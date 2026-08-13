«Зелень обязательно появится»: Михаил Евраев оценил благоустройство пешеходных центров в Ярославле

Почему центральные улицы в Ярославле открывают, не доделав до конца Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил быстрые темпы благоустройства пешеходного центра в столице Золотого кольца России. По его словам, улицы зачастую приходится открывать раньше положенного. Делается это для того, чтобы не держать их закрытыми долгое время.

Если мы уложили гранит, это не значит, что улица сделана. И на Максимова еще кое-что появится дополнительно. Там много что будет. Обязательно и зелень появится, скамеечки, фотозоны, арт-объекты, проекторы с интересными проекциями на фасады. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Михаил Евраев дополнил, что сделать всё стараются максимально быстро. Связано это с тем, что зимой проводить такие работы нельзя: под улицами огромное количество тепловых сетей.

«Только по Ярославлю по центру четыре километра сетей, которые постоянно рвались. У меня знакомые, которые в центре Ярославля живут, говорят, что у них вода другая пошла из-под крана», — привел пример губернатор.

Напомним, в городах Ярославской области создают единые пешеходные центры. Проект реализуют в Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском.

В областном центре от машин освободят улицы Максимова, Депутатскую, Нахимсона, Андропова, Депутатский переулок, еще одну часть Кирова, а также площадь вокруг часовни Александра Невского. Для каждой новой пешеходной зоны придумали свой стиль. Улица Нахимсона — кинематографичная, Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — купеческая. Кирова станет улицей памяти. На улицах сперва меняют теплосети, затем укладывают новую плитку, а далее проводят благоустройство, которое также предполагает размещение новых арт-объектов.

1 августа 2025 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» подписало контракт с компанией «Ярдормост» на благоустройство в Ярославле. Стоимость контракта — свыше 1,4 миллиарда рублей. Мы ведем специальный сюжет о масштабном проекте.

Что еще рассказал губернатор:

средний размер зарплаты в Ярославской области — 88 447 рублей;

в сентябре учителям начислят премии по несколько десятков тысяч рублей;

на въезде в Ярославль откроется новый отель за миллионы;

в Ярославской области вводят туристический налог.