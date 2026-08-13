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Город Реконструкция центра «Зелень обязательно появится»: Михаил Евраев оценил благоустройство пешеходных центров в Ярославле

«Зелень обязательно появится»: Михаил Евраев оценил благоустройство пешеходных центров в Ярославле

Что он думает о масштабном проекте

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Почему центральные улицы в Ярославле открывают, не доделав до конца | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUПочему центральные улицы в Ярославле открывают, не доделав до конца | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Почему центральные улицы в Ярославле открывают, не доделав до конца

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил быстрые темпы благоустройства пешеходного центра в столице Золотого кольца России. По его словам, улицы зачастую приходится открывать раньше положенного. Делается это для того, чтобы не держать их закрытыми долгое время.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Если мы уложили гранит, это не значит, что улица сделана. И на Максимова еще кое-что появится дополнительно. Там много что будет. Обязательно и зелень появится, скамеечки, фотозоны, арт-объекты, проекторы с интересными проекциями на фасады.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Михаил Евраев дополнил, что сделать всё стараются максимально быстро. Связано это с тем, что зимой проводить такие работы нельзя: под улицами огромное количество тепловых сетей.

«Только по Ярославлю по центру четыре километра сетей, которые постоянно рвались. У меня знакомые, которые в центре Ярославля живут, говорят, что у них вода другая пошла из-под крана», — привел пример губернатор.

Напомним, в городах Ярославской области создают единые пешеходные центры. Проект реализуют в Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском.

В областном центре от машин освободят улицы Максимова, Депутатскую, Нахимсона, Андропова, Депутатский переулок, еще одну часть Кирова, а также площадь вокруг часовни Александра Невского. Для каждой новой пешеходной зоны придумали свой стиль. Улица Нахимсона — кинематографичная, Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — купеческая. Кирова станет улицей памяти. На улицах сперва меняют теплосети, затем укладывают новую плитку, а далее проводят благоустройство, которое также предполагает размещение новых арт-объектов.

1 августа 2025 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» подписало контракт с компанией «Ярдормост» на благоустройство в Ярославле. Стоимость контракта — свыше 1,4 миллиарда рублей. Мы ведем специальный сюжет о масштабном проекте.

Что еще рассказал губернатор:

Всю оперативную информацию со встречи губернатора с журналистами рассказываем в онлайн-трансляции на сайте и в нашем канале в MAX.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Михаил Евраев Благоустройство Пешеходный центр
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Комментарии
27
Гость
41 минута
А раньше она называлась липами, тополями,... и не появлялась , а вырастала.
Смирняга

Достижения

Первая десятка

Первая десятка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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1 час
У нас замечательный, прекрасный, зеленый город!! Радуюсь каждый день, что дожил в Ярославле до ремонта и благоустройства центра! Всем недовольным готов показать дорогу на вокзал, обращайтесь!
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Гость
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