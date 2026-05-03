«Могли бы быть хорошими друзьями»: россиянка после девяти лет жизни в Германии вернулась на родину

Россиянка Александра Канатьева вернулась домой после девяти лет жизни в Германии Источник: Александра Канатьева

31-летняя Александра Канатьева стала ярославной только в 2025 году. До этого она почти девять лет жила в Германии. Уехала туда учиться и осталась надолго. Но, как оказалось, не навсегда. О том, какова жизнь за границей и что заставило Александру вернуться из Европы в Россию, читайте в нашем материале.

У россиянки набрался целый список причин, чтобы поменять заграницу на родину Источник: Александра Канатьева

Как оказалась в Германии

Александра родилась и выросла в Челябинске. Там же в университете в 2016 году получила степень бакалавра лингвистики и перевода. После этого решила продолжить образование в Германии. Главным мотивом для девушки стала любовь к немецкому языку, его Александра активно изучает с 18 лет.

— Учиться в Германию я поехала не по какой-то программе, а самостоятельно. На общих основаниях поступила на бакалавриат по направлению «медиакоммуникации». Но потом решила, что для меня там слишком много медиа и мало языка. Поэтому перешла в магистратуру по направлению «Семиотика и мультимодальная коммуникация» с большим уклоном в филологию, — рассказала Александра.

Александра отправилась в Германию учиться и осталась там на несколько лет Источник: Александра Канатьева

Девушка обосновалась в городе Хемнице в Саксонии. Родители дали ей немного денег на первое время. Но практически с самого приезда параллельно с учебой она начала работать.

— Жизнь в Европе не из дешевых. Плюс обучение было платным — 250 евро за семестр, — пояснила Александра.

Россиянка попробовала себя в разных сферах — от СМИ до маркетинга в автопроме. Но в конечном итоге устроилась в университет, где работала до самого отъезда в Россию.

Там же, в Германии, Александра нашла свою любовь. Ее избранником стал молодой человек из Ярославля, также приехавший учиться за границу. Вместе пара с 2018 года. Сейчас у них подрастает дочка.

В Германии девушка встретила свою любовь Источник: Александра Канатьева

В Германии муж Александры работал преподавателем — учил школьников английскому и немецкому языкам, а иногда замещал немецких коллег по истории, обществознанию и другим гуманитарным предметам.

Как оказалось, за границей тоже есть проблемы с педагогическими кадрами.

— Нагрузка у учителей большая, объем бюрократической работы, ответственности, количество организационных моментов велико. Не все соглашаются работать в таких условиях. Поэтому супругу приходилось вести в школе сразу несколько учебных предметов, — объяснила Александра.

История Александры коротко в видео Источник: Городские медиа

Плюсы и минусы жизни в Германии

Александра считает, что качество жизни для среднестатистической семьи в Германии и России примерно одинаково. Там выше зарплаты, но и больше расходы.

В Германии выше зарплаты, но и больше расходы Источник: Александра Канатьева

К примеру, зарплата учителя школы может составлять в пересчете на русские деньги около 250 тысяч после уплаты налогов. При этом очень дорого обходятся коммунальные услуги. За них в квартире площадью 45 квадратных метров Александре и ее супругу приходилось платить около 500 евро в месяц. То есть примерно 40 тысяч рублей (по курсу на 12–16 апреля 2026 года). При этом качество услуг не всегда оправдывало ожидания.

— Например, за отопление начисляется фиксированная сумма за год. Затем она пересчитывается в зависимости от реального потребления. И если оно окажется больше изначальной суммы, то разницу нужно доплатить. Мы старались экономить на отоплении, но всё равно за него приходилось доплачивать в пересчете на русские деньги примерно по 50 тысяч рублей в год. При этом если соседние квартиры не отапливались, то у тебя в доме всё равно холодно. Из-за этого главная проблема в немецких домах — большая влажность и плесень, — поделилась Александра.

Коммуналка за двушку в 45 квадратов в Хемнице выходит в районе 40 тысяч рублей в месяц Источник: Александра Канатьева

Также за границей гораздо дороже бензин.

— Когда мы уезжали, литр топлива там стоил около 1,7–1,8 евро (примерно 150 рублей). Привыкнув к таким ценам, мы, впервые заправившись в России, подумали, что нам ошибочно недосчитали сумму, — вспоминает Александра.

