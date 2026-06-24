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Город Что с бензином Что происходит с топливом в России и Ярославской области: бензиновая хроника

Что происходит с топливом в России и Ярославской области: бензиновая хроника

Собрали информацию в один материал

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Содержание
Что происходит с бензином в Ярославской области | Источник: Алина Сардекова / 76.RU, Александр Куренной / 76.RU, читательница 76.RUЧто происходит с бензином в Ярославской области | Источник: Алина Сардекова / 76.RU, Александр Куренной / 76.RU, читательница 76.RU

Что происходит с бензином в Ярославской области

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU, Александр Куренной / 76.RU, читательница 76.RU

В июне 2026 года жители разных регионов России столкнулись с проблемами на заправках — бензин и дизель стал пропадать, а цены на топливо — взлетать.

Новости появляются каждый день. Чтобы не запутаться в происходящем, мы собрали информацию в этой хронике.

С чего всё началось

Изначально проблемы с топливом возникли в Крыму. Там в конце мая 2026 года ввели талоны на покупку бензина. Позже, 4 июня, стало известно, что в регионе временно запретили продажу топлива за наличные.

В начале июня в Москве и Санкт-Петербурге на некоторых АЗС ввели ограничения на покупку топлива в одни руки.

В Ярославле на тот момент было тихо. 5 июня корреспондент 76.RU провела рейд по городским заправкам, дефицит отдельных марок топлива наблюдался только на частной АЗС.

В начале июня на АЗС «Анита» не было 95-го и 100-го бензина | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUВ начале июня на АЗС «Анита» не было 95-го и 100-го бензина | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В начале июня на АЗС «Анита» не было 95-го и 100-го бензина

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

«95-го и 100-го нет, потому что закончились — просто закончились. Так уже недели три. Обещали завтра (6 июня. — Прим. ред.) привезти», — отметили на кассе АЗС «Анита».

Продавали только за наличку

13 июня на заправках сети «Татнефть» в Ярославле стали продавать бензин только по 20 литров на руки, а дизельное топливо — по 40. Кроме того, оплату принимали только наличными.

Одинаковая проблема распространилась в разных регионах. Коллеги из 29.RU рассказали о ситуации на заправках в Архангельской области. | Источник: Жесть Архангельской области / TelegramОдинаковая проблема распространилась в разных регионах. Коллеги из 29.RU рассказали о ситуации на заправках в Архангельской области. | Источник: Жесть Архангельской области / Telegram

Одинаковая проблема распространилась в разных регионах. Коллеги из 29.RU рассказали о ситуации на заправках в Архангельской области.

Источник:

Жесть Архангельской области / Telegram

Обсуждать ситуацию стали и в автомобильных чатах. В частности, в tg-сообществе «Дороги Ярославля» водители предупредили об отсутствии бензина.

«Я тут приехал на „Татнефть“, а там „Танэко“ (бренд топлива — Прим. ред.) закончился. Пришлось обычной солярки (разговорное название дизельного топлива. — Прим. ред.) налить. Это пипец», — пожаловался в чате Никита 13 июня.

На горячей линии 76.RU сообщили, что проблемы с оплатой по банковской карте возникли по всей стране. Обращение по поводу ограничений в продаже топлива зарегистрировали в компании, но с ответом, как было обещано, к журналистам уже не вернулись.

Очереди на заправках

19 июня на заправках стали возникать огромные очереди из машин. Первыми с такой проблемой столкнулись в Рыбинске. Люди наливали бензин в канистры, некоторые АЗС «высохли». В Ярославле было еще спокойно.

В преддверии выходных многие поехали затариваться бензином перед поездкой на дачу | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.comВ преддверии выходных многие поехали затариваться бензином перед поездкой на дачу | Источник: Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

В преддверии выходных многие поехали затариваться бензином перед поездкой на дачу

Источник:

Рыбинск | ДТП | ЧП / Vk.com

20 июня ситуация усугубилась. Очереди стали еще больше, а паника дошла и до Ярославля — очередей становилось всё больше, а бензина всё меньше.

Гигантская очередь на заправку в Рыбинске утром 20 июня

Источник:

Читатель 76.RU

19 июня редакция 76.RU повторно объехала заправки Ярославля. Стало понятно, что компании напряглись — с журналистами общаться выходило только руководство, да и те комментариев не давали, ссылаясь на коммерческую тайну.

На более мелких заправках сотрудники были разговорчивее. Правда, возникали противоречия, когда при отсутствии бензина (по данным электронных табло) кассиры говорили: «Никаких проблем, есть все виды бензина». И топливо действительно было даже на частных АЗС.

Реакция властей

20 июня губернатор области Михаил Евраев сообщил, что на большинстве заправок доступны все виды топлива. К такому выводу в правительстве пришли после объезда АЗС.

