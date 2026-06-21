«Делать совершенно нечего»: 22-летняя северянка рассказала, почему переехала в Ярославль насовсем

Молодая мама с двумя детьми переехала из Архангельска в Ярославль и поделилась своим опытом Источник: Дарья Бейбулатова

Переезд в другой город — это не только смена адреса, но и пересмотр привычного уклада жизни: от бытовых расходов до повседневных привычек. Для одних это становится испытанием, для других — шагом к более комфортной жизни.

22-летняя Дарья Бейбулатова переехала из Архангельска в Ярославль в мае 2026 года вместе с маленькими дочерьми — 6 и полутора лет — и двумя котами. В интервью 76.RU она рассказала, почему выбрала для жизни именно столицу Золотого кольца, сколько потребовалось средств на переезд и с какими плюсами и минусами столкнулась здесь.

Почему решила переехать

Дарья Бейбулатова занимается маркетингом и продвижением бизнесов. В Архангельске она основала рекламное и SMM-агентство «Северный Креатив». Весной 2026 года девушка решила кардинально изменить жизнь и переехать в другой город. Новым домом для себя и детей выбрала Ярославль.

«Впервые я побывала в Ярославле в 2016 году, но тогда это была обычная школьная поездка, поэтому ярких впечатлений о городе почти не осталось, — рассказала Дарья. — Снова приехала сюда в 2024 году — на свадьбу к подруге. Тогда решила задержаться на пару недель, сняла квартиру и специально изучала город как потенциальный житель: ездила на автобусах, гуляла по районам, смотрела, как здесь устроена повседневная жизнь».

Колоритный автобус в Астрахани на фоне девятиэтажки Источник: Дарья Бейбулатова

По словам собеседницы, одним из первых преимуществ Ярославля для нее стала работа общественного транспорта.

«Здесь будто нет толкучек в автобусах, удобная система оплаты проезда, нет назойливых кондукторов. За всё время я ни разу не попала в переполненный салон, где было бы некомфортно ехать. Возможно, мне просто везло», — говорит Дарья.

Во время той поездки девушку впечатлили исторический центр, благоустройство и общая атмосфера. Поэтому, когда спустя два года она задумалась о переезде из Архангельска, долго выбирать новое место жительства не пришлось — первым в списке был именно Ярославль.

Во сколько обошелся переезд

За месяц до переезда Даша купила билеты на поезд и начала готовиться. Часть мебели и ненужных вещей она распродала, остальное отправила транспортной компанией из Архангельска в Ярославль.

В Ярославле у Даши живет близкая подруга. Этот фактор также сыграл немаловажную роль в решении переезжать именно в столицу Золотого кольца Источник: Дарья Бейбулатова

Перевозка вещей обошлась в 35 тысяч рублей, еще около 5 тысяч пришлось заплатить грузчикам. По подсчетам Дарьи, общие расходы на переезд составили примерно 250 тысяч рублей. В эту сумму вошли аренда нового жилья, перевозка имущества, услуги грузчиков, а также покупка мебели и предметов первой необходимости для дома.

«Пока вещи ехали в Ярославль, я до позднего вечера приводила в порядок квартиру, занималась документами — оформляла необходимые заявления, переводила полисы, забирала медицинские карты и решала вопросы с детским садом», — вспоминает Даша.

По словам Даши, отдельным вопросом стало устройство детей в детский сад. Через «Госуслуги» свободных мест не оказалось, однако после обращения в комиссию детей поставили в очередь. Молодая мама делится, что информация в системе не всегда отражает реальную ситуацию, поэтому такие вопросы лучше уточнять напрямую в дошкольном учреждении.

Девушка ожидает, что места в детском саду детям предоставят уже в сентябре.

Жизнь в Архангельске и Ярославле: где дешевле

Работает Даша удаленно Источник: Дарья Бейбулатова

Что касается стоимости жизни, то серьезной разницы в ценах на продукты Дарья не заметила. Основные покупки она делает в тех же сетевых магазинах, что и раньше. Исключением стали фрукты и овощи.

«На мой взгляд, они дешевле в Ярославле. Возможно, это связано с сезонностью, потому что я переехала как раз в начале сезона. Например, огурцы в Архангельске стоили около 80 рублей, а здесь на рынке — примерно 35 рублей за тот же объем», — поделилась молодая мама.

В целом, по оценке Дарьи, жизнь в Ярославле обходится дешевле. Это касается не только коммунальных платежей, но и досуга.

«По ресторанам могу точно сказать, что здесь дешевле. Если мы с дочками идем в сетевое заведение, то обычно оставляем около 1,5–2 тысяч рублей. В Архангельске похожий поход в кафе мог обойтись в 3,5–5 тысяч рублей», — говорит собеседница.

Ярославль оказался для нее более комфортным для жизни с детьми. Она отмечает, что здесь лучше развита инфраструктура: рядом есть детские площадки, магазины и службы доставки. В Архангельске, по ее словам, даже возле дома не было полноценной площадки для прогулок с ребенком.

