Готовимся к переходу на четырехдневку? Ответ Минтруда

Компании вправе самостоятельно выбирать режим рабочего времени в рамках закона Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Трудовое законодательство в России позволяет работодателям и сотрудникам по взаимному согласию перейти на различные форматы рабочей недели, как на четырехдневку, так и на шестидневку. Подробнее об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Сегодняшние нормы трудового законодательства позволяют работодателю и работникам перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон», — заявил Котяков в разговоре с РИА Новости.

Министр труда уточнил, что режим работы устанавливается внутри организаций через коллективные соглашения и индивидуальные договоры. Он подчеркнул, что каждая компания имеет право самостоятельно определять наиболее подходящий режим рабочего времени в соответствии с действующими нормами.

Не так давно глава Минтруда исключал переход сотрудников на сокращенный формат работы и утверждал, что пока в нем смысла нет. По его словам, действующие нормы трудового законодательства дают возможность регулирования режима занятости.