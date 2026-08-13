«Возможно сужение проезжей части»: в Ярославле ограничат движение по мосту через Волгу

В Ярославле вводятся временные ограничения движения на Юбилейном мосту. В региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта 13 августа рассказали, что это связано с работами по замене асфальта в зоне деформационных швов.
«В связи с этим на данном участке возможно сужение проезжей части и временные ограничения движения», — уточнили власти.
Водителей просят заранее планировать маршрут, руководствоваться временными знаками и соблюдать повышенную осторожность. Когда именно ограничения будут сняты в сообщении не уточняется.
В июле движение по мосту также было ограничено из-за того, что рабочие ремонтировали деформационный шов на полосе в сторону Москвы. Один ряд из двух был перекрыт.
В 2023 году Юбилейный мост в Ярославле уже ремонтировали. Тогда работы выполняло АО «Ярдормост». Цена контракта составляла 152,7 миллиона рублей, работы проводились по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Во время ремонта погибли двое рабочих: в служебный УАЗ въехала фура.