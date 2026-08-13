Круче, чем море: 5 северных направлений в России со скалами, озерами и древним вулканом

В Карелии даже летом температура в районе +20 °C Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU

Летний отпуск — это не только море. Северные регионы России — отличный выбор для поездки, где природа радует живописными пейзажами гор, озер и рек. В этой подборке наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, куда поехать тем, кто мечтает о таком отдыхе.

Мурманск

Лето здесь короткое и прохладное, температура воздуха днем — в пределах +18…+20 °C .

«Начать знакомство с регионом стоит с Бараньего Лба у озера Семеновского — древних ледниковых скал возрастом около 2,5 миллиарда лет, — советует Михаил Островерхий, руководитель пользовательских продуктов „Яндекс Путешествий“. — Любителям истории будет интересно посетить Свято-Троицкий Феодоритов Кольский монастырь , построенный в традициях русского деревянного зодчества, а также Музей авиации Северного флота с коллекцией самолетов, вертолетов и другой военной техники. За северной природой стоит отправиться к водопаду на реке Лавне , а завершить маршрут можно экскурсией на легендарную подводную лодку К-21 в Североморске».

Для знакомства с городом стоит выбирать жилье в центре — отсюда удобно добираться до основных достопримечательностей, местных ресторанов и смотровых площадок. Цены на проживание — от 1800 рублей за ночь.

Из Мурманска можно отправиться в Териберку или на полуостров Рыбачий Источник: Wikipedia.org

Санкт-Петербург

Средняя летняя температура в Санкт-Петербурге не превышает +22 °C, а у берегов Финского залива еще прохладнее.

«В Петербурге немало популярных достопримечательностей, но стоит обратить внимание и на менее очевидные места, — советует Михаил Островерхий. — Начать прогулку можно с Летнего сада — старейшего парка Петербурга, заложенного по указу Петра I, а затем посетить Александро-Невскую лавру — один из главных духовных центров города. Любителям истории будет интересен домик Петра I — первое жилое здание Санкт-Петербурга, сохранившееся с начала XVIII века. Завершить маршрут можно поездкой в дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум , погулять среди исторической архитектуры и зелени».

Тем, кто приезжает впервые, лучше выбирать размещение в Центральном или Адмиралтейском районах. Цена за ночь в летний сезон — около 5000 рублей.

Летом в Санкт-Петербурге часто сохраняется прохладная погода, особенно у залива Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Соловецкие острова

Соловецкие острова — одно из самых прохладных направлений для летнего отдыха в России. Средняя температура воздуха — от +12 до +15 °C. Даже в самые теплые дни она редко превышает +22 °C.

«Главная достопримечательность архипелага — Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь с почти шестисотлетней историей, он привлекает паломников и любителей древнерусской архитектуры, — говорит эксперт. — Продолжить знакомство с островами можно в Морском музее . Любителям природы стоит подняться на Секирную гору с храмом-маяком, отправиться на мыс Белужий , где летом можно увидеть белух, и посетить Ботанический сад , в котором выращивают растения, нетипичные для сурового северного климата».

Большинство гостиниц и гостевых домов расположены в поселке Соловецком рядом с причалом, откуда чаще всего начинаются экскурсии по архипелагу. Цены — от 3000 за ночь.

У Соловецких островов непростая и древняя история Источник: Елена Ионайтис / 29.RU

Магадан

Летом на побережье Охотского моря температура держится в пределах от +15 до +18 °C. В центральных районах области может быть немного теплее — до +22 °C.

«Знакомство с Магаданом стоит начать с исторического центра и парка „Маяк“ на берегу бухты Нагаева. Узнать больше об истории региона можно в Магаданском областном краеведческом музее , а также в Музее-квартире советского певца Вадима Козина , который жил в городе около 20 лет. За пределами Магадана можно посетить национальный парк „Черский“ с озером Джека Лондона, который окружен горными хребтами, ледниками и водопадами, а также полуостров Старицкого с пешими маршрутами и панорамными видами на Охотское море».

Большинство туристов выбирают гостиницы в центре Магадана рядом с бухтой Нагаева благодаря близости к основным достопримечательностям. Средняя цена проживания — около 4000 рублей.

В Магадане на берегу Охотского моря даже в июле прохладно Источник: Wikipedia.org

Карелия

Лето в Карелии сложно назвать жарким: днем температура обычно держится на уровне +20 °C.

«Знакомство с регионом стоит начать с Онежской набережной в Петрозаводске и Ботанического сада с урочищем Чертов Стул — древними скалами возрастом около двух миллиардов лет. Также интересен и один из символов Карелии — музей-заповедник „Кижи“ с уникальными памятниками деревянного зодчества. Любителям природы лучше увидеть древний вулкан Гирвас и водопад Белые Мосты — один из самых высоких в Северном Приладожье, а поклонникам истории — посетить военно-исторический комплекс „Гора Филина“ , который расположен в бывшем подземном командном пункте», — перечисляет эксперт.

Удобнее остановиться в Петрозаводске, чтобы было проще добираться до знаковых мест. Также можно рассмотреть гостиницы и базы отдыха на берегах Онежского и Ладожского озер. Цены — от 2500 рублей за ночь.

На берегах Ладожского озера — живописные северные ландшафты Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU