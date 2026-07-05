Русская тоска, платные дороги и дроны: как семья съездила на море на машине в разгар топливного кризиса

Стоит ли ехать в автопутешествие на Черное море этим летом, реально ли заправиться по пути, дорого ли обойдется сама дорога и насколько это опасно в свете последних событий с регулярными беспилотными атаками на юг России — корреспондент YA62.RU съездила в отпуск в Геленджик и ответила на все эти вопросы.
Дорога к морю
Начну с того, что я ехала с трехлетним малышом. Этот момент вносит свои коррективы, на которых я останавливаться подробно не стану. Наверное, все и так понимают, что с маленьким человеком на борту нужны более частые остановки, проехать 20 часов без полноценного сна в горизонтальном положении ему тоже будет сложно. Взрослым людям с опытом вождения преодолеть расстояние от Рязанской области до Геленджика можно за сутки, если, конечно, нет планов останавливаться по пути.
А остановиться, в принципе, есть где. Хотя бы на пару часов. Из интересного — Каменск-Шахтинский. Там есть легендарное байк-кафе и байк-гостиница, где мы решили перекусить. После этого малыша соблазнили самолеты в парке «Патриот». Там же можно посмотреть выставку дронов, которые сбивает наша ПВО. Было познавательно. Еще одна остановка с ночевкой была в Краснодаре.
Там мы успели заглянуть в парк Галицкого, который мне напомнил по смыслу московский парк «Зарядье». А еще трамваи там знатные — пожалуй, Краснодар один из самых трамвайных городов, что я видела. Главное — выбрать правильный маршрут. Мы катались от района железнодорожного вокзала по узким мощеным улочкам, утопающим в пышных липах и акациях. Однозначно рекомендую запастись мороженым, романтическим настроением и устроить себе трамвайный вояж по городу.
Но теперь давайте отправимся к морю. Итак, самый главный вопрос — хорошо ли сейчас на тех самых курортах Краснодарского края и стоит ли туда вообще ехать? Оговорюсь, что я предвзято и несправедливо отношусь к Краснодарскому краю. Особенно к Сочи и его окрестностям. Мне они всегда казались слишком суетливыми и мещанскими. По духу мне ближе Крым, и, если бы я ехала одна, то, наверное, отправилась бы именно туда.
Я обожаю Севастополь за его воинскую доблесть и широкие набережные, Балаклаву за ее живописные бухты, Коктебель за хиппарско-богемный дух свободы и горные пейзажи, вдохновлявшие поэта Максимилиана Волошина на долгие прогулки. Гурзуф люблю за его котов и скалистые пляжи с кристально чистой водой, Ялту за канатку из «Ассы», а Феодосию хотя бы за музей Айвазовского. Но однажды я случайно попала в Геленджик и влюбилась в него из-за того, что там я поймала крымский вайб — там было всего понемногу и всё крымское сразу.
Город с историей
Геленджик находится в 25 км от портового Новороссийска. Он расположен на склоне Маркотхского хребта, начала Кавказских гор — в Геленджикской бухте, что напоминает подкову. Бухта образована двумя мысами — Толстым и Тонким. Геленджик переводится как «невесточка» — во времена владычества Османской империи здесь процветала работорговля, продавали похищенных девушек-славянок и черкешенок. Победа Российской империи прекратила эту практику, а при СССР тут построили множество здравниц и город окончательно превратился в курорт.
Во время Великой Отечественной войны в Геленджике был сформирован основной морской десант для освобождения Новороссийска в сентябре 1943 года. Тогда Геленджик был базой материального обеспечения битвы за Новороссийск, именно отсюда отправлялись торпедные катера, здесь же лечились раненые бойцы. Здравницы переоборудовали в госпитали, а город нещадно бомбили. Сейчас об этом периоде напоминают многочисленные памятники. Любителям советской монументальной скульптуры тут есть чем заняться — достаточно просто взять напрокат велосипед и проехаться по набережной, которая растянулась на всю бухту.
Добраться до Геленджика на поезде сейчас можно только с пересадкой из Новороссийска, что делает его чуть менее привлекательным для тех, кто выбирает этот вид транспорта. Зато тут есть аэродром, который расположен совсем близко от города.
Что делать в Геленджике обычному отдыхающему?
