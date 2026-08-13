Рецепты из кабачков: 10 вкуснейших и простых блюд

Кабачки с такими рецептами станут любимым овощем Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Наступил сезон кабачков — растения хорошо и обильно плодоносят и самое время попробовать приготовить что-то новое и вкусное. Наши читатели поделились 10 своими самыми любимыми, но при этом простыми в приготовлениями блюдами из этого овоща. Пробуйте и делитесь впечатлениями!

«Лапки» из кабачков

Рецепт от читательницы Натальи:

Мелкие кабачки надрезать не до конца на тонкие слайсы. Так, чтобы держались сверху. Распластать как гусиную лапку, обмакнуть в смесь яйца и сыра, потом в панировку — и на сковороду с маслом. Жарить до корочки и перевернуть. Подавать с соусом: сметана или майонез, чеснок, зелень.

«Кабачки как ананасы»

Рецепт от читательницы Ларисы:

Молодые кабачки режем кубиками, складывает в банку. Сок ананасовый из тетрапака кипятим, сахар добавляем и заливаем кабачки, закатываем, получается как кусочки ананаса.

Шоколадный кекс с цуккини

Рецепт от Анны Калининой:

Потребуются: 200 г цукини, 100 г горького шоколада, 250 г муки, 30 г какао (2 ст. л. с горкой), 1 ч. л. разрыхлителя, 0,5 ч. л. соли, 220 г сливочного масла комнатной температуры, 200 г сахара, 2 яйца, 50 г миндаля + 2 ст. л. для верха, 100 мл кефира.



Шоколад и 50 г миндаля порубить не очень мелко, цукини натереть на крупной терке и слегка отжать сок. Масло взбить с сахаром в пышную массу, по одному в процессе добавить яйца, после каждого тщательно взбить. Вмесить в тесто цукини, шоколад и орехи. Муку просеять с какао, солью и разрыхлителем. Половину смеси вмесить в тесто, затем добавить кефир и вторую половину мучной смеси.



Выложить тесто в смазанную маслом форму, посыпать сверху рублеными орехами (2 ст. л.) и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут до практически сухой спички. Полностью остудить кекс на решетке.

Рулет из кабачка

Кабачки можно запекать, тушить, жарить и даже готовить из них десерты! Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Рецептом поделилась Евгения Абалихина:

Два молодых кабачка натереть солью, отжать излишки сока, добавить 3 яйца + муку (тесто должно быть как на оладьи). Выложить на лист — и в духовку на 40 минут при 180 градусах. После приготовления коржа из кабачков дать ему остыть. Смазать корж (творожный сыр, 2 зубчика чеснока, немного майонеза), посыпать укропом и сверху выложить тонко нарезанную красную рыбу, скрутить. Готово.

Лодочки из кабачков

Рецепт от читательницы Елены:

Обжарить любой фарш (индейка, курица, говядина), довести до готовности, приправить любимой приправой. Кабачки разрезать вдоль, убрать мякоть и заполнить фаршем. Сверху на фарш и кабачки нанести немного майонеза. Запекать в духовке, как только кабачки станут мягкими (проверить зубочисткой), выложить сыр. Минут пять — и готово.

Кабачки с беконом

Читательница Марина прислала свое блюдо:

Овощ нужно очистить, порезать небольшими дольками. Их обернуть беконом и отправить в духовку до готовности.

Омлет с кабачком

Кабачок на завтрак в омлете — отличный вариант! Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Рецептом поделилась Ольга:

Кабачок нарезать кубиками со стороной 1 см, потушить в сковороде. Как стал мягким, добавить рубленый чеснок, любимую зелень и яйца, размешать — и под крышку. Можно также колбасу или сосиски добавить, а сверху мелко порезанный сыр. Получается вкусный и полезный омлет.

Рагу в мультиварке

Еще один рецепт от Ольги:

На дно столовая ложка масла, потом рубленый чеснок или лук, куриное или индюшиное филе, кубиком кабачок и картошку в соотношении 2:1, специи (соль, перец молотый; орегано и зира или прованские травы). Для любителей острого можно перчик чили добавить. Режим тушения 45 минут. Перемешать — и готово.

Жареные кабачки

Рецепт от Евгении:

Кожуру срезать. Семена убрать. Нарезать полукольца толщиной около 1 см. Посыпать солью. И на дуршлаг минут на 30. Обвалять в кукурузной муке, обжарить на сковороде. Можно поперчить или любимых специй добавить. Подавать со сметаной.

«Колдуны»

Поделилась рецептом Алена: