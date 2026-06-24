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Авто Что с бензином «Барыги решили навариться»: в Ярославской области вскрыли махинации с бензином. Видео

«Барыги решили навариться»: в Ярославской области вскрыли махинации с бензином. Видео

Перекупщики отдают топливо по 140 рублей за литр

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Под Рыбинском активизировались перекупщики бензина | Источник: «Русская Община Ярославль» / vk.comПод Рыбинском активизировались перекупщики бензина | Источник: «Русская Община Ярославль» / vk.com

Под Рыбинском активизировались перекупщики бензина

Источник:

«Русская Община Ярославль» / vk.com

Ярославцы начали перепродавать бензин под Рыбинском Ярославской области по 140 рублей за литр. Их нашли участники «Русской общины».

«Барыги решили навариться на жителях и гостях региона — закупились бензином непонятного качества, затарили полную машину и поехали на трассу продавать по 140 рублей! Наши братья приехали на место торговли и вызвали сотрудников полиции, которые зафиксировали факт незаконной деятельности», — прокомментировали в «Русской общине».

Перекупщиков нашли 23 июня. Они разместились на обочине в районе деревни Забава под Рыбинском. Торговали канистрами прямо из багажника.

«Вы заправка какая у нас? Кто вам дал право торговать бензином? Вы отпускаете людям бензин по 140 рублей на литр», — комментируют видео участники «Русской общины».

Позднее на видео один из продавцов уже предлагает топливо по 100 рублей за литр, упоминая, что на заправках продают по 98 рублей за литр топлива.

В Ярославской области на фоне ажиотажа вокруг топлива появились спекулянты

Источник:

«Русская Община Ярославль» / vk.com

Их доставили в отдел полиции, после проверки будут приняты соответствующие меры.

Напомним, проблемы с бензином начались в Рыбинске вечером 19 июня. Уже в выходные на АЗС выстроились гигантские очереди из желающих заправить бак и канистры. О ситуации в регионе мы рассказываем в онлайн-режиме.

К слову, в Ярославле на одной из заправок установили прайс по 129 рублей за литр 95-го бензина.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Бензин Канистра Рыбинск Русская община
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Комментарии
19
Гость
47 минут
Теперь понятно кто стучит.
Гость
44 минуты
То есть не хотят чтобы топливо в РФ было в доступной продаже? Или конкурентов с помощью доносов убирают?
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Гость
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