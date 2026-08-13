«Мозг при засыпании немного путается»: невролог объяснила, почему нельзя терпеть головную боль и как защититься от деменции

Нужно ли терпеть головную боль и так ли на самом деле безопасны обезболивающие? Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Можно ли перетерпеть головную боль, чем опасны обезболивающие препараты и почему при засыпании возникает ощущение падения с высоты? Наши коллеги из NGS22.RU узнали у невролога Анаиды Казарян ответы на многие вопросы, которые пациенты часто стесняются задать на приеме.

Анаида Казарян

Во власти погоды

— Из-за чего возникают нервные тики, «защемление» шеи и мигрень? Можно ли справиться с этими состояниями самостоятельно?

— Нервные тики — это непроизвольные, повторяющиеся, неритмичные движения мышц. Они могут быть совсем простыми, например, человек постоянно шевелит пальцами, грызет ногти или подергивает глазом, особенно когда волнуется. А могут быть частью более серьезных состояний, самое известное из них — синдром Туретта, с которым, например, борется певица Билли Айлиш.

Чаще всего тики появляются в детском и подростковом возрасте. Если они возникают уже у взрослых, то это нередко связано с сильным стрессом, эмоциональным перенапряжением, переживаниями из-за семьи, здоровья или работы. Каких-то сверхъестественных причин этому нет — по современным клиническим рекомендациям, основными факторами остаются именно стресс и перенапряжение. Другое дело, если речь идет об органическом поражении нервной системы. Иногда тики могут сочетаться с эпилепсией, возникать после нейроинфекций, менингита или других заболеваний центральной нервной системы. Но это уже совсем другая история.

Что касается «защемления» шеи, это довольно общее понятие, и за ним может скрываться как обычный мышечный спазм, так и межпозвонковая грыжа, боль от которой отдает в руку и уже не снимается обычными обезболивающими. В любом случае обращаться к врачу лучше как можно скорее, чтобы боль не успела перейти в хроническую форму.

С мигренью всё, конечно, еще сложнее. Если кто-то однажды сможет назвать ее точную причину, скорее всего, получит Нобелевскую премию. Пока мы знаем только факторы, которые повышают риск ее развития. Это генетическая предрасположенность, метеочувствительность, гормональные изменения у женщин, прием гормональных контрацептивов и так далее. С ней тоже важно как можно скорее обращаться к врачу.

Метеочувствительность — один из факторов, провоцирующих мигрени Источник: Городские медиа

— Вы сказали про метеочувствительность. Мы действительно склонны реагировать на изменения погоды и магнитные бури?

— Я не скажу, что магнитные бури на 100% определяют, будет у человека приступ мигрени или нет. Но на сегодняшний день метеочувствительность действительно относится к факторам, которые могут провоцировать приступ. Это подтверждается современными клиническими рекомендациями. Чаще всего речь идет не столько о самих магнитных бурях, сколько о резкой смене погоды — перепадах температуры, сильной жаре, дождях, изменении атмосферного давления. Но всё это крайне индивидуально, поэтому при возникновении постоянных головных болей мы рекомендуем вести специальный дневник, где пациент в течение месяца записывает, когда возник приступ, насколько он был сильным и что именно могло его спровоцировать. Если необходимо, то в дальнейшем подключаются когнитивно-поведенческая терапия или препараты, которые помогают поспокойнее переносить внешние триггеры.

Источник: Городские медиа

«Головную боль терпеть не нужно»

— Сколько можно терпеть головную боль, прежде чем выпить таблетку, и нормально ли, если утром встаешь с кровати с ощущением, что всё в глазах расплывается?

— Здесь ответ однозначный: головную боль терпеть не нужно. Во-первых, вы не всегда знаете, почему она возникла. Иногда причины понятны: могли перенервничать, не выспались, проголодались, слишком долго спали — это, кстати, тоже может спровоцировать приступ. Если головная боль вам знакома и вы понимаете, почему она появилась, лекарство лучше принять как можно раньше. Стоит использовать и простые способы облегчить состояние: холодный компресс на лоб или затылок, согревающие процедуры для ног, местные средства вроде бальзама «Звездочка». Если же головная боль возникла впервые, сопровождается, например, температурой, неукротимой тошнотой или рвотой, выраженной чувствительностью к свету и звукам или не проходит после обезболивающих, это повод обратиться к врачу.

По словам врача, терпеть головную боль не нужно — стоит сразу принять таблетку Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Что касается утреннего головокружения, такое состояние требует обследования. Причина может быть не только в неврологии, но и во внутреннем ухе, где находится вестибулярный аппарат, отвечающий за чувство равновесия. Поэтому без осмотра определить источник проблемы невозможно.

— Опасно ли часто пить обезболивающие?

— Здесь всё зависит от ситуации. Если речь идет об острой боли, например, в спине, то лучше ее не терпеть. С точки зрения профилактики хронической боли такое состояние лучше вовремя обезболить. Другое дело, если человек начинает принимать медикаменты бесконтрольно. Очень часто пациенты, когда таблетка не помогает, просто увеличивают дозировку, не обращаясь к врачу. В итоге препарат не приносит пользы, зато вызывает побочные эффекты. Может негативно влиять на желудок, спровоцировать обострение гастрита, например, или язвенной болезни. При злоупотреблении могут страдать и почки, а у людей с гипертонией и вовсе будет повышаться артериальное давление.

