семян или перепревшим компостом. Мульча удержит влагу и поможет ягодам меньше соприкасаться с сырой землей. А сами поливы лучше проводить утром: так листья и завязи успеют просохнуть, и риск грибковых проблем будет ниже.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Клубника Удобрение Борная кислота
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Комментарии
1
Гость
42 минуты
Да, я прошлый год забила на подкормку и все. В этом году мелкая уже.
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