Скажу сразу: можно найти развлечения на любой вкус и бюджет. Можно валяться на пляже — они тут на любой вкус, есть песчаные, есть с мелкой галькой или с большими валунами. Если вы любитель поплавать, то последний вариант ваш, потому что вода на таких пляжах чище. Но ходить ногами по камням скользко и больно.
На Тонком и Толстом мысе можно найти пляжи за пределами Геленджикской бухты, они чище, а море не такое спокойное. Для тех, кто не любит волны, больше подойдут пляжи в центре Геленджика или со стороны Толстого мыса. Самая шумная часть города — в центре бухты, самый спокойный — Тонкий мыс, куда приятно ездить почилить. Там же находится совсем новый Молодежный парк, где очень здорово встречать закаты, валяться в гамаке и пить чай из термоса (или не чай) по вечерам на берегу моря. Некоторые неподалеку от парка живут в палатках дикарями.
Толстый мыс в своем завершении тоже спокойный и более буржуазный. Именно здесь самые ухоженные пляжи и самые дорогие отели. Там же располагается и самое главное украшение Геленджика — действующий маяк. Под маяком обрывистый берег и роща, в которой разбит уютный палаточный лагерь. Тут живет в основном повзрослевшая свободная публика из больших городов — таких во времена моей молодости называли хиппи.
По вечерам здесь играют на африканских барабанах, дудят в огромную, но тихую трубу и слушают мантры. Весь этот пестрый народ мирно соседствует с местными жителями с флагами ВМФ на палатках. А под скалистым берегом на закате плавают компании на сапах и плотах с колонками и шампанским. В общем, красота.
Правда, сам маяк лучше наблюдать с Тонкого мыса, с отдаления. Но приехать на пикник на обрывистый берег Толстого мыса очень приятно, заодно прогулявшись по соседнему парку на набережной.
Где поесть и где пожить?
Поесть можно на каждом шагу: полноценный обед с первым, вторым и компотом в столовой обходится в 400–500 рублей на человека. Похудеть, как вы понимаете, не вышло. Очень дешево стоят черешня и клубника, Рязань в этом плане после возвращения неприятно удивила. Арендовать жилье можно тоже на любой вкус, в том числе уже на месте.
Правда, самые недорогие и при этом комфортные варианты отдыхающие бронируют сильно заранее. Мне приглянулся поначалу один гостевой дом на Тонком мысе с очень хорошим рейтингом: за двухместный номер просили 2500 рублей в сутки. Но там было всё забронировано, включая сентябрь. Что-то более дорогое или менее комфортное можно снять на месте — повсюду висят объявления о сдаваемых номерах.
Чем заняться, кроме пляжа
В Геленджике есть всё, что должно быть на любом порядочном курорте Краснодарского края. Несколько парков с каруселями и колесами обозрения, один из которых на горе. Туда нужно подниматься на канатке с красивым видом на гору и бухты.
Есть несколько причалов с кораблями и яхтами. Можно прогуляться по пирсу, выбрать понравившуюся яхточку и договориться с капитаном о морской прогулке прямо на месте. В этом есть свои преимущества. Например, в киосках для туристов, где продают билеты и заманивают на экскурсии, нам говорили, что для детей скидок нет. А на центральном причале капитан яхты, эффектная блондинка Светлана, сказала, что делает детям скидки в 50 процентов. Так что в индивидуальном общении есть свои преимущества.
Можно поплавать с Джеком Воробьем на стилизованном под пиратский корабле или на яхте «Ассоль» с алыми парусами. Я выбрала самый большой в Геленджике теплоход «Империя» из-за обещанного саксофона на закате.
Если хочется пешей активности, то можно отправиться в поход по горам. Отдельный вид досуга — покатушки в горы на отечественных внедорожниках с открытым верхом.
Еще есть «Сафари-парк» — чтобы туда добраться, тоже нужно подниматься по канатке. Но мне было очень жарко. Я подумала, как там жарко зверям, и ехать туда отпало всякое желание. Я предпочла Геленджикский дельфинарий. И он мне очень понравился. Тут есть морской лев, морские котики и, конечно, дельфины. Детей до четырех лет сюда пускают бесплатно.
Вишенка на торте — в Геленджике находится самый большой открытый аквапарк в Краснодарском крае. Я там не была, но мимо проходила — выглядит впечатляюще.
Куда поехать в окрестностях?