«И этой ночью уже на многие бензоколонки топливо в дополнительных объемах поступило. Отдельно отработали с руководством города снабжение АЗС в Рыбинске. Ситуацию держим на постоянном контроле», — также комментировал глава региона вечером 20 июня.

По словам властей, в регион будут завозить больше топлива.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Продолжаем работать над увеличением поставок топлива в Ярославскую область. Проведены переговоры со всеми основными поставщиками, работающими в регионе: компаниями «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «Татнефть» и другими. Договорились о дополнительных отгрузках на АЗС не только крупных городов, но и малых, отдаленных населенных пунктов, таких, например, как Брейтово.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

С 21 июня мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков стал публиковать актуальную информацию в соцсетях по наличию топлива на АЗС города.

Факт: в Ярославской области — самый дешевый бензин в ЦФО. Такую статистику специалисты федерального Росстата привели 15 июня. Средняя цена за литр в регионе — 65,79 рублей. Правда, по сравнению с сентябрем 2025 года цены выросли.

Федеральные власти регуляцию топливного рынка начали ещё раньше: с 1 апреля по 31 июля в РФ действует запрет на экспорт бензина. Ограничение ввели, чтобы предотвратить дефицит перед началом сезона высокого спроса, который приходится на весну и лето, а также на период активных сельскохозяйственных работ. Одновременно с этим действует временный запрет на экспорт дизельного топлива.

Карта АЗС с указанием наличия топлива

Сколько стоит бензин в Ярославле

Бензиновая паника

В понедельник, 22 июня, обстановка на заправках Ярославля стала накаляться. Корреспондент 76.RU вновь устроила рейд по АЗС и узнала, как обстоят дела с топливом у разных компаний. Итоги были следующие:

Ограничения на 95-й бензин появились на заправке «Татнефть» на Фрунзе, 21 | Источник: Алина Сардекова / 76.RUОграничения на 95-й бензин появились на заправке «Татнефть» на Фрунзе, 21 | Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Ограничения на 95-й бензин появились на заправке «Татнефть» на Фрунзе, 21

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

  • На заправке «Газпромнефть» на Московском проспекте, 110 около двух часов дня — очередь. АЗС ввела ограничения, запретив продажу топлива в канистры, чтобы снизить ажиотажный спрос.

  • На заправке «Роснефть» на проспекте Фрунзе, 1 сделали тоже самое: запретили продажу топлива в канистры.

  • На заправке «Татнефть» на проспекте Фрунзе, 21 ввели единственное ограничение — 95-й наливали только до 30 литров в один автомобиль.

  • На АЗС «Анита» на Большой Федоровской, 78А бензин закончился в принципе.

На заправке перестали наливать бензин в канистры | Источник: читатель 76.RUНа заправке перестали наливать бензин в канистры | Источник: читатель 76.RU

На заправке перестали наливать бензин в канистры

Источник:

читатель 76.RU

Ярославцы стали сообщать о пропаже топлива на разных АЗС. Автомобилисты сообщали, что проводили в очередях за заправку по несколько часов.

На одной из заправок закончилось дизельное топливо | Источник: читатель 76.RUНа одной из заправок закончилось дизельное топливо | Источник: читатель 76.RU

На одной из заправок закончилось дизельное топливо

Источник:

читатель 76.RU

А где-то топлива не было вообще | Источник: читательница 76.RUА где-то топлива не было вообще | Источник: читательница 76.RU

А где-то топлива не было вообще

Источник:

читательница 76.RU

Взвинтили цены

22 июня на частной АЗС «Энерджи» на Ленинградском проспекте, 84А в Ярославле цены на топливо взвинтили почти вдвое. За литр 95-го требовали 129 рублей, 92-го — 124 рубля, а дизельное топливо продавали по 125 рублей за литр.

В канистры при этом заливать там тоже запретили, только в бак. Завышенные цены сотрудники объяснили дорогой закупкой.

Поскольку заправка не сетевая, цены на бензин зависят от закупочных | Источник: Александр Куренной / 76.RUПоскольку заправка не сетевая, цены на бензин зависят от закупочных | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Поскольку заправка не сетевая, цены на бензин зависят от закупочных

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Оживились перекупщики

23 июня на трассе под Рыбинском, в районе деревни Забава, обнаружили спекулянтов: они торговали бензином с багажника, предлагая топливо по 140 рублей за литр. Их увезли на допрос в отдел полиции.

