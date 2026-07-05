Прошловековой бензин. В России готовятся перейти на топливо Евро-2 — как это скажется на моторах

Пока проблемой является доступность топлива, возможно, скоро — и его качество Источник: Артем Краснов

Бензиновый кризис поставил ребром вопрос качества топлива, и в правительстве рассматривают возможность перехода на бензины класса Евро-2: по замыслу, снижение экологического класса увеличит объемы выпуска топлива. Часть НПЗ еще с осени прошлого года получила право делать бензины класса Евро-3, но переход на Евро-2 выглядит совсем радикальным шагом, потому что такой бензин вышел из оборота примерно в те же дни, что и карбюраторная техника. Проблема усугубляется распространением сложных моторов с наддувом и прямым впрыском: сколько они проездят на «прошловековом» бензине?

Разбираемся, в чем бензины Евро-2 уступают привычным маркам и какие последствия могут быть у автовладельцев.

Дьявол пахнет серой

Характеристики бензинов определяются рядом нормативов, в частности ГОСТ 32513-2023. Пресловутые цифры «Евро» в нем эквивалентны экологическим классам К2, К3, К4 и К5. Стандарт по большей части повторяет европейские требования к топливу соответствующих категорий. Для справки: в Европе автомобили под топливо Евро-2 не выпускают с 2001 года, а сам бензин такого класса запретили в 2004 году. В России выпуск топлива класса Евро-2 прекращен в 2013 году, примерно в те же дни, что и вазовской «классики». Теперь же возвращаемся к прошловековым стандартам на топливо.

Бензин класса Евро-2 отличается от Евро-5 по четырем параметрам: содержание серы, ароматических углеводородов, монометиланилина, а также спиртов и эфиров.

Бензин Евро-2 годится для таких машин, но для современных он слишком «грязный» Источник: Артем Краснов

Наиболее заметное отличие — в первом компоненте, в сере. Если для Евро-5 ее предельное содержание составляет 10 мг/кг, для Евро-4 — 50, для Евро-3 — 150, то для класса Евро-2 — 500 мг/кг.

Такая разница критична. Проблема серы — в ее химической активности. Она легко образует кислоты, провоцируя коррозионный износ как цилиндро-поршневой группы, так и деталей топливной аппаратуры. Сера увеличивает нагарообразование, тлетворно влияет на благородные металлы каталитического нейтрализатора и забивает его соты сульфатами (поэтому со временем растет сопротивление выхлопной системы). Серное топливо можно определить по запаху выхлопа, который отдает тухлыми яйцами за счет образования сероводорода.

Ниже — графики из научной работы 1987 года о влиянии серы на износ мотора (свежие исследования найти сложно, поскольку в наши дни тема считается хорошо изученной).

Износ мотора от содержания серы в топливе: одни зависимости близки к линейным, другие — к экспоненциальным. Именно такие исследования легли в обоснование строгих стандартов по содержанию серы в топливе класса Евро начиная с 1990-х годов Источник: https://nepis.epa.gov/

Удаление серы — сложный и энергетически затратный процесс. На НПЗ бензины подвергают гидроочистке: нагреву до 400 градусов Цельсия при давлении до 130 атмосфер в водороде в присутствии катализатора (никеля, кобальта, молибдена). Если на НПЗ повреждено соответствующее оборудование, выпуск низкосернистых бензинов затруднен, что усугубляется и спецификой российской нефти: многие ее сорта (тот же Urals) имеют высокое содержание серы.

Серные времена

Современные моторы еще более чувствительны к сере из-за распространения впрыска топлива, в том числе прямого (в цилиндры). Прецизионная топливная аппаратура плохо переносит серу как из-за коррозии, так и увеличенного нагарообразования на соплах форсунок. Плохо влияет сера и на моторные масла: специалисты Castrol и Total в ответ на запрос «Авторевю» отмечали, что масла с низким щелочным числом при работе мотора на высокосернистом топливе могут превратиться в «гудрон» уже через 10–12 тысяч километров. Переход России на бензины класса Евро-5 в 2016 году был не прихотью, а ответом на растущую долю в автопарке машин с современными моторами, для которых низкосернистый бензин не просто рекомендован, а обязателен.

Китайские автомобили в этом смысле не панацея: вопреки мнению о примитивности их конструкции, большая часть чайнакаров ценой от 2,5 млн рублей оснащается моторами с прямым впрыском топлива. Например, локализованный в Калуге двигатель SQRF4316 объемом 1,6 литра, который ставится на массу моделей, включая популярный Tenet T7, имеет впрыск топлива в цилиндры и чувствителен к сере. Аналогично двигатели полноприводных Haval Jolion (GW4B15D) мощностью 150 л. с. имеют прямой впрыск топлива.

