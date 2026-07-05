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Происшествия Атаки БПЛА Крым попал под атаку: есть погибшие и раненые

Крым попал под атаку: есть погибшие и раненые

Жителей полуострова призвали быть острожными

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В Крыму ПВО снова отражает атаки бесплотников | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUВ Крыму ПВО снова отражает атаки бесплотников | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В Крыму ПВО снова отражает атаки бесплотников

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Север Крыма оказался в эпицентре обстрелов. Жертвами стали мирные жители.

На территории полуострова в результате очередной атаки погиб один человек. Еще два получили ранения, один из них — в тяжелом состоянии, написал в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Каждая унесенная жизнь — это большая потеря для всех нас. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — отметил Аксенов.

Руководитель не стал уточнять детали происшествия и не назвал точные локации, подчеркнув, что пострадавшим окажут необходимую помощь. Жителей полуострова он призвал соблюдать повышенную осторожность.

Предыдущей ночью Крым также подвергся атаке. Из-за обстрела погиб один житель региона. Двое получили ранения, среди пострадавших — 10-летний ребенок.

Недавно железнодорожное сообщение с Крымом решили приостановить. Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» вдвое сократил глубину продаж билетов.

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