«Работаем активно»: сколько Ярославская область потратила на защиту от БПЛА — ответ губернатора

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Он рассказал, в каком состоянии находятся бомбоубежища в регионе

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Готовы ли бомбоубежища для жителей Ярославской области | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Кирилл Поверинов / 76.RUГотовы ли бомбоубежища для жителей Ярославской области | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Готовы ли бомбоубежища для жителей Ярославской области

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, готовы ли для жителей региона бомбоубежища на случай сильных вражеских атак. Такой вопрос задали журналисты ГТРК «Ярославия» на встрече с главой региона в КЗЦ «Миллениум» 13 августа.

При угрозе беспилотной или ракетной опасности губернатор посоветовал соблюдать правила, которые прописаны в СМС-уведомлениях.

«Лучше всего делать то, что сейчас говорится в эсэмэсках. А именно отойти от окон. Потому что это самое действенное, что можно сделать. И уйти вглубь [квартиры]. С точки зрения того, что дальше, я вам скажу. Мы и дальше очень активно работаем над тем, чтобы ликвидировать эти атаки максимально на дальних подступах, — уточнил Михаил Евраев. — Если все побегут в бомбоубежища, то ничего хорошего не получится. Если надо будет, мы всё сделаем».

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Атаки идут каждый день. У нас завод — третий в стране. Он всю страну обеспечивает бензином. Топливо распределяется не здесь, а на федеральном уровне.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

По словам Михаила Евраева, на эти цели выделяется 10 миллиардов рублей.

«Вопрос безопасности сейчас номер один. Вы знаете, что у нас и расходы большие. И у заводов расходы большие. Из бюджета региона мы более 10 миллиардов направляем. Это серьезно при наших собственных доходах порядка 120–122 млрд рублей в год. Рассчитываем, что те меры, которые мы предпринимаем, будут приносить эффект. Обратите внимание, насколько массовые атаки мы отбиваем. Серьезные, большие атаки. Конечно, и руководство Министерства обороны предпринимает работу. Для того, чтобы к нам прилететь, это сколько регионов надо пролететь», — объяснил Михаил Евраев.

Ранее мы рассказывали, что делать при беспилотной опасности. Как узнать адреса укрытий в Ярославле, читайте здесь.

Главное со встречи губернатора с журналистами мы публикуем в нашей онлайн-трансляции.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Бомбоубежище Михаил Евраев БПЛА Укрытие
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Комментарии
43
Гость
51 минута
А начальство будет в общем убежище или для своих оборудуют?
Гость
57 минут
Бомбоубежище это не серьезно, кто туда побежит? Вот ПВО очень нужно
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Гость
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