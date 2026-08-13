Рост зарплат и новые предприятия: о чем говорит губернатор на встрече с журналистами — онлайн

Утром 13 августа губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с представителями СМИ и блогерами. Во время обсуждений будут затронуты главные вопросы о новых проектах в регионе и существующих проблемах.
В онлайн-трансляции рассказываем, что происходит на встрече.
Работу скорой помощи в селах усилят
«Многие жители спрашивают: „У нас есть бригада, она поедет на вызов, а второй случай случится. Хотелось бы иметь дополнительные бригады“. Мы такие поставили. Они находятся практически в минимальной нагрузке. Мы их поставили и в Брейтово, и в Некоузе. Лучше мы потратим лишнее количество денег, перестрахуемся. Но зато будем знать, что если что, сможем оказать быстро медицинскую помощь. Это „если что“ может произойти в любой момент», — рассказал Михаил Евраев.
17 августа завершится проект по открытию аптечных точек в ФАПах. Появятся 343 новые аптечные точки.
«Это 96 наименований лекарств, которые люди смогут приобрести у себя в шаговой доступности. 96 — это первый шаг. Понятно, что потом мы сделаем не 96, а 296, условно», — рассказал Михаил Евраев.
Выплаты учителям
Учителя получат разовые премии в сентябре.
«Принято решение сделать разовую выплату учителям. Мы 1 сентября посмотрим, сколько у нас учителей, руководителей кружков, воспитателей», — рассказал губернатор.
Размер выплат
Учителям — 40 тысяч;
воспитателям — 30 тысяч;
руководителям кружков — 20 тысяч рублей.
Деньги переведут в первой декаде сентября.
Квартиры для детей сирот
С 2022 по 2025 год 900 детей-сирот получили новые квартиры. При этом очередь остается значимой.
В прошлом году квартиры получили 264 человека.
«У нас впервые произошла ситуация, когда очередь пошла на снижение», — рассказал Михаил Евраев.
Выдача квартир для многодетных
По словам губернатора было принято решение о том, что многодетные семьи, где воспитываются восемь детей и больше, будут получать квартиры без очереди. В этом году три такие семьи получили квартиры.
Также квартиры без очереди будут получать участники СВО, у которых пять детей и более. Таких семей будет шесть.
Расселение аварийного фонда
Предыдущая программа по расселению аварийного фонда фактически реализована, осталось два дома — в Переславле-Залесском и Гаврилов-Яме.
Всего за последние несколько лет из аварийных домов расселили 5000 человек. На это было потрачено 1,7 млрд рублей. Планируется к расселению минимум 1350 человек.
Осенью в Рыбинске откроют центр разработок «Тензор» в Рыбинске на 250 рабочих мест. Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей.
Объем инвестиций
За 2022–2025 годы Ярославская область получила инвестиций на 600 млрд рублей. Сейчас в реализации 93 инвестпроекта на 483 млрд рублей.
С конца 2024 года было подано около 240 исков об изъятии объектов культурного наследия у собственников, которые за ними не следили.
Изъято было 49 исторических зданий. 64 собственника заключили мировые соглашения и занялись восстановлением зданий.
13 объектов культурного наследия были проданы новым собственникам.
Продажа имущества
В Ярославской области продали имущества на 477 млн рублей. Из самых знаковых — гостиница в Ростове Великом.
Уровень бедности
Уровень бедности в Ярославской области ниже, чем по всей стране.
«По стране уровень бедности — 6,7%, а по Ярославлю — 6,1%. Это важный момент», — уточнил глава региона.
Средняя зарплата по региону на 1 января 2026 года выросла на 17,7%, благодаря, в том числе, увеличению МРОТ в Ярославской области до 30 тысяч рублей в месяц.
Уровень инфляции и средней зарплаты
Инфляция составила 4,8%, средняя зарплата по региону составляет 88 тысяч 447 рублей.
Губернатор взял вступительное слово.