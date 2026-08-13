Бунгало дороже пятизвездочного отеля: сколько стоит комфортный отдых на главной набережной Сочи — пляжный прайс-лист

Даже когда вокруг суета, есть место, где всё замирает. Море и отпуск — вот что действительно важно Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Внештатный корреспондент SOCHI1.RU Василина решила провести эксперимент: пройтись по центральным пляжам Сочи и выяснить, где дешевле и меньше народу, а где, наоборот, дороже и теснее. Выбор пал на главную городскую набережную — пляжи от «Ривьеры» до «Светланы». От забора до забора — всего-то около двух километров. Вечером этот путь бодрым шагом пролетаешь за 30 минут, но днем, в жару и в окружении толпы туристов, всё оказалось совсем иначе. Автор признается, что эксперимент был почти адским. Может показаться, что она нагнетает: ходи себе и купайся, не вагоны же разгружать. Но вот как всё было на самом деле. Далее — рассказ от первого лица.

Огромная территория в центре Сочи отдана под закрытые пляжи санаториев и пансионатов. Они загородили берег и закрыли туда доступ обычным людям. Оставшиеся участки — маленькие, тесные и оттого суперпопулярные. Проверять их для меня стало настоящим кошмаром. Я сотни раз гуляла по набережной вечером: морской бриз, прохлада, музыка. Но впервые пошла днем именно на пляж, чтобы погрузиться в атмосферу туриста. Узнавала цены, тестировала заходы в море, проверяла душевые и кабинки для переодевания. И потратила на это почти весь день. Добровольно на центральный пляж я бы не пошла. Я люблю купаться в диких местах, где слышны крик чаек и шум волн, а не разговоры соседей и запахи из кухонь. Но даже в этом аду я нашла секретный уголок, который отметила для себя.

«Ривьера»: лежаки есть, желания платить нет

Бизнес-план пляжа: лежаки ждут, а люди идут со своим, бесплатно Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Я начала с пляжа «Ривьера» — одного из самых широких (и популярных у местных) в центральном районе, более 50 метров. Берег просторный, есть черный песок. Здесь нет той тесноты, которая есть на остальных пляжах центра. А цены — такие же, как на соседнем «Маяке». Тут даже рекламируют единые абонементы на эти два пляжа.

Инфраструктура: фонтаны с бесплатной водой, бесплатный душ, кабинки для переодевания.

Цены: бунгало (домик со шторками) — 5000 рублей в день, шезлонг + зонт + столик — 1250 в день. Стоимость осталась на уровне прошлого года.

Платных мест — хоть отбавляй, а народ лежит на песке Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Отдыхающих было не слишком много, вполне просторно. Очень понравился фонтан, в котором резвились дети, вэдэвэшники и даже я. Я прекрасно охладилась под струями воды и пошла дальше: купаться на «Ривьере» не стала, чтобы не терять время. Минус пляжа — отсутствие подъезда и паркинга. Советую идти сюда через новый мост со стороны Морпорта. Тут есть парковка вдоль дороги, которая бесплатна по выходным.

А вот бесплатная спорт-площадка не пустует Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

«Маяк»: теснота, лень и шезлонги за 1250

Дальше путь лежал к пляжу «Маяк». Чтобы туда попасть, пришлось обходить морской порт и по пути отбиваться от зазывал. Они, кстати, на удивление активизировались. Почти всё лето морские прогулки были ограничены акваторией порта, а теперь судам разрешили выходить в море. Так, по крайней мере, рассказал Леонид, который жужжал на ухо почти полдороги, надеясь продать мне прогулку на яхте за 2500. Как только Леонид отстал, приклеился другой. Наверно, у них там зоны поделены. Второй быстро прекратил общение, услышав твердое «нет».

Пляж «Маяк» очень популярен, судя по количеству народа Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

На пляже «Маяк» я тоже не захотела купаться: слишком тесно, каменисто. Мне вообще кажется, что люди идут с центра, с Навагинской или даже с поезда, видят первый пляж и тут же останавливаются. Пляжик узкий, а народу — через край. А ведь чем дальше отойти от входа, тем народу меньше. Я в этом убедилась. Если не лениться — будет лучше.

