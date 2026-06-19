«Проблемы с поставкой были»: как обстоят дела с бензином в Ярославле

Есть ли дефицит бензина в Ярославле Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Ситуация с бензином тревожит россиян в разных регионах. В Москве, например, вводили лимиты на продажу топлива, а также люди пожаловались на резкий рост цен на него. Жители Ярославской области тоже отмечали ограничения в продаже на заправках сети «Татнефть».

Редакция 76.RU устроила рейд по заправкам 5 июня, чтобы проверить, есть проблемы с логистикой.

Спустя две недели мы решили повторить рейд. В этом материале рассказываем, что изменилось на АЗС к 18 июня. Спойлер: компании напряглись.

«Проблем на было»

Начинаем наш обход с Мышкинского проезда. Здесь поблизости стоят сразу три заправочных пункта — «Лукойл», «Анита» и «ОПТИ».

Обходной маршрут мы начинаем с АЗС «Лукойл». Сотрудница кассы сразу сообщает, что проблем с бензином нет и не было.

На АЗС «Лукойл» спустя две недели проблем с топливом, по словам сотрудников, так и не возникло Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

«У нас информации нет никакой, а топливо есть. Вон, все заправляют», — отметили на кассе.

Правда, электронное табло на заправке говорит об обратном. На него обращает внимание и водитель такси.

«Бензина нет, только 100-й. Ну ничего, люди заправляются», — рассказывает он.

Цены на 100-й бензин от «Лукойла» Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

«Проблемы с поставкой были»

Направляемся к АЗС «Анита» на Мышкинском проезде, 12. В начале июня здесь не было 95-го и 100-го марок бензина. По словам сотрудников, он просто закончился. Привоза ждали несколько недель и, наконец, дождались.

На АЗС «Анита» появился 95-й бензин Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

«Проблемы с поставкой были у нас недели две назад. Сейчас всего хватает», — рассказали на кассе заправки.

Но с электронным табло вновь несостыковка. 100-го бензина так и нет, зато 95-й, действительно, появился.

92-й бензин подорожал на рубль за две недели Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU 5 июня электронное табло выглядело так Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

«Всё прекрасно»

На «ОПТИ» поставки стабильные. Ранее в компании отмечали, что проблем с логистикой нет, поскольку АЗС сотрудничает с «Газпромом».

«У нас нет такого (дефицита бензина. — Прим. ред.). Всё прекрасно, всего хватает», — сообщили 76.RU на кассе.

А вот такие цены в «ОПТИ» на Фрунзе, 42 Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

95-й только по 30 литров

Рейд мы продолжили во Фрунзенском районе. Здесь находится одна из заправок сети «Татнефть». Ситуация с бензином на заправочных пунктах этой сети больше всего обсуждалась ярославцами.

АЗС «Татнефь» в Ярославле Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Ограничения на АЗС «Татнефть» на Фрунзе касаются бензина АИ-95 Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU В июне жители разных регионов заметили на заправках информационные листы. Там указано, что бензин заливают только в ограниченном количестве — 20–40 литров. Такую информацию мы увидели и на Фрунзе, 21 в Ярославле.

«Мы не даем никаких комментариев, у нас нет информации», — отрезали на АЗС.

По данным электронного табло, дизельного топлива на АЗС не было Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

«Не имеем права»

На другой стороне от АЗС «Татнефть» есть заправка другой сети — «Роснефть». Мы заглянули и туда. Судя по электронному табло, все виды бензина на АЗС были в наличии.

Цены на бензин в «Роснефти» (в рублях за литр): АИ-92 — 61,69;

АИ-95 — 66,29;

улучшенный АИ-95 — 68,70;

ДТ — 77,39.

АЗС «Роснефть» на Фрунзе, 52 Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Тем не менее даже отсутствие дефицита на заправке сотрудники комментировать не стали, сославшись на политику компании.

«Мы не распространяем информацию по этой теме, не имеем права вообще. Это конфиденциальная информация компании», — ответили корреспонденту 76.RU.

Самый дешевый бензин

По данным Федерального Росстата, в Ярославской области самый дешевый бензин в ЦФО. Такую статистику специалисты привели 15 июня. Средняя цена за литр в регионе — 65,79 рублей. Правда, по сравнению с сентябрем 2025 года цены выросли, но остались ниже, чем в других областях Центрального федерального округа.

Сколько стоит бензин в Ярославской области

АИ-92 — 62,46;

АИ-95 — 67,16;

АИ-98 и выше — 92,15;

ДЗ — 77,1.

Цены на бензин в ЦФО Источник: Росстат

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