Канистры с бензином продавали на окружной дороге из машины | Источник: «Жесть Ярославль» / MAXКанистры с бензином продавали на окружной дороге из машины | Источник: «Жесть Ярославль» / MAX
Продавцы зазывали автомобилистов на дороге | Источник: «Жесть Ярославль» / MAXПродавцы зазывали автомобилистов на дороге | Источник: «Жесть Ярославль» / MAX
О торговле на трассе быстро сообщили в полицию | Источник: «Жесть Ярославль» / MAXО торговле на трассе быстро сообщили в полицию | Источник: «Жесть Ярославль» / MAX
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Предприимчивые мужчины попали после этого в полицию | Источник: «Жесть Ярославль» / MAXПредприимчивые мужчины попали после этого в полицию | Источник: «Жесть Ярославль» / MAX

В Ярославской области на фоне ажиотажа вокруг топлива появились спекулянты

Источник:

«Русская Община Ярославль» / vk.com

На фоне ажиотажа вокруг бензина популярный онлайн-сервис по размещению объявлений начал убирать все предложения по продаже бензина.

Коллеги из «Фонтанки» отметили, что федеральные антимонопольщики вскрыли механизм, который мог привести к дефициту по всей стране. ФАС России возбудила дело против трех компаний: АО «Солид-товарные рынки», ООО «Агроторг ЮГ» и ООО «Хансел». По версии службы, организации заключили антиконкурентное соглашение и намеревались за счет перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам получить доход в особо крупном размере.

Мнение экспертов о ситуации с бензином

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в разговоре с 76.RU объяснил, что одна из причин текущей ситуации с топливом связана с повышенным спросом со стороны автомобилистов. Заправочные станции рассчитывают объемы ежедневного потребления и формируют запасы, исходя из этих показателей. Однако из-за резкого увеличения спроса в отдельных местах могут возникать временные перебои, а некоторые продавцы могут повышать цены.

Как менялись цены на бензин в Ярославской области с апреля по май 2026 года | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаКак менялись цены на бензин в Ярославской области с апреля по май 2026 года | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Как менялись цены на бензин в Ярославской области с апреля по май 2026 года

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, что нынешняя ситуация с бензином в основном — следствие искусственного спроса. По его словам, так устроена психика человека: если возникает дефицит на товар, его нужно закупить с запасом.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что свою роль сыграли и ремонты на НПЗ.

«Если по дизелю около 50% от произведённого за год объёма достаточно для внутреннего рынка, а вторую половину мы экспортируем, то по бензину обычно 85–90% производства идёт на внутренний рынок. Это средние показатели за год в обычный период, когда нет повреждений НПЗ и внеплановых ремонтов. Летом это соотношение ещё больше смещается в сторону внутреннего рынка, поэтому основные проблемы возникают именно с бензином», — объяснил эксперт.

В нашей онлайн-трансляции мы следим, как меняется ситуация с бензином в регионе. В карточках ниже описана обстановка с топливом в разных уголках России.

Собрали информацию по стране в карточках | Источник: Диана Шевченко / Городские медиаСобрали информацию по стране в карточках | Источник: Диана Шевченко / Городские медиа
Ситуация в столицах | Источник: Диана Шевченко / Городские медиаСитуация в столицах | Источник: Диана Шевченко / Городские медиа
Ограничения на продажу бензина | Источник: Диана Шевченко / Городские медиаОграничения на продажу бензина | Источник: Диана Шевченко / Городские медиа
За Уралом ситуация не лучше | Источник: Диана Шевченко / Городские медиаЗа Уралом ситуация не лучше | Источник: Диана Шевченко / Городские медиа
Проблемы дошли и до Ярославской области | Источник: Диана Шевченко / Городские медиаПроблемы дошли и до Ярославской области | Источник: Диана Шевченко / Городские медиа
В каких регионах нет бензина | Источник: Диана Шевченко / Городские медиаВ каких регионах нет бензина | Источник: Диана Шевченко / Городские медиа
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На юге проблема ощущается еще больше | Источник: Диана Шевченко / Городские медиаНа юге проблема ощущается еще больше | Источник: Диана Шевченко / Городские медиа
Ограничения объясняют тяжелым положением | Источник: Диана Шевченко / Городские медиаОграничения объясняют тяжелым положением | Источник: Диана Шевченко / Городские медиа
Эксперты считают, что в стране достаточно ресурсов | Источник: Диана Шевченко / Городские медиаЭксперты считают, что в стране достаточно ресурсов | Источник: Диана Шевченко / Городские медиа
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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
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Разбор Цена на бензин Дефицит Проблема
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Комментарии
13
Гость
21 минута
Все нормально. К октябрю то что происходит сегодня покажется счастьем. Тот Чье Имя Нельзя Называть прочитает опять и про внутренних врагов и про внешние факторы. Смотрите внимательно.
Гость
23 минуты
ну вы держитесь там всего вам самого ха ха
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Гость
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