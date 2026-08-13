«Мы сами того не ожидали»: как изменились зарплаты в Ярославской области — ответ губернатора

Михаил Евраев рассказал о зарплатах в регионе Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Днем 13 августа губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с местными журналистами и блогерами. Глава региона традиционно начал свое выступление в КЗЦ «Миллениум» с данных по средней зарплате.

По его словам, инфляция в Ярославской области, по последним данным, равняется 4,8%. При этом заработная плата в регионе растет. Например, 1 января 2026 года средняя зарплата выросла на 17,7%. Теперь оплата труда в области составляет 88 447 рублей.

«Мы сами того не ожидали. Мы понимаем, что это средняя. У кого-то высокая, у кого-то низкая. Этот рост произошел благодаря тому, что у нас уменьшилось число низких зарплат», — рассказал Михаил Евраев на встрече.

Также глава региона обратил внимание, что МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в регионе составляет 30 тысяч рублей, то есть больше, чем по стране — 27 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ.

«По стране уровень бедности 6,7%, а по Ярославлю — 6,1%. Это важный момент», — упомянул губернатор.

В онлайн-трансляции публикуем все заявления главы региона.