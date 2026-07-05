Окешились? Как россияне побежали снимать деньги со счетов, а банки потеряли сотни миллиардов

С бумажными деньгами надежнее Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Российские банки столкнулись с крупнейшим с начала года оттоком средств населения. Только в мае клиенты вывели со вкладов и счетов около 550 млрд рублей. Июньских цифр еще нет, но наверняка они будут еще больше. А ведь еще недавно банки буквально охотились за вкладчиками, предлагая рекордные ставки, но теперь ситуация меняется зеркально: доходность депозитов падает, а россияне всё чаще предпочитают держать деньги «под рукой». Окешиваются, говоря модным словом.

Объем наличности в обращении в 2026 году увеличился сразу на 607,3 млрд рублей, достигнув почти 20 триллионов. Кстати, это максимальный прирост с осени 2022 года (если не брать в расчет традиционный декабрьский скачок). Одновременно, по данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», доля наличных расчетов в розничной торговле выросла до 30% против 25% годом ранее.

Опрошенные MSK1.RU эксперты говорят, что подталкивают людей к одному решению — забирать деньги из банков — сразу многие причины. И все, конечно, крайне негативные. В российской экономике ведь сейчас слишком мало хорошего.

Высокие ставки закончились. Деньги на депозитах перестали работать

Главный удар по привлекательности вкладов нанесло снижение доходности. Банки начали сокращать ставки значительно быстрее, чем это сделал Банк России, и многие вкладчики посчитали, что держать деньги на депозитах больше не имеет смысла. Экономист, председатель Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич считает именно этот фактор одним из ключевых, заставивших россиян нести деньги домой.

«Вклады стали менее привлекательными», — говорит эксперт.

По его словам, многие россияне еще недавно готовы были надолго размещать деньги в банках исключительно ради высокой доходности. Когда эта доходность начала быстро сокращаться, мотивация держать средства на счетах исчезла.

Второй фактор, по словам Бунича, — постоянные отключения интернета. Еще несколько лет назад казалось, что наличные деньги постепенно уходят в прошлое. Однако события последних месяцев показали обратное:

«Люди привыкли оплачивать покупки безналично. А теперь приходится учитывать риск того, что в какой-то момент ничего работать не будет. Поэтому и возникает потребность держать больше наличных», — объясняет экономист.

Для миллионов россиян наличные становятся не столько способом отказаться от банков, сколько своеобразной страховкой на случай технических сбоев. Если раньше кошелек можно было оставить дома, рассчитывая только на банковскую карту или смартфон, то теперь многие предпочитают иметь при себе запас хрустящих в портмоне или клатче.

Малый бизнес всё чаще выбирает кеш

Усиливающееся налоговое давление на предпринимателей, по словам Андрея Бунича, вынуждают представителей малого бизнеса менять подход к расчетам:

«Все эти фискальные изменения, увеличение налогового бремени для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей тоже работают на рост использования наличных. Многие стараются, чтобы расчеты проходили именно наличными. Для части бизнеса это становится способом выживания», — считает руководитель Союза предпринимателей и арендаторов.

Член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин рост интереса к наличным объясняет еще и… телефонными мошенниками. Плюс удорожал эквайринг для бизнеса после введения НДС на эти услуги с 2026 года. Но эксперт предлагает ситуацию не драматизировать.

«Всё-таки безналичные платежи по-прежнему сохраняют основную часть оборота, — подчеркивает Валерий Тумин. — Даже с учетом роста безналичные платежи оказываются возможными способами расчетов, дебетовая карта — наиболее востребованным требованием: ее выбирают 79% россиян».

Телефонные мошенники тоже меняют рынок

«Граждане стали чаще совмещать оба инструмента, используя безналичные платежи как основной способ расчета, а наличные — как разумную подстраховку», — отмечает Тумин. Показательно, что число людей, полностью отказавшихся от наличных, сокращается, тогда как полностью переходить исключительно на кеш россияне также не собираются.

Параллельно власти продолжают расширять цифровую финансовую инфраструктуру и усиливать контроль за денежными потоками. В ближайшие годы налоговые органы получат дополнительные возможности по контролю за движением средств на счетах граждан (о чем, кстати, MSK1.RU уже подробно предупреждала).

При этом эксперты сходятся в одном: нынешний всплеск интереса к наличным не означает краха финансовой системы. Деньги остаются в стране, но всё чаще меняют форму хранения. И если еще недавно главным символом финансовой стабильности считался банковский вклад, то сегодня для многих такой гарантией вновь становится обычная пачка наличных в домашнем сейфе.