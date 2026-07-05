Русская тоска, платные дороги и дроны: как семья съездила на море на машине в разгар топливного кризиса

Закаты в Геленджике прекрасны Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Стоит ли ехать в автопутешествие на Черное море этим летом, реально ли заправиться по пути, дорого ли обойдется сама дорога и насколько это опасно в свете последних событий с регулярными беспилотными атаками на юг России — корреспондент YA62.RU съездила в отпуск в Геленджик и ответила на все эти вопросы.

Дорога к морю

Начну с того, что я ехала с трехлетним малышом. Этот момент вносит свои коррективы, на которых я останавливаться подробно не стану. Наверное, все и так понимают, что с маленьким человеком на борту нужны более частые остановки, проехать 20 часов без полноценного сна в горизонтальном положении ему тоже будет сложно. Взрослым людям с опытом вождения преодолеть расстояние от Рязанской области до Геленджика можно за сутки, если, конечно, нет планов останавливаться по пути.

А остановиться, в принципе, есть где. Хотя бы на пару часов. Из интересного — Каменск-Шахтинский. Там есть легендарное байк-кафе и байк-гостиница, где мы решили перекусить. После этого малыша соблазнили самолеты в парке «Патриот». Там же можно посмотреть выставку дронов, которые сбивает наша ПВО. Было познавательно. Еще одна остановка с ночевкой была в Краснодаре.

Там мы успели заглянуть в парк Галицкого, который мне напомнил по смыслу московский парк «Зарядье». А еще трамваи там знатные — пожалуй, Краснодар один из самых трамвайных городов, что я видела. Главное — выбрать правильный маршрут. Мы катались от района железнодорожного вокзала по узким мощеным улочкам, утопающим в пышных липах и акациях. Однозначно рекомендую запастись мороженым, романтическим настроением и устроить себе трамвайный вояж по городу.

Это вид с горного хребта Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU Неподалеку от Абрау-Дюрсо Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Но теперь давайте отправимся к морю. Итак, самый главный вопрос — хорошо ли сейчас на тех самых курортах Краснодарского края и стоит ли туда вообще ехать? Оговорюсь, что я предвзято и несправедливо отношусь к Краснодарскому краю. Особенно к Сочи и его окрестностям. Мне они всегда казались слишком суетливыми и мещанскими. По духу мне ближе Крым, и, если бы я ехала одна, то, наверное, отправилась бы именно туда.

Я обожаю Севастополь за его воинскую доблесть и широкие набережные, Балаклаву за ее живописные бухты, Коктебель за хиппарско-богемный дух свободы и горные пейзажи, вдохновлявшие поэта Максимилиана Волошина на долгие прогулки. Гурзуф люблю за его котов и скалистые пляжи с кристально чистой водой, Ялту за канатку из «Ассы», а Феодосию хотя бы за музей Айвазовского. Но однажды я случайно попала в Геленджик и влюбилась в него из-за того, что там я поймала крымский вайб — там было всего понемногу и всё крымское сразу.

Город с историей

Геленджик находится в 25 км от портового Новороссийска. Он расположен на склоне Маркотхского хребта, начала Кавказских гор — в Геленджикской бухте, что напоминает подкову. Бухта образована двумя мысами — Толстым и Тонким. Геленджик переводится как «невесточка» — во времена владычества Османской империи здесь процветала работорговля, продавали похищенных девушек-славянок и черкешенок. Победа Российской империи прекратила эту практику, а при СССР тут построили множество здравниц и город окончательно превратился в курорт.

Во время Великой Отечественной войны в Геленджике был сформирован основной морской десант для освобождения Новороссийска в сентябре 1943 года. Тогда Геленджик был базой материального обеспечения битвы за Новороссийск, именно отсюда отправлялись торпедные катера, здесь же лечились раненые бойцы. Здравницы переоборудовали в госпитали, а город нещадно бомбили. Сейчас об этом периоде напоминают многочисленные памятники. Любителям советской монументальной скульптуры тут есть чем заняться — достаточно просто взять напрокат велосипед и проехаться по набережной, которая растянулась на всю бухту.

Добраться до Геленджика на поезде сейчас можно только с пересадкой из Новороссийска, что делает его чуть менее привлекательным для тех, кто выбирает этот вид транспорта. Зато тут есть аэродром, который расположен совсем близко от города.

Что делать в Геленджике обычному отдыхающему?