В Германии вождение автомобиля обходится гораздо дороже, чем в России Источник: Александра Канатьева

Кроме того, как оказалось, в России намного выгоднее выучиться водить автомобиль. Услуги автошкол на порядок дешевле.

— Когда я вернулась в Россию, я решила возобновить свой навык вождения, так как давно не практиковала это. За занятие с меня брали 1,5 тысячи рублей. В Германии это обошлось бы примерно в 120 евро. А полностью получение водительских прав вылилось бы в 4 тысячи евро (это более 360 тысяч рублей по курсу ~89 рублей за евро на апрель 2026 года), — рассказала Александра.

Зато дороги в Германии, по мнению девушки, лучше, чем в России.

— Там прекрасные автобаны. В России есть трассы такого уровня, но они, как правило, платные, — добавила Александра.

Достоинство Германии — хорошие дороги Источник: Александра Канатьева

А вот поездка на поезде за границей в отличие от России — для пассажиров всегда лотерея.

— Рейсы часто выпадают из расписания. Кроме того, составы периодически не ходят из-за забастовок. Профсоюз может сказать железнодорожникам: «Завтра никто никуда не едет». И никто никуда не едет. Такое же случается и с аэропортами, — рассказала Александра.

Думать, что на Западе идеальная инфраструктура, ошибочно. Пример — рухнувший в 2024 году мост в Дрездене Источник: Александра Канатьева

Центр города — две большие разницы

По словам Александры, разительно отличает Германию и Россию состояние центральных частей городов.

— Как правило, в российских городах центр буквально вылизан. Там чисто, комфортно, безопасно, хорошие дороги, реставрируются здания. Но чем ближе к периферии, тем меньше ухоженности. В Германии всё наоборот. Центр города — это место притяжения разного рода асоциальных элементов. Там можно встретить наркомана, который сидит со шприцем, из багажника автомобиля продают траву и так далее. Полицейские стоят рядом и делают вид, что не при делах. Но стоит отъехать в немецкие районы — там «пряничные» домики и всё чисто, — отметила Александра.

Минус немецких городов еще и в том, что в последнее время они становятся всё менее безопасными. В том числе из-за мигрантов из арабских и африканских стран.

Сейчас в Германии всё больше эмигрантов из арабских и африканских стран Источник: Александра Канатьева

— Как-то мы с друзьями сидели в ресторане. Сын друзей попросился домой. И мы вышли вчетвером — три женщины и 16-летний подросток — на остановку. Сразу же к нам было привлечено внимание всяких нежелательных персонажей. С нами очень настойчиво хотели познакомится, пытались касаться. В этом смысле в России более безопасно, — отметила Александра.

Девушка добавила, что в 2016 году, когда она только переехала в Германию, ситуация была намного спокойнее. Она могла безбоязненно дойти поздно вечером с тренировки до общежития.

— Сейчас я не отважилась бы уже на такие прогулки, — констатировала Александра.

Проблемы немецких домов — большая влажность в помещении и плесень Источник: Александра Канатьева

Постоянно говорят о еде

По наблюдению Александры, одна из особенностей немцев — их любовь к еде.

— У меня складывалось впечатление, что они всё время об этом говорят. При этом они редко употребляют высокоградусные алкогольные напитки, но зато пьют много пива, — рассказала россиянка.

Один из немецких доставщиков еды Источник: Александра Канатьева

В Германии, по ее наблюдению, иное по сравнению с нашей страной отношение к посещению заведений общественного питания.

— В России поход в ресторан — это своеобразный выход в свет. В Германии идешь в заведение именно поесть, — отметила Александра.

Уличное кафе в Хемнице Источник: Александра Канатьева

Девушка призналась, что тоски по каким-то русским продуктам, о которой говорят некоторые эмигранты, у нее в Германии не было.

— Там есть специальные русские магазины, где можно купить и черный хлеб, и гречку. Интересно, что на пачках с гречкой «Увелка», которая производится на Южном Урале, до 2022 года было указано место изготовления — Россия. А с 2022 года — «не Евросоюз», — рассказала Александра.

Что касается цен, то продуктовая корзина семьи, в которой базовые товары — молоко, яйца, мясо, овощи, крупы, в России стала примерно на 15% дешевле, чем была в Германии.

