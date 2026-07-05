Готовимся к переходу на четырехдневку? Ответ Минтруда

Трудовое законодательство в России позволяет работодателям и сотрудникам по взаимному согласию перейти на различные форматы рабочей недели, как на четырехдневку, так и на шестидневку. Подробнее об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Сегодняшние нормы трудового законодательства позволяют работодателю и работникам перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон», — заявил Котяков в разговоре с РИА Новости.
Министр труда уточнил, что режим работы устанавливается внутри организаций через коллективные соглашения и индивидуальные договоры. Он подчеркнул, что каждая компания имеет право самостоятельно определять наиболее подходящий режим рабочего времени в соответствии с действующими нормами.
Не так давно глава Минтруда исключал переход сотрудников на сокращенный формат работы и утверждал, что пока в нем смысла нет. По его словам, действующие нормы трудового законодательства дают возможность регулирования режима занятости.
Примечательно, что некоторые компании уже переходят на новый график работы. Из-за чего так произошло, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.