В Ярославле ритм другой — он ближе к московскому. Все куда-то спешат, едут, движутся. В Архангельске спокойнее: в будний день можно выйти на улицу и почти никого не встретить, кроме пожилых людей. Там ощущается размеренность и тишина. Дарья Бейбулатова переехала из Архангельска в Ярославль

Одним из главных преимуществ переезда Дарья называет более низкие расходы на жилье и коммунальные услуги. В Архангельске она снимала квартиру в центре города за 25 тысяч рублей в месяц. Однако, по ее словам, серьезной статьей расходов были коммунальные платежи.

«Расходы на коммунальные услуги были просто огромными. Например, за апрель мне пришел счет примерно на 16 тысяч рублей. С февраля коммуналка вообще сильно подорожала. Иногда платежи доходили до 18–20 тысяч рублей в месяц», — рассказала Даша.

Даша сейчас одна воспитывает двоих дочек Источник: Дарья Бейбулатова

При этом, по ее мнению, проблема высоких коммунальных платежей в Архангельске характерна для вторичного жилья.

Новостроек она касается гораздо меньше. Но аренда квартиры в новостройке в Архангельске — это уже совсем другие деньги. Двухкомнатная квартира стоит от 35 до 45 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные услуги и комиссия риелтора. Дарья Бейбулатова переехала из Архангельска в Ярославль

Дополнительной сложностью, по словам Даши, становится поиск жилья для семей с детьми и домашними животными.

«Очень многие собственники не готовы сдавать жилье семьям с детьми или людям с животными. А у меня и дети, и коты. Поэтому жить в Архангельске, работать по найму и при этом снимать жилье становится практически нереально», — говорит она.

Отдельная тема — дороги. Когда я приехала в Ярославль, сразу заметила, что в городе ремонтируют улицы. После нашей северной разрухи это тоже стало одним из факторов, почему мне понравился город. Дарья Бейбулатова переехала из Архангельска в Ярославль

Почему молодежь уезжает с Севера

По словам Даши, многие молодые люди уезжают из Архангельска и других северных регионов Источник: Дарья Бейбулатова

Даша считает, что отток молодежи из северных регионов связан с несколькими факторами. В первую очередь, по ее мнению, людей не устраивают уровень зарплат и стоимость жизни.

«Во многих северных регионах рынок труда сильно обеднел. Молодым специалистам предлагают 30–40 тысяч рублей в месяц. При этом расходы на жилье зачастую оказываются сопоставимы с зарплатой», — говорит собеседница.

Получается какой-то абсурд: человек работает, но не может обеспечить себе нормальную жизнь. Дарья Бейбулатова переехала из Архангельска в Ярославль

Среди других причин она называет высокую стоимость аренды и недостаточно развитую инфраструктуру. По ее словам, во многих небольших городах молодым людям попросту нечем заняться.

«Я сама родом из Мирного. Это небольшой город рядом с космодромом Плесецк. Там чисто, аккуратно, всё хорошо устроено, но делать совершенно нечего. Мне сложно представить, чтобы взрослый человек осознанно решил туда переехать», — рассказывает она.

По мнению Дарьи, именно сочетание низких зарплат, дорогого жилья и ограниченных возможностей для досуга чаще всего подталкивает молодежь к переезду.

Ожидание и реальность после переезда

Даша живет в Ярославле с мая 2026 года Источник: Дарья Бейбулатова

Даша признается, что в целом ее ожидания от жизни в Ярославле оправдались и даже оказались превзойдены.

«Где-то мои ожидания были завышены, где-то, наоборот, занижены. Но в целом я довольна своим решением и не могу сказать, что зря переехала», — говорит она.

Впрочем, был и фактор, к которому собеседница оказалась совершенно не готова. Речь идет об угрозах атак беспилотников.

«Практически сразу после переезда начали регулярно поступать сообщения об угрозе атаки БПЛА, звучали сирены. Для меня это был совершенно новый опыт. В Архангельске такого нет. Казалось, будто мы живем в какой-то другой реальности. Сейчас я уже немного привыкла, но каждый раз всё равно страшно», — признается Дарья.

Из менее очевидных различий девушка отмечает особенности общения между людьми. По ее ощущениям, жителям Ярославля требуется больше времени, чтобы идти на контакт.

«Наверное, мне показалось, что люди здесь менее открытые, чем на Севере», — говорит она.

Такое впечатление у Дарьи сложилось еще в первые дни после переезда, когда она столкнулась с недружелюбной реакцией одной из соседок.

У меня сложилось ощущение, что здесь люди больше сосредоточены на своей жизни и своем круге общения. На Севере, как мне кажется, к новым знакомствам относятся чуть проще. Но любые такие обобщения очень условны. Все люди разные, и нельзя по нескольким встречам судить обо всём городе. Дарья Бейбулатова переехала из Архангельска в Ярославль