Неароматная ароматика

Что касается бензола и прочих ароматических углеводородов, то из-за наличия углеродного кольца их молекулы являются достаточно прочными, поэтому, с одной стороны, имеют высокое октановое число, с другой — они сами по себе токсичны, хуже горят и склонны к образованию нагара. По содержанию бензола именно бензин Евро-2 стоит особняком: в нем допускается до 5% против 1% у более экологичных классов. По общему содержанию «ароматики» Евро-2 допускает 42%, остальные бензины — 35%.

Еще одним антидетонатором является монометиланилин, который в современных бензинах запрещен полностью, а в Евро-2 допустим до 1,3%. Причина его ограничений та же: ядовит и склонен к нагарообразованию.

Мелкие АЗС обычно покупали топливо на нефтебазах ВИНКов, но в условиях кризиса могут попытаться делать их самостоятельно, применяя дешевые антидетонаторы Источник: Артем Краснов

Получается, что бензину Евро-2 при прочих равных проще поднять октановое число, но делается это за счет компонентов, которые увеличивают загрязнение мотора. А значит, раньше потребуется промывка или раскоксовка форсунок.

Спиртовой маневр

В отличие от бензинов Евро-3 и выше, для Евро-2 не ограничено содержание оксигенатов: углеводородов с высоким содержанием кислорода, в основном эфиров и спиртов: метилового, этилового, изопропилового и так далее (пример старого норматива).

«Спиртовой маневр» обсуждался с прошлой осени: в правительстве хотели отменить акцизы на спирты для нефтеперерабатывающих компаний, чтобы те могли разбавлять ими бензин. В июне 2026 года законопроект приняли: согласно ему, НПЗ получат вычет за уплаченный акциз на компоненты (включая спирты), использованные при производстве прямогонного бензина.

Для современных бензинов содержание метанола, этанола и изопропанола ограничены величинами 1, 5 и 10%, а массовая доля кислорода в бензине — 2,7%. Для бензина класса Евро-2 таких лимитов нет, то есть «бодяжить» спирты можно активней.

Спирты в целом не вредны для моторов: у них высокое октановое число, они хорошо горят. Некоторые страны вроде Бразилии в принципе ездят на биоэтаноле. Проблема спиртов — химическая активность (агрессивны к резине, уплотнителям и так далее), а главное — меньшая энергетическая ценность. Так, низшая теплота сгорания у этанола 27–30 МДж/кг против 42–46 МДж/кг бензина. В пересчете на литр разница примерно 40–50%. То есть разбавление бензина спиртами приводит к увеличению литрового расхода топлива.

Похожая логика применима к эфирам, например метил-трет-бутиловому (МТБЭ). В современных бензинах их предельное содержание — 15%, чрезмерное увлечение приведет к падению энергетической ценности.

Гонка за октановым числом

Октановое число прямогонного бензина составляет в районе 45–60 единиц в зависимости от сырья, поэтому для современных автомобилей он не подходит. Повышение октанового числа — ключевая задача любого НПЗ, для чего используется несколько дорогих и сложных методов: каталитический риформинг, алкилирование, изомеризация, каталитический крекинг (последний увеличивает и выход бензинов). Например, для каталитического риформинга на НПЗ есть целые комплексы: реакторы, теплообменники, сепараторы, ректификационные колонны. Повреждение таких аппаратов осложняет выпуск высокооктановых бензинов, а значит…

А значит, возникает соблазн вспомнить дедовские методы с применением недорогих антидетонаторов на основе свинца, железа, марганца. Большая их часть или запрещена полностью, или лимитирована, но в безвыходной ситуации отдельные АЗС или заводики могут наладить выпуск контрафакта, покупая у НПЗ низкооктановый бензин и «улучшая» его самостоятельно. Обратная сторона: высокая токсичность выхлопа и/или повышенный износ мотора. Например, антидетонаторы на основе марганца убивают свечи, увеличивают риски прогара клапанов (из-за отложений), насыщают цилиндры абразивными частицами.

Хотя ряд китайских марок разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов, они чувствительны к октановому числу, и контрафактный бензин способен их разрушить за одну поездку Источник: Артем Краснов

Кстати, применение кустарных методов в России не редкость: в 2018 году, уже после введения норм Евро-5, издание «Авторевю» находило бензины с содержанием свинца. При этом сера у всех образцов, кроме одного, укладывалась в нормы Евро-5.

Россия оказалась на развилке, где вариантов три: сокращать производство бензина, увеличивать цену или резко снижать качество. Или всё сразу.