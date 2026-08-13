Рост зарплат и новые предприятия: о чем говорит губернатор на встрече с журналистами — онлайн

Утром 13 августа губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с представителями СМИ и блогерами. Во время обсуждений будут затронуты главные вопросы о новых проектах в регионе и существующих проблемах.

В онлайн-трансляции рассказываем, что происходит на встрече.