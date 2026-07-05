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Экономика Готовимся к переходу на четырехдневку? Ответ Минтруда

Готовимся к переходу на четырехдневку? Ответ Минтруда

Также обсуждались вопросы перехода на шестидневку

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Компании вправе самостоятельно выбирать режим рабочего времени в рамках закона | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКомпании вправе самостоятельно выбирать режим рабочего времени в рамках закона | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Компании вправе самостоятельно выбирать режим рабочего времени в рамках закона

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Трудовое законодательство в России позволяет работодателям и сотрудникам по взаимному согласию перейти на различные форматы рабочей недели, как на четырехдневку, так и на шестидневку. Подробнее об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Сегодняшние нормы трудового законодательства позволяют работодателю и работникам перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон», — заявил Котяков в разговоре с РИА Новости.

Министр труда уточнил, что режим работы устанавливается внутри организаций через коллективные соглашения и индивидуальные договоры. Он подчеркнул, что каждая компания имеет право самостоятельно определять наиболее подходящий режим рабочего времени в соответствии с действующими нормами.

Не так давно глава Минтруда исключал переход сотрудников на сокращенный формат работы и утверждал, что пока в нем смысла нет. По его словам, действующие нормы трудового законодательства дают возможность регулирования режима занятости.

Примечательно, что некоторые компании уже переходят на новый график работы. Из-за чего так произошло, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

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Корреспондент оперативной редакции
Работа Сокращенная рабочая неделя Минтруд Антон Котяков
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Комментарии
2
Гость
35 минут
На шестидневке работают те, у кого профессия такая, наверное. Есть же еще смены просто, типа 2/2 итд. Но в целом если сделают 4 дня я явно против не буду
Гость
36 минут
Я бы четырехдневку поработала, даааааа
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Гость
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