Скажу сразу: можно найти развлечения на любой вкус и бюджет. Можно валяться на пляже — они тут на любой вкус, есть песчаные, есть с мелкой галькой или с большими валунами. Если вы любитель поплавать, то последний вариант ваш, потому что вода на таких пляжах чище. Но ходить ногами по камням скользко и больно.

На Тонком и Толстом мысе можно найти пляжи за пределами Геленджикской бухты, они чище, а море не такое спокойное. Для тех, кто не любит волны, больше подойдут пляжи в центре Геленджика или со стороны Толстого мыса. Самая шумная часть города — в центре бухты, самый спокойный — Тонкий мыс, куда приятно ездить почилить. Там же находится совсем новый Молодежный парк, где очень здорово встречать закаты, валяться в гамаке и пить чай из термоса (или не чай) по вечерам на берегу моря. Некоторые неподалеку от парка живут в палатках дикарями.

Такие лежаки-скамейки есть в Молодежном парке Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Толстый мыс в своем завершении тоже спокойный и более буржуазный. Именно здесь самые ухоженные пляжи и самые дорогие отели. Там же располагается и самое главное украшение Геленджика — действующий маяк. Под маяком обрывистый берег и роща, в которой разбит уютный палаточный лагерь. Тут живет в основном повзрослевшая свободная публика из больших городов — таких во времена моей молодости называли хиппи.

По вечерам здесь играют на африканских барабанах, дудят в огромную, но тихую трубу и слушают мантры. Весь этот пестрый народ мирно соседствует с местными жителями с флагами ВМФ на палатках. А под скалистым берегом на закате плавают компании на сапах и плотах с колонками и шампанским. В общем, красота.

На маяк лучше смотреть подальше от него Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Правда, сам маяк лучше наблюдать с Тонкого мыса, с отдаления. Но приехать на пикник на обрывистый берег Толстого мыса очень приятно, заодно прогулявшись по соседнему парку на набережной.

Где поесть и где пожить?

Поесть можно на каждом шагу: полноценный обед с первым, вторым и компотом в столовой обходится в 400–500 рублей на человека. Похудеть, как вы понимаете, не вышло. Очень дешево стоят черешня и клубника, Рязань в этом плане после возвращения неприятно удивила. Арендовать жилье можно тоже на любой вкус, в том числе уже на месте.

Правда, самые недорогие и при этом комфортные варианты отдыхающие бронируют сильно заранее. Мне приглянулся поначалу один гостевой дом на Тонком мысе с очень хорошим рейтингом: за двухместный номер просили 2500 рублей в сутки. Но там было всё забронировано, включая сентябрь. Что-то более дорогое или менее комфортное можно снять на месте — повсюду висят объявления о сдаваемых номерах.

Чем заняться, кроме пляжа

В Геленджике есть всё, что должно быть на любом порядочном курорте Краснодарского края. Несколько парков с каруселями и колесами обозрения, один из которых на горе. Туда нужно подниматься на канатке с красивым видом на гору и бухты.

Есть несколько причалов с кораблями и яхтами. Можно прогуляться по пирсу, выбрать понравившуюся яхточку и договориться с капитаном о морской прогулке прямо на месте. В этом есть свои преимущества. Например, в киосках для туристов, где продают билеты и заманивают на экскурсии, нам говорили, что для детей скидок нет. А на центральном причале капитан яхты, эффектная блондинка Светлана, сказала, что делает детям скидки в 50 процентов. Так что в индивидуальном общении есть свои преимущества.

Можно поплавать с Джеком Воробьем на стилизованном под пиратский корабле или на яхте «Ассоль» с алыми парусами. Я выбрала самый большой в Геленджике теплоход «Империя» из-за обещанного саксофона на закате.

Такой вид на бухту открывается с горы — слева Толстый мыс, справа — Тонкий Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Если хочется пешей активности, то можно отправиться в поход по горам. Отдельный вид досуга — покатушки в горы на отечественных внедорожниках с открытым верхом.

Еще есть «Сафари-парк» — чтобы туда добраться, тоже нужно подниматься по канатке. Но мне было очень жарко. Я подумала, как там жарко зверям, и ехать туда отпало всякое желание. Я предпочла Геленджикский дельфинарий. И он мне очень понравился. Тут есть морской лев, морские котики и, конечно, дельфины. Детей до четырех лет сюда пускают бесплатно.

Вишенка на торте — в Геленджике находится самый большой открытый аквапарк в Краснодарском крае. Я там не была, но мимо проходила — выглядит впечатляюще.