— Импортные продукты здесь стоят примерно так же, а местные дешевле, — поделилась наблюдением Александра.

Про отношение к русским

По словам Александры, к русским в Германии относятся достаточно хорошо. Особенно в восточной части страны — на территории бывшей ГДР.

— Наличие общего культурного бэкграунда хорошо считывается. Когда я знакомилась с западными немцами и говорила, что я из России, они обычно отвечали что-то вроде: «Хорошо, ладно». Когда знакомилась с восточными немцами, они сразу пытались выстроить коммуникацию, начинали рассказывать, что учили в школе русский язык и тому подобное, — рассказала россиянка.

В немецких городках есть своя прелесть Источник: Александра Канатьева

Александра считает, что ментальность русских и немцев, особенно восточных, очень схожа.

— Немцы и русские могли бы быть очень хорошими друзьями, — уверена она. — Немцы — очень высокообразованная и умная нация. С ними интересно. Они технически очень хорошо подкованы.

Так выглядит один из уголков побережья Балтийского моря в Германии Источник: Александра Канатьева

А вот знаменитая немецкая пунктуальность оказалась мифом. По словам Александры, далеко не все немцы делают всё вовремя.

— Но зато они очень обязательные. Если с немцем о чем-то договориться, то на 99% он это выполнит, — отметила Александра.

По наблюдению россиянки, после начала СВО межличностные отношения между русскими и немцами в Германии практически не изменились.

— На тот момент мы уже достаточно долго там прожили, у нас появились друзья. И никакие текущие политические реалии не могли заставить их думать, что вчера мы были хорошими, а сегодня стали плохими, — говорит Александра.

Момент обыденной жизни в жилом квартале Берлина Источник: Александра Канатьева

Но на государственном уровне стали ощущаться некоторые ограничения.

— Ко мне стало больше вопросов на работе. Руководство думало, внедрять меня в какие-то образовательные проекты или нет. Пару раз осторожно спрашивали: «А что ваши родители делают?» — рассказала Александра.

В 2022 году россияне, живущие в Германии, столкнулись с блокировкой банковских счетов. Для разблокировки пришлось приносить дополнительные справки. Александру с мужем, также оказавшихся в этой ситуации, спасло только то, что дома была кое-какая наличка.

Панелька в Тюрингии — земле в восточной части Германии Источник: Александра Канатьева

Почему решили уехать

Решение о возвращении в Россию у Александры и ее мужа было не спонтанным, оно зрело в течение двух лет. Причин для этого было несколько. Самая важная — желание быть рядом с близкими.

— У нас в России остались родители, бабушки, дедушки, другие родственники. Когда мы переезжали в Германию, были совсем молодыми и думали только о себе. В общем-то, это нормально: в 20 лет ты и должен быть эгоцентричен. Но примерно к тридцати годам начинаешь размышлять о преемственности поколений, о том, что будет дальше с родителями. Начинаешь больше ценить то время, которое проводишь с ними, — объяснила Александра.

Это замок Клаффенбах в Хемнице Источник: Александра Канатьева

К тому времени пара задумалась и о ребенке. Будущим родителям хотелось, чтобы он рос в родной культурной среде, в окружении любящих родственников.

— В Германии, даже если ты получишь немецкий паспорт, не сможешь просто так пригласить туда родителей. Тебе всё равно нужно будет бегать оформлять приглашения, выпрашивать им визы. Для меня это на грани унижения, — пояснила Александра.

Дочка у Александры и ее мужа родилась уже в России Источник: Александра Канатьева

Еще одним важным фактором стала работа. Александра с мужем хотели иметь возможность работать на себя — заниматься репетиторством, а в дальнейшем, возможно, создать свою языковую школу. В Германии, по словам россиянки, это сделать очень сложно. Плюс там выше налоги. В России всё это оказалось проще и выгоднее.

В январе 2025 года пара переехала в Россию. Обосноваться решили на родине супруга Александры — в Ярославле. В августе 2025 года у них здесь родилась дочка. Александра и ее муж, как и планировали, зарабатывают тем, что дают частные уроки.