Совсем рядом с Геленджиком находится поселок Сосновка — его все хвалят за прекрасные пляжи, но доехать на машине прямо до моря не выйдет. Надо идти от стоянки пешком минут 30. Для взрослого человека — фигня вопрос. Но ехать лучше утром, потому что в разгар жары спускаться не очень комфортно.
В соседней Кабардинке можно посмотреть на знаменитый сухогруз «Рио», который штормом выкинуло на черноморское побережье, и уже несколько лет он стоит там кораблем-призраком. Зрелище печальное — я бы приехала сюда ночью, чтобы не было туристов, которые, как по мне, опошляют трагическую красоту момента. Огромный корабль в самом расцвете сил, который буря выкинула на берег, стал общественным туалетом и местом для селфи.
Хотелось взять винишко, почитать «Балладу о буксире» Бродского и поплакать в одиночестве на берегу рядом с тихонько умирающим разграбленным и исписанным граффити судном. В общем, для русской тоски это место самое подходящее, если вы приедете туда глухим вечером, чтобы упиваться хандрой вам не мешали праздношатающиеся.
Если вы не настроены на русскую тоску, то тогда айда пить шампанское в Абрау-Дюрсо. Это горный поселок с очень красивым спокойным и теплым озером, по которому можно поплавать на яхте, катамаране или стилизованном под ретротеплоход электроходе. Озеро охраняемое, поэтому там всё с приставкой «электро».
За час прогулки с гидом и шампанским просят 1200 рублей. Можно без живого гида и без шампанского за 600. Впрочем, игристое там можно покупать за умеренные деньги и пить где угодно. Здесь же есть и разные экотропы — рассчитаны на прогулки по горам продолжительностью от часа до 3,5. Разного уровня сложности, тропы выглядят очень живописно.
А в девять вечера на озере начинает работать музыкальный фонтан с шоу, которое посвящено виноделию. Шоу красивое и бесплатное, и я бы советовала потратить на него полчаса своего времени. Особенно, если вы заблаговременно запаслись шампанским. Но мне зашло и без него. На своей машине доехать от Геленджика с учетом пробок в Новороссийске займет полтора часа. Если повезет без пробок, то можно попасть туда гораздо быстрее.
Самое главное: что с бензином и безопасностью
Скажу честно, что работу ПВО во время отдыха я слышала — за две недели пару раз довольно громко, в том числе и на море. Кроме того, постоянно приходят уведомления об опасности — тут она трех видов: авиационная, беспилотная и ракетная. Жить с ней приходится практически постоянно. Но сейчас такая ситуация повсеместно, и тут есть два варианта — или быть фаталистом и продолжать жить обычной жизнью, или не вылезать из подвала-бомбоубежища круглыми сутками.
Что касается бензинового кризиса, то тут скорее сработал эффект общей напряженности. На АЗС Геленджика и Новороссийска к концу июня начали выстраиваться очереди из напуганных отдыхающих, а на некоторых заправках пропало топливо или подскочила его цена. Но стоило отъехать от больших городов, как появлялись заправки с обычными ценами, с топливом разного вида в наличии и без очередей. Как и в других регионах, действуют разные ограничения, например, мы не могли заправиться в канистру, не могли заправить полный бак за один раз. Вопрос решился повторным заездом на ту же самую заправку.
Ближе к Рязани ситуация стала ухудшаться, но заправиться в целом было можно. Правда, уже с очередями. В один из моментов нас спас запас дизеля из канистры на черный день. Но если бы мы вели себя более ответственно и заправились раньше, то и этого можно было бы избежать.
Еще один бич южных дорог — платные участки. Таких участков тут много. Туда мы ехали, собирая по пути многие платники, получилось порядка 3500 рублей только за сами дороги. Причем на бесплатных дорогах была введена бесячая система — запрет обгона и ограничение скорости до 40 км на совершенно ровной, прямой трассе вне населенных пунктов. Всё это очевидно было сделано для того, чтобы загнать людей на платники.
Обратно мы поехали через кубанско-ростовские станицы — удалось объехать самые дорогие платные участки, хоть и не все. И, честно говоря, показалось, что времени мы потратили столько же, денег меньше, а дорога оказалась более интересной и живописной.
В целом, путешествовать, конечно, стало сложнее. Но практика показала, что всё реально. Просто нужно учитывать новые вводные и воспринимать их по возможности как дополнительное приключение.