Куда поехать в окрестностях?

Совсем рядом с Геленджиком находится поселок Сосновка — его все хвалят за прекрасные пляжи, но доехать на машине прямо до моря не выйдет. Надо идти от стоянки пешком минут 30. Для взрослого человека — фигня вопрос. Но ехать лучше утром, потому что в разгар жары спускаться не очень комфортно.

В соседней Кабардинке можно посмотреть на знаменитый сухогруз «Рио», который штормом выкинуло на черноморское побережье, и уже несколько лет он стоит там кораблем-призраком. Зрелище печальное — я бы приехала сюда ночью, чтобы не было туристов, которые, как по мне, опошляют трагическую красоту момента. Огромный корабль в самом расцвете сил, который буря выкинула на берег, стал общественным туалетом и местом для селфи.

Хотелось взять винишко, почитать «Балладу о буксире» Бродского и поплакать в одиночестве на берегу рядом с тихонько умирающим разграбленным и исписанным граффити судном. В общем, для русской тоски это место самое подходящее, если вы приедете туда глухим вечером, чтобы упиваться хандрой вам не мешали праздношатающиеся.

«Рио» огромный, как дом Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU И он на веки вечные останется на берегу Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

Если вы не настроены на русскую тоску, то тогда айда пить шампанское в Абрау-Дюрсо. Это горный поселок с очень красивым спокойным и теплым озером, по которому можно поплавать на яхте, катамаране или стилизованном под ретротеплоход электроходе. Озеро охраняемое, поэтому там всё с приставкой «электро».

За час прогулки с гидом и шампанским просят 1200 рублей. Можно без живого гида и без шампанского за 600. Впрочем, игристое там можно покупать за умеренные деньги и пить где угодно. Здесь же есть и разные экотропы — рассчитаны на прогулки по горам продолжительностью от часа до 3,5. Разного уровня сложности, тропы выглядят очень живописно.

Музыкальный фонтан в Абрау-Дюрсо Источник: Кристина Мельникова / YA62.RU

А в девять вечера на озере начинает работать музыкальный фонтан с шоу, которое посвящено виноделию. Шоу красивое и бесплатное, и я бы советовала потратить на него полчаса своего времени. Особенно, если вы заблаговременно запаслись шампанским. Но мне зашло и без него. На своей машине доехать от Геленджика с учетом пробок в Новороссийске займет полтора часа. Если повезет без пробок, то можно попасть туда гораздо быстрее.

Самое главное: что с бензином и безопасностью

Скажу честно, что работу ПВО во время отдыха я слышала — за две недели пару раз довольно громко, в том числе и на море. Кроме того, постоянно приходят уведомления об опасности — тут она трех видов: авиационная, беспилотная и ракетная. Жить с ней приходится практически постоянно. Но сейчас такая ситуация повсеместно, и тут есть два варианта — или быть фаталистом и продолжать жить обычной жизнью, или не вылезать из подвала-бомбоубежища круглыми сутками.

Что касается бензинового кризиса, то тут скорее сработал эффект общей напряженности. На АЗС Геленджика и Новороссийска к концу июня начали выстраиваться очереди из напуганных отдыхающих, а на некоторых заправках пропало топливо или подскочила его цена. Но стоило отъехать от больших городов, как появлялись заправки с обычными ценами, с топливом разного вида в наличии и без очередей. Как и в других регионах, действуют разные ограничения, например, мы не могли заправиться в канистру, не могли заправить полный бак за один раз. Вопрос решился повторным заездом на ту же самую заправку.

Ближе к Рязани ситуация стала ухудшаться, но заправиться в целом было можно. Правда, уже с очередями. В один из моментов нас спас запас дизеля из канистры на черный день. Но если бы мы вели себя более ответственно и заправились раньше, то и этого можно было бы избежать.

Еще один бич южных дорог — платные участки. Таких участков тут много. Туда мы ехали, собирая по пути многие платники, получилось порядка 3500 рублей только за сами дороги. Причем на бесплатных дорогах была введена бесячая система — запрет обгона и ограничение скорости до 40 км на совершенно ровной, прямой трассе вне населенных пунктов. Всё это очевидно было сделано для того, чтобы загнать людей на платники.

Обратно мы поехали через кубанско-ростовские станицы — удалось объехать самые дорогие платные участки, хоть и не все. И, честно говоря, показалось, что времени мы потратили столько же, денег меньше, а дорога оказалась более интересной и живописной.