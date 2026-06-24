«Барыги решили навариться»: в Ярославской области вскрыли махинации с бензином. Видео

Под Рыбинском активизировались перекупщики бензина Источник: «Русская Община Ярославль» / vk.com

Ярославцы начали перепродавать бензин под Рыбинском Ярославской области по 140 рублей за литр. Их нашли участники «Русской общины».

«Барыги решили навариться на жителях и гостях региона — закупились бензином непонятного качества, затарили полную машину и поехали на трассу продавать по 140 рублей! Наши братья приехали на место торговли и вызвали сотрудников полиции, которые зафиксировали факт незаконной деятельности», — прокомментировали в «Русской общине».

Перекупщиков нашли 23 июня. Они разместились на обочине в районе деревни Забава под Рыбинском. Торговали канистрами прямо из багажника.

«Вы заправка какая у нас? Кто вам дал право торговать бензином? Вы отпускаете людям бензин по 140 рублей на литр», — комментируют видео участники «Русской общины».

Позднее на видео один из продавцов уже предлагает топливо по 100 рублей за литр, упоминая, что на заправках продают по 98 рублей за литр топлива.

В Ярославской области на фоне ажиотажа вокруг топлива появились спекулянты Источник: «Русская Община Ярославль» / vk.com

Их доставили в отдел полиции, после проверки будут приняты соответствующие меры.

Напомним, проблемы с бензином начались в Рыбинске вечером 19 июня. Уже в выходные на АЗС выстроились гигантские очереди из желающих заправить бак и канистры. О ситуации в регионе мы рассказываем в онлайн-режиме.