Цены: шезлонги — 1250 рублей, сапы в прокат — по 1000. Бунгало — 5000. Бесплатный туалет — есть, но далеко, на набережной у к/з «Фестивальный». Те, что рядом, — платные. Установлен душ-кран, а вот фонтан с водой я не нашла.

Цены на пляжах «Маяк» и «Ривьера» одинаковые, а условия — разные Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

LeePrime: красота, булыжники и драма у соседки

Дальше начинается пляж «Приморский», который делится на несколько зон, и они почти каждое лето меняют названия. Например, в прошлом году здесь был бледно-желтый пляж «Радио Монте-Карло», а теперь на его месте — бело-голубой LeePrime.

Красиво: белоснежные настилы, цветы в кадках, тенистые кровати-ракушки. Платная зона отделена от бесплатной лишь визуально. Здесь я пошла тестировать море.

Отпуск — время, когда можно забыть о делах и просто дышать морем. Пропускать такой шанс — преступление Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Красиво, дорого, богато. Пляж LeePrime Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Я расположилась в бесплатной зоне у воды и заметила мостик из нержавейки прямо у кромки. Удивилась, зачем он тут? И как только разулась, поняла: берег не просто каменистый, он тут булыжный. Внешне всё стильно, но купаться невозможно — огромные валуны и скользкие булыжники в воде. Я зашла и тут же упала, поскользнувшись. Выходила уже по мостику. Уж насколько я люблю наше море и гальку, но тут действительно можно сломать ноги.

Тапки-кораллки не спасут от булыжников Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Цены: шезлонг — 2000 руб., лаунж-диван «Ракушка» — 4500 руб., бунгало — от 7500 до 10 000. Коктейли официант принесет прямо на пляж.

Кабинки есть, душ есть, бесплатный туалет — нет (только для арендаторов инвентаря или по гостевым картам отеля Pulman). Фонтан с водой я не нашла. Людей здесь не меньше, чем на «Маяке». Я лежала вплотную с другими туристами. И тут началось.

Цены на шезлонги растут, а туристы не готовы переплачивать. Сидят у воды, как привыкли Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Женщина рядом рассказывала по телефону, как сдала квартиру, уехала на год, а вернувшись, обнаружила, что вместо одной девушки там живут ее брат, брат брата и его невеста. Хозяйка возмутилась, в ответ один из мужчин ей нагрубил: «Ты кто такая?» — «Я кто такая?!» — драма разворачивалась на глазах. Хозяйка попыталась выселить жильцов, те подогнали машину и забрали всё, что можно: тарелки, вилки, постельное — всё, кроме мебели и техники. Требовали вернуть задаток и не отдавали вещи. «Мы ничего не испортили, подумаешь, в стиралке камушки!» — возмущалась ее постоялица.

Я не стала дослушивать и пошла дальше. Всего три пляжа, а я уже устала: болела нога, было грустно от этой истории, хотелось пить. Вода 0,3 — 200 рублей.

Цены в кафе. Вода — 200 рублей Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Самые дорогие пляжи Сочи: джакузи и ценники под 12 тысяч

Дальше по курсу — пляж Latica (бывший частью «Дельмар»). Ох уж эти ребрендинги. Здесь можно арендовать бунгало с джакузи. Пока они пустуют, но в конце августа, когда море уже не освежает, их разбирают.

Этот диван так и манит своим комфортом, но стоит как полноценный номер в гостинице Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Цены: шезлонг под зонтом — 1390, бунгало — 8490, с джакузи — 10 990. Душ есть, туалет платный.

Россияне стараются не лишать себя последней радости — отдыха у моря. Но начали экономить Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Кстати, пляж «Дельмар» никуда не делся. Просто стал меньше. Видимо, поделили — и вот уже его часть отошла соседям. Но он всё еще здесь, и цены там соответствующие. Шезлонг — от 1500 до 2000 рублей, диван-ракушка — от 3500 до 4000, в зависимости от того, насколько близко к воде вам хочется лежать.

