Звезда «Большого Лебовски» Джон Гудман скинул 90 килограммов — вы его не узнаете

Актер прославился, когда его вес медленно, но верно полз к 200 килограммам Источник: кадр из фильма «Большой Лебовски» (18+), реж. Джоэл Коэн, Итан Коэн, студия Working Title Films, 1998 год

Пока одни актеры, которые прославились в 90-е, всеми силами пытаются выглядеть как 30 лет назад, другие, наоборот, убегают от прежнего образа. Среди тех, кого поклонники теперь с трудом узнают на улице, — звезда «Большого Лебовски» (18+) и «Шопоголика» (18+) Джон Гудман. Актер сбросил половину своего веса и изменился до неузнаваемости.

Преобразившегося Джона в Сети показал Дэвид ДеЛуиз. Он встретил актера в супермаркете и сделал с ним селфи.

— Он — мое детство! Легенда! Мне так приятно, что я могу так сказать о ком-то. Кто знает, тот знает, — подписал кадр Дэвид.

Если не узнали, Джон Гудман находится справа Источник: daviddeluise / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Борьба с лишним весом у Гудмана началась много лет назад. После того как в детстве у него умер отец, а мама постоянно пропадала на работе, Джон начал активно заедать свое одиночество.

— Я был маленьким толстым ребенком… Я ел зависимо. Просто раздувался, — признавался в одном из интервью актер.

Его старший брат Лесли пытался помочь, водил его в спортзал и привил любовь к футболу. Однако из-за травмы Джон стал всё меньше и меньше тренироваться, а со временем и совсем забросил это дело. С приходом первой славы к проблемам с едой добавился еще и алкоголь. Вес всё увеличивался, и в начале 00-х Джон при росте 180 сантиметров весил 180 килограммов.

Решительный поворот произошел около 2007 года, когда после очередного запоя Джон почувствовал, что его руки трясутся, и он больше не может контролировать свою жизнь. Он добровольно отправился в клинику, и с тех пор остается трезвым уже более 15 лет.

Снимаясь в комедиях, самому актеру было уже совсем не до смеха Источник: кадр из фильма «Шопоголик» (18+), реж. П.Дж. Хоган, Touchstone Pictures и Jerry Bruckheimer Films, 2009 год

Отказ от алкоголя стал первым шагом на пути к новому телу. Однако отказаться от вредных привычек в еде было непросто.

— Я выходил из игры на три месяца, сбрасывал 27–32 килограмма, а потом «вознаграждал» себя и возвращался к своим старым привычкам, — рассказывал актер каналу ABC.