Злоупотребление обезболивающими может усилить головную боль Источник: Городские медиа

Если человек в целом здоров и принимает обезболивающие по инструкции или по назначению врача, серьезных последствий, как правило, не возникает. При головной боли важно не злоупотреблять препаратами, поскольку со временем можно столкнуться с так называемой лекарственно-индуцированной, или абузусной, головной болью, то есть с той, которую провоцирует сама таблетка.

«Мозг при засыпании немного путается»

— Что провоцирует нарушения сна и ночные пробуждения?

— В сомнологии этому есть конкретный ответ. Причины ночных пробуждений чаще всего психологические — острая тревога, стресс, потеря близкого человека, переживания из-за семьи, здоровья, работы. Мысли не дают человеку уснуть, а дальше — накопительная тревога и депрессия. Еще одна причина — соматические заболевания. Например, недержание мочи, когда человек постоянно просыпается и идет в туалет. Туда же относятся сердечно-сосудистые заболевания с появлением одышки. Сказываются на этом и ошибки в режиме дня: если вы плохо спите ночью, то, как говорят сомнологи, дневной сон нежелателен. Кофеин, алкоголь перед сном, плотный ужин — всё это тоже влияет на качество ночного отдыха. Желудок продолжает работать, некоторые пациенты даже отмечают, что им начинают сниться кошмары.

— Почему, когда засыпаешь, часто возникает ощущение, будто падаешь с обрыва или с высоты? Это норма или повод обратиться к врачу?

— Если рассматривать это с неврологической стороны, то это называется гипнагогическим рывком. Мозг при засыпании немного путается: мышцы резко расслабляются, и он воспринимает это как ощущение падения. Еще это называют миоклонией — это резкое сокращение или расслабление мышц. Такое ощущение может возникать на фоне переизбытка кофе, интенсивных тренировок перед сном, сильного стресса, тревоги, недосыпа или просто усталости.

Ощущение падения с высоты при засыпании может стать причиной для беспокойства и поводом обратиться к врачу Источник: Городские медиа

Бывают, правда, и другие причины. Например, экстрасистолы — внеочередные сокращения сердца. Некоторые люди тоже воспринимают их как чувство падения именно в момент засыпания. Здесь лучше не гадать, из-за чего это происходит: если такие ощущения повторяются регулярно или вызывают беспокойство, стоит обратиться к врачу. Возможно, невролог направит вас на дообследование у кардиолога, чтобы исключить сердечно-сосудистые заболевания. Конечно, имеет значение и то, сколько чашек кофе человек выпивает за день, но если вас это сильно тревожит, то лучше пройти обследование.

— Если человек подозревает у себя депрессию, стоит ли сначала идти к неврологу или лучше сразу обратиться к психотерапевту?

— Здесь ответ достаточно короткий. Депрессия по Международной классификации болезней относится к психическим расстройствам, поэтому ею занимаются психиатры. Конечно, мы тоже назначаем антидепрессанты, но чаще всего при хронической боли, например, в шее, спине, или при некоторых видах головной боли. Так мы помогаем не только справиться с неприятными ощущениями, но и косвенно улучшаем эмоциональное состояние. Но если речь идет о настоящей депрессии, особенно тяжелой или с суицидальными мыслями, ни один разумный невролог не возьмет такого пациента только на себя. Мы обязательно спрашиваем о настроении. Если видим признаки депрессии, то привлекаем психиатра.

«Деменцию можно профилактировать»

— Правда ли, что нервные клетки не восстанавливаются?

— Раньше все думали, что это так, но сейчас уже врачи знают, что это миф. Они восстанавливаются, но медленно, примерно на 1–2 миллиметра в день. Для нас это практически незаметно, поэтому кажется, что ничего не происходит. Мы видим это и на практике. Например, пациенты с поражением нервных волокон на фоне того же диабета в начале лечения иногда вообще не могут двигать ногами. А уже к его концу появляются минимальные движения, а это положительная динамика. Бывает еще и неврит лицевого нерва, когда у человека перекашивает лицо, — люди, как правило, думают, что это инсульт, но нет. В начале лечения половина лица может вообще не работать, но потом движения постепенно возвращаются, лицо становится ровнее. Если бы нервные клетки не восстанавливались, такого бы не происходило.

Источник: Городские порталы

— Можно ли предотвратить деменцию и почему развивается болезнь Альцгеймера?

— Деменцию сейчас активно изучают, и это очень радует. Ее можно и нужно профилактировать. В этом помогают новые знания, навыки, любые непривычные действия. Даже если вы просто пойдете домой другим маршрутом, это тренировка мозга и зрительно-пространственного восприятия. Еще один лайфхак — брать зубную щетку в другую руку, пациентов всегда удивляет, что это тоже тренировка для мозга.

Чистка зубов непривычной рукой — один из способов профилактики деменции Источник: Городские медиа

Многие думают, что нужно обязательно лепить из глины или заниматься чем-то сложным. Нет. Конечно, хобби тоже полезны: большой палец занимает значимую зону в коре головного мозга, поэтому всё, что связано с работой рук, идет на пользу. Но важен и образ жизни в целом — физическая активность, контроль давления, нормальный вес и, конечно, полноценное питание.