А продукты будут? Что происходит с поставками товаров в магазины на фоне проблем с топливом

К изобилию на полках мы уже привыкли, отвыкать не хотелось бы Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Проблемы с топливом предсказуемо затронули и поставщиков продуктов. Они шлют письма торговым сетям о том, что не могут гарантировать своевременное прибытие грузовиков на склады, и просят их не штрафовать — беда-то общая. Ретейлеры говорят: дефицит товаров на полках нам пока не грозит. Что будет дальше — разбиралась «Фонтанка.ру».

О росте цен говорить пока рано

Два участника розничного рынка Петербурга неавторизованно рассказали «Фонтанке.ру»: производители продуктов питания начали присылать в сети письма о том, что не могут выдерживать оговоренные сроки поставки товаров из-за дефицита топлива.

Такие сообщения, по словам собеседников «Фонтанки.ру», присылают поставщики из других регионов: Поволжья, Южного федерального округа. Как указано в письме одного производителя из Ульяновской области, адресованного розничной сети в Петербурге (есть в распоряжении редакции), власти области на прошлой неделе ввели ограничения на продажу бензина и дизеля для грузовиков. «В связи с форс-мажором машины с нашей продукцией могут задерживаться в пути. Просим вас не выставлять претензии за нарушение сроков поставки товара», — указано в письме.

Информацию о том, что иногородние поставщики предупреждают о задержке сроков доставки, подтверждает глава ГК «РеалЪ» Александр Мышинский.

«Уведомляют о возможных задержках по доставке, но пока ситуация не критическая и все заказы доезжают. Хотя и случается, что это происходит чуть позже намеченных сроков», — рассказал он.

Что касается представителей федеральных торговых сетей, то Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупнейшие сети (Х5, «Ленту», «Магнит», «Дикси»), уверяет, что все под контролем.

«АКОРТ внимательно отслеживает ситуацию с топливом и вместе с участниками рынка работает над оптимизацией топливных издержек. На сегодняшний день крупные федеральные торговые сети сохраняют устойчивость логистики за счет развития собственной инфраструктуры, маршрутизации и распределительных центров, а также адаптируют процессы к текущим условиям», — сообщил председатель АКОРТ Станислав Богданов.

По его словам, ассоциация постоянно ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами — поставщиками, перевозчиками и органами власти.

Говорить о каком-либо прямом и неизбежном переносе роста цен на топливо в розничную цену продуктов преждевременно. Станислав Богданов председатель АКОРТ

«Топлива пока хватает»

О сложностях с поставкой говорят и производители продуктов питания на Северо-Западе. Например, руководитель одного из пищевых производств из Карелии рассказывает, что проблем с дизелем, на котором традиционно работают грузовики, нет. Зато в полный рост видна проблема с очередями на заправках.

«Сейчас сроки заправки составляют уже не 10 минут, как раньше, а около двух часов. То есть доставка стала более неудобной и долгой. Спасибо, что топлива пока хватает», — говорит он.

Кроме того, есть загвоздка с доставкой товаров FMCG в отдаленные от райцентров населенные пункты. Как правило, там не работают крупные поставщики топлива, а есть только мелкие одиночные заправки. И вот на них как раз никакого топлива нет. То есть не всегда машина может вернуться обратно после того, как доставила груз, делится наблюдениями собеседник «Фонтанки.ру».

Известная проблема, но без дефицита

О сложностях на рынке логистики знают и отраслевые эксперты, но уверяют, что дефицита товаров не будет.

«Да, я слышал от производителей, что сроки удлиняются, — подтверждает президент гильдии „Алкопро“ Андрей Московский. — Но это не значит, что в ближайшее время мы увидим какую-то нехватку алкоголя и других товаров в магазинах. Ведь все производители делают запасы своей продукции на складах. Ситуация не критическая».

О том, что сокращения ассортимента в торговле точно не будет, говорит и независимый консультант по продвижению продуктов питания в торговые сети Михаил Лачугин.

«Запасы есть и у производителей, и у сетей. Уверен, что ретейлеры с пониманием отнесутся к возможным задержкам поставок и никаких штрафов вводить не будут. Скорее наоборот, будут помогать производителям с доставкой, то есть действовать в общих интересах», — считает эксперт.

Жалобы логистов

Между тем и логистические компании рассказывают про удлинение сроков доставки.

«На сегодняшний день в центральной части России и в регионах восточнее существенных сложностей с организацией перевозок мы не наблюдаем. Однако в Крыму и южных регионах ситуация уже ощущается. Там есть определенное давление на рынок топлива, прежде всего дизельного, что потенциально может отразиться как на сроках доставки, так и на стоимости перевозок», — говорит генеральный директор транспортно-логистической компании «Байт Транзит» Алексей Шпикельман.

«Мы видим сложности в направлении юга и обратно. Туда представители отрасли очень неохотно едут, потому что заправиться сложно, бывают простои транспорта, а он должен все время работать. Логистический бизнес и так низкомаржинальный, а сейчас из-за простоев прибыльность его снижается», — комментирует учредитель VIG Trans Игорь Ребельский.

По его словам, на сегодня логистические компании уже не могут уверенно отвечать за сроки доставки товаров. Теперь перевозчики всегда предварительно обсуждают с клиентами вероятность переносов.

«Обычно контрагенты лояльны и принимают во внимание новые обстоятельства», — добавляет эксперт.

Ранее в контрактах очень часто прописывались четкие сроки доставки, но сейчас логистические компании не готовы включать этот пункт в договоры. Либо же повышают цены на услуги, чтобы компенсировать возможные риски, связанные с изменением сроков доставки, говорит Игорь Ребельский.

Нерадужные перспективы

В ближайшем будущем можно ожидать повышения цен на услуги логистических компаний, говорят участники рынка. Часть перевозчиков в сегменте международных перевозок и перевозок по СНГ закладывает дополнительные издержки в стоимость своих услуг, ставки уже увеличились примерно на 5%.