Так выглядит центр Дрездена Источник: Александра Канатьева

Какова жизнь в России после Германии

Пара говорит, что не жалеет о решении вернуться на родину. В сравнении с Германией многие вещи в России кажутся удобнее и доступнее. Например, детская инфраструктура.

— В России почти в каждом дворе есть детская площадка. В Германии такого нет. У тех красивых домиков, которые мы видим на картинках, очень маленький задний двор — там стоят мусорные контейнеры и, если повезет, батут. Чтобы найти площадку, нужно пройти пару-тройку кварталов. Городки есть в основном только у домов застройки времен ГДР. Там всё примерно как у нас: выходишь из подъезда, тут тебе и качелька, и горка, и лавочки, — описала ситуацию Александра.

По мнению Александры, в России гораздо больше инфраструктуры и развлечений для детей Источник: Александра Канатьева

Также Александра не согласна с некоторыми принципами немецкого образования. Например, ее очень удивляет, что в школах нет как таковой литературы.

«Они не знают своих авторов. У них есть курс немецкого языка, в рамках которого где-то между делом изучаются какие-то произведения. А ведь это ваша классика, ваши корни, ваша культура. Литература дает ребенку первые ролевые модели взаимодействия в обществе. Как без нее?» — рассуждает Александра.

Около «пряничных» немецких домиков нет места для детских площадок Источник: Александра Канатьева

Кроме того, у немцев иной подход к педагогике, мотивации, к дополнительному развитию детей.

— Возьмем для примера спорт. Я сама много лет занималась подводным плаванием в России и знаю, что у нас есть установка: либо ты чемпион, либо никто. Если человек идет в секцию, он работает на максимум. Конечно, кто-то занимается для себя, но в общем и целом считается, что нужно выполнять разряды, расти над собой и прочее. В Германии подход другой: ты постарался — ты молодец, этого достаточно. Так же и в других областях. Детям, которые в России профессионально занимались музыкой, рисованием, спортом, в Германии предлагается ограниченное количество кружков и секций. Чаще всего это некие клубы самодеятельности, где люди без педагогического опыта, передают какие-то свои знания детям. Они что-то порисуют, немножко покупаются в бассейне — и считается, что этого хватит, — рассказала Александра.

В Германии популярный способ передвижения — велосипед Источник: Александра Канатьева

Доступность медицины в России, по словам Александры, тоже выше.

— Я узнала о беременности, когда мы уже вернулись в Россию. Позвонила в платный медцентр, записалась на прием и уже через 15 минут сидела в кабинете. Потом встала на учет к врачу по прописке — всё было прекрасно. Если бы мне захотелось по какому-то вопросу узнать альтернативное мнение, то я без проблем могла бы записаться на платный прием — у меня по дороге домой пять или шесть лабораторий и медцентров. Стоимость незапредельная, — поделилась Александра.

В Германии, по ее словам, такого выбора нет.

«Там нет такого формата, как государственная поликлиника. Вместо этого работают частные праксисы. Врачей мало, как и свободных дат для записи. У меня есть определенные проблемы со спиной из-за старой спортивной травмы — мне предлагали с этим ждать приема 8–9 месяцев.

И надо было еще умолять, чтобы взяли какие-то анализы, потому что страховая медицина — экономная медицина. Александра Канатьева переехала из Германии обратно в Россию

А платные приемы очень дорогие. На этапе диагностики в Германии очень большой провал, в России попасть на такую консультацию проще», — говорит Александра.

Рассказывает другим, как переехать

Александра говорит, что в Германию на постоянное место жительства она точно не собирается возвращаться. В Ярославле ей нравится.

Пара вернулась в Россию в январе 2025 года. С ними переехал и домашний питомец Источник: Александра Канатьева

— Теперь здесь наше семейное гнездо. Нас всё устраивает. Всё рядом с домом, можно свой район вообще не покидать, — говорит она.

Помимо преподавания и заботы о дочке, Александра ведет блог о жизни в Германии и в России, консультирует тех, кто хочет реэмигрировать.

В Ярославле Александре нравится не меньше, чем в Германии Источник: Александра Канатьева

— Никогда не думала, что буду этим заниматься. Но люди смотрят на нас, на наш пример, как мы смогли здесь адаптироваться. Периодически приходят и говорят: «Мы тоже хотим».

Напомним, мы писали, что семья из Бельгии переехала в Ярославль.