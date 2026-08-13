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Дороги и транспорт «Возможно сужение проезжей части»: в Ярославле ограничат движение по мосту через Волгу

«Возможно сужение проезжей части»: в Ярославле ограничат движение по мосту через Волгу

Из-за чего вводятся изменения

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В Ярославле ограничат движение по Юбилейному мосту | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле ограничат движение по Юбилейному мосту | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле ограничат движение по Юбилейному мосту

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле вводятся временные ограничения движения на Юбилейном мосту. В региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта 13 августа рассказали, что это связано с работами по замене асфальта в зоне деформационных швов.

«В связи с этим на данном участке возможно сужение проезжей части и временные ограничения движения», — уточнили власти.

Водителей просят заранее планировать маршрут, руководствоваться временными знаками и соблюдать повышенную осторожность. Когда именно ограничения будут сняты в сообщении не уточняется.

В июле движение по мосту также было ограничено из-за того, что рабочие ремонтировали деформационный шов на полосе в сторону Москвы. Один ряд из двух был перекрыт.

В 2023 году Юбилейный мост в Ярославле уже ремонтировали. Тогда работы выполняло АО «Ярдормост». Цена контракта составляла 152,7 миллиона рублей, работы проводились по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Во время ремонта погибли двое рабочих: в служебный УАЗ въехала фура.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Ремонт Юбилейный мост Ограничение движения
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Комментарии
33
Гость
41 минута
Какие стали одобрительные и "правильные" комментарии после каждой городской новости 😏
Гость
1 час
Там уже 2 месяца назад сужение и ремонт начались. Утром пробки на полчаса+, так это лето, нет учащихся. Сейчас ещё ремонт кольца яковлевского добавится и начнётся полный абзац. И выделенная полоса на авиаторов...
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Гость
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