Вот это Паучок дает! 51-летний Тоби Магуайр склеил 26-летнюю певицу

Поговаривают, что Питер Паркер наконец нашел свою Мэри Джейн Источник: кадр из фильма «Человек-паук: нет пути домой» (12+), реж. Джон Уоттс, Columbia Pictures, Marvel Studios и Pascal Pictures, 2021 год

Человека-паука рано списывать со счетов. И мы сейчас не о выходе нового фильма, а о личной жизни Тоби Магуайра — актера, который стал первым Паучком в трилогии Сэма Рэйми. Последние годы актер практически не снимался, ведя довольно закрытый образ жизни. Но, как выяснилось, затишье в карьере никак не мешает 51-летнему Тоби пользоваться бешеной популярностью у женщин.

Как пишет издание Deuxmoi, Тоби закрутил роман с 26-летней рэпершей Ice Spice. Впервые пару заметили вместе еще в июле на «Белой вечеринке» миллиардера Майкла Рубина. На кадрах, которые попали в Сеть, пара сначала мило поболтала, а после будто бы поцеловалась.

Был поцелуй или нет, вот в чем вопрос Источник: Backgrid.com

Поклонники Паучка оказались в восторге от такой новости и уже окрестили певицу новой Мэри Джейн — настоящей любовью Питера Паркера — из-за рыжих волос, как у героини фильма.

Представители Ice Spice отнекиваются от того, что между артистами что-то есть. По их версии, пара просто сблизилась, чтобы лучше слышать друг друга, и не более. Однако инсайдеры сообщают Deuxmoi, что влюбленные поскромничали. На самом деле они начали проводить время вместе еще до вечеринки и вот уже второй месяц регулярно встречаются.

Певица придерживается образа «плохой девочки» Источник: icespice / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для тех, кто следит за жизнью Магуайра, союз с певицей, которая на 25 лет младше актера, не стал сюрпризом. Актер давно закрепил за собой репутацию любителя девушек, которые едва ли не вдвое младше него.

Только в начале 2026 года его видели на Супербоуле флиртующим с 20-летней моделью Мишкой Силва. До этого у него были серьезные отношения с моделью Татьяной Дитеман, и тоже с внушительной разницей в возрасте — 17 лет.

Несмотря на то что актер последние годы практически не снимается, проблем с деньгами у него нет. Актер нашел себе другое прибыльное хобби — профессиональный покер.

Призвание Тоби оказалось совсем не связано с кино Источник: Городские медиа