«У людей стало гораздо меньше золота». Что происходит с ломбардами в России и заканчивается ли их эпоха

Что ждет российские ломбарды? Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Четверть ломбардов в России окажется под угрозой закрытия или поглощения в 2026 году, сообщают федеральные эксперты. По информации ЦБ, почти половина участников рынка завершили 2025 год с отрицательной или околонулевой прибылью. Собеседники «Известий» связывают это с растущей нагрузкой на малый бизнес и дороговизной кредитов. Наиболее сильный удар приходится именно по малым точкам, а не сетевым организациям.

На деле же, кроме этих факторов, для собственников ломбардов остается еще куча проблем, накопившихся годами. Среди них вопросы безопасности и недостаток квалифицированных работников. Почему этот бизнес всё сложнее назвать прибыльным и как выживают предприниматели — рассказываем в материале NN.RU.

«Требует пересмотра экономики»: с чем столкнулись ломбарды

Этим летом председатель совета союза «Национальное объединение ломбардов» Алексей Лазутин признал, что турбулентность стала новой нормой для этого сектора. Перед ломбардами встал целый комплекс регуляторных вопросов, которые сдерживают развитие отрасли.

Ключевой болевой точкой Лазутин назвал ограничение полной стоимости кредита (ПСК). Его установил Банк России на все переплаты заемщика, включая проценты и дополнительные комиссии. Предполагается, что лимит должен защитить людей от чрезмерных долгов и не позволить ломбардам завышать ставки выше среднерыночного уровня.

Ломбард обязан указать ПСК на первой странице договора в квадратной рамке. Это число отражает годовую эффективную ставку и позволяет быстро понять, сколько в итоге придется переплатить.

Некоторые эксперты склоняются к тому, что такой шаг ЦБ приводит к снижению доступности займов, поскольку ломбарды вынуждены ужесточать требования к закладываемым вещам или вовсе отказываться от выдачи небольших сумм. Иначе это просто нерентабельно.

В иных случаях ломбарды могут занижать оценочную стоимость драгоценностей и техники, в результате чего клиент получает на руки меньше денег. И, наконец, в отличие от банков, ломбарды дают ультракороткие займы на одну-две недели. Расчет ПСК в годовых процентах создает иллюзию «заоблачных» переплат, даже если за пару дней пользования деньгами надо отдать небольшую сумму, считают представители сектора.

Четверть ломбардов в России может оказаться под угрозой закрытия Источник: Артем Дергунов / 116.RU

«К этому добавляются и новые регуляторные вызовы: с 1 апреля 2026 года предельный размер переплаты по потребительским займам в ломбардах снижен со 130 до 100% от суммы займа, что требует от каждого из нас пересмотра экономики продукта и операционных процессов», — добавил Лазутин.

Золотая (не)лихорадка

О том, как сейчас чувствуют себя ломбарды, редакция NN.RU поинтересовалась у одного из собственников такого бизнеса на условиях анонимности. Он подтвердил, что возрастающая нагрузка и тенденция к захвату небольших точек сетевыми для многих «делает эту историю невыгодной». В 2026-м ситуацию также усугубили резкие скачки в стоимости золота.

Ломбард — это специализированная финансовая организация, которая выдает краткосрочные займы под залог ценного движимого имущества и принимает вещи на хранение. Золото — главный актив ломбардов, обеспечивающий их бизнес-модель. Вся работа завязана на этом металле как ликвидном залоге. Ломбард зарабатывает на процентах, которые заемщик платит за время пользования деньгами при выкупе. Если клиент не возвращает долг, золото переходит в собственность ломбарда и выставляется на продажу как лом или ювелирное изделие.

— Несколько месяцев назад золото начало резко подниматься в цене и взлетело почти в два раза. А потом резко, в один день, оно упало. Сейчас скупочная цена составляет 4200 рублей за грамм. Вот насколько этот бизнес рентабелен? Если я два месяца назад покупал золото по 7500 рублей за грамм и после перепродажи мог выручить 500 рублей с грамма. Все кинулись золото сдавать. Если мне за изделие давали, например, 20 тысяч рублей, а теперь я мог за него получить 100 тысяч рублей. Я его набрал по 7,5 тысячи, а через два месяца оно стало 4200. Теперь я его никому не сдам по 7,5. Это очень убыточно, — посетовал собеседник.

«Соблазн слишком велик»: почему никому нельзя доверять

Другие проблемы современных ломбардов связаны с кадрами и безопасностью, рассказал предприниматель. Чтобы бизнес не был убыточным, надо на 100% доверять своим сотрудникам. А найти таких сложно. Мужчина рассказал, что за период работы в ломбардах, начиная с 90-х, с какими только схемами со стороны работников он не сталкивался.

— Очень удобно, с одной стороны, иметь золото, с другой — деньги. Очень часто бывает так: человеку платят зарплату, он берет скупку золота, сдает перекупщикам, деньги кладет в кассу, а разницу забирает себе. Ломбард стоит на месте, кассир-оценщик живет великолепно. Это бич всех ломбардов. Соблазн у сотрудников тут слишком велик, — разъяснил предприниматель.

Ломбарды заботят вопросы безопасности Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Вторая проблема касается внешней безопасности, поскольку людей, желающих «вынести» ломбард, всё еще остается много. И частенько эта операция занимает меньше одной минуты при качественной подготовке.

— Я сейчас категорически плохо отношусь к ЧОП, только Росгвардия. Главное: они приезжают с оружием, а чоповцы — с баллончиками газовыми. Во-вторых, знаете, как ЧОП работает? Вот пример: сработала сигнализация на двери, за которой хранится золото, они приехали, зашли в помещение, посмотрели, ушли. Сработка вторая прошла, но они уже не поехали, потому что решили, что это крысы. А воры дверь срезали болгаркой и когда услышали, что в помещение кто-то заходит, подставили ее обратно и держали с задней стороны. То есть визуально казалось, что дверь на месте, — рассказал коммерсант.

«Себе почти ничего не остается»

Бизнесмен также поделился с NN.RU, что сейчас многие ломбарды начинают перепрофилироваться из-за того, что у людей стало гораздо меньше золота. Бизнес, который раньше занимался исключительно драгметаллами, всё чаще готов брать сопутствующие товары: телевизоры, компьютеры, оргтехнику, даже дрели и сварочные аппараты, чтобы «хоть как-то выживать». Это говорит о том, что ломбардам не хватает оборота, денег на аренду и зарплату продавцам.

— Чтобы ломбард существовал, в нём должно быть залогов минимум на три миллиона рублей. Очень много средств уходит на аренду и налоги, себе почти ничего не остается. У меня знакомый открывал где-то года три назад ломбард. Я его встретил, говорю: «Ну, как у тебя, процветает?» Он говорит: «Да я через год закрылся. Минус четыре миллиона». Другая знакомая, у которой семь ломбардов, говорит, что стало невыносимо и будет закрываться. Сбыта нет, продаж — тоже, аренда всё съедает, — заключил собеседник.