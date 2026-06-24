«Барыги решили навариться»: в Ярославской области вскрыли махинации с бензином. Видео

Ярославцы начали перепродавать бензин под Рыбинском Ярославской области по 140 рублей за литр. Их нашли участники «Русской общины».
«Барыги решили навариться на жителях и гостях региона — закупились бензином непонятного качества, затарили полную машину и поехали на трассу продавать по 140 рублей! Наши братья приехали на место торговли и вызвали сотрудников полиции, которые зафиксировали факт незаконной деятельности», — прокомментировали в «Русской общине».
Перекупщиков нашли 23 июня. Они разместились на обочине в районе деревни Забава под Рыбинском. Торговали канистрами прямо из багажника.
«Вы заправка какая у нас? Кто вам дал право торговать бензином? Вы отпускаете людям бензин по 140 рублей на литр», — комментируют видео участники «Русской общины».
Позднее на видео один из продавцов уже предлагает топливо по 100 рублей за литр, упоминая, что на заправках продают по 98 рублей за литр топлива.
Их доставили в отдел полиции, после проверки будут приняты соответствующие меры.
Напомним, проблемы с бензином начались в Рыбинске вечером 19 июня. Уже в выходные на АЗС выстроились гигантские очереди из желающих заправить бак и канистры. О ситуации в регионе мы рассказываем в онлайн-режиме.
К слову, в Ярославле на одной из заправок установили прайс по 129 рублей за литр 95-го бензина.