Когда аренда лежака стоит как обед, а бесплатный песок — ближе к воде Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Ряды пустых шезлонгов. Пляж работает, просто все отдыхающие — у воды Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Пляж «Лино»: кому дорого — идут мимо

Следующий — пляж Lino, кстати, новый. В прошлом году его не было. Встречает он аркой с ценами. Если не по карману — проходи мимо. На мой взгляд, этот пляж один из самых дорогих.

Цены: шезлонг — 2290 рублей, под аэрарием — 2990, бунгало — 9990, с джакузи — 11 990. Получается, что бунгало на пляже дороже номера в пятизвездочном отеле с завтраками в горах.

Цены могут сильно кусаться Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Затем — пляж «Рай». Его отличительная черта — яркие розовые матрасы. Цены на шезлонг — от 1290 до 2490, бунгало — 6990.

Для тех, кто не хочет надолго задерживаться в «Раю», есть почасовая оплата: шезлонг — 690 рублей в час, бунгало — 1490. Душ есть, фонтана с водой нет, туалет платный — 55 рублей. Меня удивило, что здесь почти нет туристов, а берег гораздо приятнее, с песком. Видимо, людям лень идти так далеко. А зря.

В «Раю» хороший берег, а людей почти нет Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Я бы, может, и задержалась, но очень хотелось закончить эксперимент. Пошла дальше и с удивлением увидела старое название — «Приморский- 1».

Дешевле «Маяка» и «Ривьеры», но мы знаем, где цены еще ниже Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Цены тут такие: шезлонг — 1200 рублей, участникам СВО — 600. Бунгало нет, зато хороший берег с мелкой галькой.

В этой части берега — шикарный заход в воду Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Дальше — забор. Начинаются закрытые территории отелей, за которыми есть еще пара доступных участков берега. Я решила не сдаваться и обошла загороженную часть через зону с сувенирными лавками, чтобы попасть на пляж рыжего Иванушки из International.

«Рыжий»: дешево, но в три ряда

Эту часть берега арендует Андрей Григорьев-Апполонов, сочинец и звезда. Везде его портреты и яркие оранжевые полотенца. Шезлонги у Иванушки дешевле, чем у остальных — по 1000 рублей, ракушки — 3000, кровати — 5000. Многолюдно.

У рыжего прям многолюдно Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Заход в море неплохой, пляжик чистенький, но людей — тьма. Я стояла и метилась между телами, чтобы поплыть. Берег полностью заставлен лежаками: постелить полотенце можно разве что поперек. Есть бесплатный душ, кабинки для переодевания (от них пахло как от уборной), туалета нет.

Очень много шезлонгов, не правда ли? Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Тайное место за ресторанными столами: главное открытие

После «Рыжего» стоит ресторан с довольно высокими ценами. Я всегда проходила его торопливо, а тут ради эксперимента свернула к столам — ведь должно же быть за ними море? И не ошиблась. Прошла сквозь три яруса столов и увидела лестницу, которую здесь зачем-то загородили кадкой с цветком.

Я обогнула кадку и спустилась на пляж. А там — ровный берег с мелкими камнями, без булыжников, и людей практически нет.

Рядом у «Рыжего» — аншлаг, а за соседней буной — пусто Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Есть лежаки, и они почти все свободны. Правда, цен нигде не было. Их мне по запросу назвала девушка-администратор, которая рассаживает гостей в ресторане.

Итак: шезлонг на пляже — 1000, шезлонг у бассейна — 1500, бунгало на территории ресторана (два шезлонга) — 3000, ракушка — 3000.

Место спрятано за высокой буной, и люди просто не видят его с соседних пляжей. Главное — не стесняться пройти через ресторан.

Дальше — до забора пансионата «Эдем», на котором заканчиваются доступные пляжи, еще есть пару участков берега, куда могут пройти все желающие, но сил на них у меня не осталось. Знаю лишь, что пляжи там очень узкие и тесные. Например, пляж «Цирк» — полоска берега, где еще и втиснули водные аттракционы. Но там близко парковка, поэтому территория очень популярна.

Пляжный парадокс: зона платная — пустует, зона бесплатная — в тени не нуждается Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Финал и выводы